布娜飛最早之前開在板橋竹筍燈，

Ruby就滿常去吃的，後來又搬到板橋環球二樓，

現在又搬了第三次位在傑仕堡有氧酒店的一樓，真的是孟母三遷阿~

布娜飛的用餐時間為2小時，訂位保留10分鐘。

低消每位一人$300，100公分以下孩童不限低消。

餐廳的環境座位都不會太擁擠，只是可能隔壁桌喝酒後聲音較大一點。

還有一面都是冰滿了各式各樣啤酒的冰箱，上面還有球賽可以觀看，

如果想要喝酒不知道的要怎麼選擇，店員都會非常詳細介紹，

想要酸一點或是甜一點的啤酒，真的是應有盡有呢~

布娜飛的料理偏美式料理，菜單上有生啤酒、特調啤酒、特調水煙、沙拉、湯品、

早午餐(全天供應)、手工窯烤pizza、義大利麵和燉飯、

炸物排餐等等的，選擇性非常多樣。

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路。】

線上菜單:https://www.bravobeer.com.tw/data/store/menu/1678163856854934102.pdf

Ruby和朋友一大群點了好多餐點一起分享，

這種美式餐廳最適合與一大群朋友分享不同口味的美食餐點。



舒肥雞胸肉鄉村沙拉 $280

基本盤的生菜沙拉，有小番茄、麵包配料相當豐富，

雞胸肉很嫩口，是一道開胃又清爽的沙拉。





炸雞腿排肉醬乳酪滑蛋鐵板麵 $350 (升級寬扁麵 +39)

炸雞腿排肉醬乳酪滑蛋鐵板細扁麵 $320



看似炸豬排但實際是雞腿排，雞腿排炸的不會乾澀難咬，滿嫩口的，

加上重口味的肉醬及滑蛋，把台式牛排的味道

稍微改變成西式的樣子，味道還算不錯。

義式香料烤雞腿佐紅酒牛肉汁 $350

有太陽蛋， 佛卡夏，水果沙拉醬，早午餐都有附上一杯飲品，紅茶冰

他們家的早午餐是全天時間供應，

就算是晚上聚餐也可以吃到早午餐呢。

烤帆立貝奶油蛤蜊燉飯 $300



帆立貝的味道比較重一點，燉飯有蛤蜊的鮮味，

喜歡貝殼類海鮮的，可以點這道燉飯品嘗看看。

法式歐姆牛肉燉飯 $320

重口味的燉飯，牛肉很嫩口，

歐姆蛋很滑順，攪和一起吃，味道非常地搭。

西班牙海鮮燉飯 $320

拼盤系列任選三種 $750

西班牙辣炒魷魚 $260



比利松阪豬佐葡萄醋 $260



水牛城辣雞翅 $260

拼盤類的商品味道都不錯，是非常適合配酒的點心。

因為當天Ruby用餐人數高達10位且又是假日，

店家建議我們先點餐，當天到餐廳等候的時間就不需要太久，

好險有先點餐，當天等候餐點的時間確實縮短了許多。

布娜飛現在雙北、台中都有需多分店，最近在基隆也要開店了，

布娜飛的餐點雖說價格為中高價位，但與朋友一起在餐廳敘舊吃著美食的回憶是無價的，

簡單的食記與大家分享囉~

【店家資訊】

👉布娜飛比利時餐酒館板橋新埔店Bravo Beer

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠新北市板橋區縣民大道二段273號(傑仕堡有氧酒店)

☎️02 8969 1766

⏰AM11:30~PM00:00 ，五~六 AM11:30~PM01:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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