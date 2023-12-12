台中早午餐推薦。位在台中西屯七期豪宅區、蔦屋書店樓上的的Chill Chill Brunch一週只營業2天、超美森林系風格餐廳，原來是台中知名網美餐酒館 Chill Play 去憂不累的新品牌，雖然是在同樣的空間內，但提供的餐點略有差異，而且白天有陽光灑落，拍起來超美！趁著假日來Chill Chill Brunch放鬆吃早午餐吧！不只早餐就能吃到威靈頓牛排，妮妮布魯更推薦你Chill Chill滿足大拼盤，一次就能吃到淡水老牌烘焙大師的酸種麵包、店家招牌焦糖厚培根、自製希臘優格、牛肉漢堡排，份量足以兩人分享也很飽！

Chill Chill Brunch位在台中西屯七期豪宅區、蔦屋書店樓上，周邊鄰近台中國家歌劇院、新光三越、大遠百、台中市政府，而且讓妮妮布魯覺得訝異的是來這區開車的比騎機車還要好停，我們早上來的時候周圍的路邊汽車停車格很多，但機車位卻是極少。若是路邊停車格已滿，也可以停到台中國家歌劇院、市政府收費停車場，步行大約５分鐘而已。

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

一週只營業2天的Chill Chill Brunch從入口處到內裝一整個很森林系，每個角落都相當美拍

座位有許多種風格，上方的吊燈也都相當有特色

平常晚上是網美餐酒館－Chill Play 去憂不累，想拍早上就得趁每週六日的Chill Chill Brunch早午餐營業時間來

妮妮布魯最喜歡這個窗邊的孔雀椅，有著奔放的南洋異國風情，隨著陽光灑落的光影讓人覺得很放鬆～

另一區是晚上Chill Play 去憂不累的主場區，如果早午餐主區客滿時才會開放到這邊。

窗邊的大長桌方便人數多的團體包場辦活動

原以為知道一週只營業２天Chill Chill Brunch的人不多，沒想到週六一早十點多就已近客滿，好險可以線上訂位，趕緊的先訂起來，以免要等很久

Chill Chill Brunch 菜單

餐點皆為單點，有早午餐盤、漢堡、三明治、沙拉、優格、義大利麵、披薩、炸物、甜點、咖啡、現打果汁、調酒【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

➤完整菜單與價格

Chill Chill Brunch 餐點介紹

不只有輕食沙拉、早午餐拼盤，還能一大早就能吃到威靈頓牛排

Chill Chill 滿足大拼盤

不知道要點什麼的，推薦你直接選滿足大拼盤，一次能吃到Chill Chill Brunch多種招牌拿手菜，滿足大拼盤包含有：焦糖厚培根、匈牙利香腸、手打牛肉漢堡排、炒蛋、炒菇、炒薯塊、酪梨、燻鮭魚、櫛瓜、南瓜、生菜、香料起司、特製酸種麵包、自製希臘優格、油封蔬菜、焦糖布蕾

整體份量大約可以2~3人分享，相當超值

自製希臘優格、油封蔬菜、焦糖布蕾另外用玻璃罐裝，自製希臘優格以純鮮奶混入主廚自行培養的菌種，8小時發酵熟成再低溫自然脫水所以相當濃稠，加入蜂蜜調味、穀物麥片增添口感變化；另外讓妮妮布魯特別喜愛的是熱騰騰油封蔬菜，這套餐中不只有冷食的生菜，居然還有熱蔬菜，整體蔬菜量足夠，而且低溫油封蔬菜有點類似把蔬菜舒肥的概念，蔬菜的營養份與風味都鎖住了，不須過多調味就很清甜好吃，我很尬意。

焦糖布蕾，蛋香濃郁、札實又軟甜，剛剛好可以當成飯後甜點

2~3種的生菜淋上微酸巴薩米可醋，生菜新鮮脆口好吃

大餐盤不只份量多，讓人更喜歡的是種類很多元化

這炒蛋可不是一般的奶油炒蛋，而是特別使用麻油炒蛋，有點中西合併的感覺卻不突兀。一旁的帶皮炒薯塊加了墨西哥青辣椒提味，帶點微微酸辣感，即使是普通的薯塊也很用心做出不同風格，重點是好好吃!

麵包部分有特製酸種麵包與曾在涵碧樓擔任主廚製作的吐司兩款，搭配主廚將莫札瑞拉起士加入多種義式香草料跟乾辣椒碎的自製香料起司。

其中特製酸種麵包是特別向淡水老牌烘焙大師-維也納烘焙的呂師傅訂製，使用從北歐取經帶回來的魯邦菌種發酵製作，讓麵包的自然酸味與香氣的相當舒服，咀嚼起來剛剛好的水分讓口感綿密鬆軟。

新鮮酪梨表面居然還微炙烤過，妮妮推薦你可以搭配煙燻鮭魚包捲著酪梨片一起吃，鮭魚的鹹香與酪梨的綿柔配合的無懈可擊~好吃

焦糖厚培根，這也是Chill Play的招牌開胃小點，不走以往常見的薄培根，而是特別切出3~4倍厚度，然後在表層撒上焦糖與香脆的杏仁角，形成酥脆微甜又鹹香的多層次變化，切成小小口慢慢咀嚼從甜味慢慢釋放轉化為鹹味，搭配生菜、炒蛋、炒菇都很好吃

自製手打牛肉漢堡排，挑選美國牛肉去筋精修後自家絞肉，加入鹽、胡椒與花椒調味，不只強調適中柔軟卻又不過油的肥瘦比例，也在基本口味中多了花椒麻香的變化

外面焦香裡面卻是呈現5~7分熟的嫩度，沒有過多的油脂爆發，但卻是相當柔軟

焦糖厚培根燻鮭魚三明治

如果食量不大或只有一個人也想吃到大滿足拼盤中的好料，可以點焦糖厚培根燻鮭魚三明治，因為裡面也包含了招牌的焦糖厚培根、墨西哥炒薯塊等特色菜

為了配合麵包的方形，所以太陽蛋也煎成了小方塊狀，使用前涵碧樓烘焙坊主廚製作的麵包層層疊疊夾著多樣食材，形成用兩手也很難掌握的高度，吃的時候建議利用手套，先壓扁整個三明治，然後一口咬到全部的食材，這樣才能感受到主廚想要表達的口感變化。

其中最讓妮妮布魯驚奇的是加了微刺激的紫洋蔥與甜鳳梨片，讓咀嚼中迸出不同風味變化，也讓口感變得很多汁~

田園野菜墨西哥風味骰子牛

以澳洲菲力牛肉為主角，搭配外圍一圈生菜、馬鈴薯、炒菇、南瓜、太陽蛋、麵包塊，以及特製的番茄莎莎醬，還有兩塊烤餅可以夾著一起吃

看起來就像的小花圈的輕食沙拉，以為很清淡但其實算是重口味的，生菜淋上大量鹹香微辣的番茄莎莎醬、些許巴薩米可醋，搭配多種香料醃製的菲力牛肉，口味濃郁鹹香還帶點小辣感

讓妮妮很訝異的是這骰子牛肉塊，原以為會很乾硬，沒想到卻相當水嫩多汁又好好吃，而且醃製相當入味滲入每一個肌肉紋理還帶點煙燻感，好吃!

一旁的烤餅可以單純撕開來吃，也可以包夾著生菜與肉塊一起享用

去憂威靈頓牛排

一大早就能吃到很費工又講究技術的高級餐點-威靈頓牛排，不愧是七期豪宅內的早午餐餐廳，厲害！而且相當熱賣，想吃可別猶豫喔~因為限量供應，我們這天用餐時聽到比較晚決定餐點的客人要點餐時就已經完售了~剛好被前一組客人點走，可是很殘念啊!

裡面是選用上好美國牛最鮮嫩的菲力中段部位，將菲力表面微煎出香氣後，搭配松露、鴨肝融煮成慕斯口感的抹醬，外層包上原本兩倍分量的酥皮，酥脆外層將松露濃郁香氣與牛肉肉汁封鎖在裡面，用專屬牛排刀切開時隨著熱氣聞到誘人口水的香氣，牛肉柔軟的感覺也讓人迫不及待想嚐嚐。

可以淋上特調醬汁或是切開後再沾食，讓整體風味更加多層次，看起來粉嫩很生的牛肉其實熟度掌握得恰恰好，好吃、相當值得推薦

Chill Chill Brunch 飲品

除了早午餐店常有的咖啡之外，還有現打果汁、低酒精的微醺特調，讓你像是在國外般的享受早餐酒

【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

紅龍來了

以火龍果、草莓、黑醋栗現打果汁，天然呈現莓果類的酸甜香氣與火龍果的清爽感，上方還搭配蔓越莓乾

仲夏夜之夢

延續Chill Play餐酒館的特色，在早晨也能微醺一下，以帶點花香的白啤酒搭配雪碧汽水的氣泡感，這杯低酒精特調有著金黃透淨的香檳美感，香甜微醺不醉人的舒服

【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

拿鐵

通常早午餐店的拿鐵是最不讓人期待又很安全的飲品，但是Chill Chill Brunch的拿鐵卻讓我驚艷了！一入口就能感受到濃厚的咖啡香，但卻不是重深烘焙的苦感，而是舒服的咖啡香，咖啡與奶的比例均衡表現，誰也不搶戲卻又都能充分表現，是可媲美專業咖啡館的拿鐵，而不是普通早午餐店的咖啡牛奶。

巴斯克蛋糕

營業時間從9:00~17:00，不吃早午餐也可以來吃甜點喝咖啡～

有著乳酪香氣、口感滑順綿密的起司蛋糕，濃郁但不甜膩，表層還有著脆甜的焦糖、新鮮水果，再來杯香濃咖啡味的拿鐵搭配巴斯克蛋糕真的是極佳的享受！

整體感想：

原以為裝潢這麼美、又位在七期豪宅內的Chill Chill Brunch只是拍照好看的網美餐廳，沒想到餐點上卻是相當用心，每一道都有自己小心機創造出的獨特風味，可說是顛覆我還沒來過之前對它的認知，原來，Chill Chill Brunch是一間好看好拍又好吃的早午餐廳，很可以來~

這次吃到的餐點都相當具有特色，如果想一次都吃到多種招牌就選“大滿足拼盤”，而且份量可以2~3人分享，也很划算~加了松露鵝肝的威靈頓牛排也相當好吃有特色，重點是主廚技術好，裡面的熟度掌握極佳，值得一試~

Chill Chill Brunch 店家資訊

地址：台中市西屯區市政北路18-1號4樓

電話：04-22588071

營業時間：週六、週日 9:00~17:00

➤完整菜單與價格

線上訂位：enscon.in/4Qcuf

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