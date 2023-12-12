入秋後,天氣轉變得早晚冷冷的,剛好生日月到來

自己喜歡肉多多,和朋友們找了一天來一起吃『肉多多火鍋』,可免費兌換當月壽星的肉蛋糕

『肉多多火鍋員林育英店』離彰化火車站不遠,一旁還有停車場,不用擔心停車找不到車位

進入後,服務人員有請我們先等候一下... 還有提供迎賓飲料! 在一般火鍋店沒有的貼心感受

被引領入位後,首先看到這個吧台區,算是個人座位區..1人來用餐也能很寬敞~

若是公司聚會、班級聚餐、謝師宴、朋友、家庭慶生,有超多4人座、8人座的座位區,若要包場可以電洽

平日中午用餐時間有3.5小時,是很友善親子的用餐時間,還可正餐吃到下午茶時段!!

平日晚餐、假日：100分鐘

『肉多多火鍋』也是吃宵夜的好去處,全台近40家門市有宵夜,有的分店營業到凌晨03:30



全台分店

樂多多的自助吧食材太多了!! 另外還有來『肉多多火鍋』一定要吃的招牌-虱目魚滑

另外還有蛋餃、煙燻肉丸(像德國香腸)、蛋腸,一般在火鍋店自助吧較少會有的火鍋料

蔬食也很多,共有6、7種蔬食~ 想來多吃菜也是很可以~

『肉多多火鍋』的蔬食鍋料食材和虱目魚滑就有40幾種,是築間的2倍之多~

提供白飯、肉燥(含牛肉)之外,還有提供很多麵食、冬粉

也有油麵筋、油條、角螺可以一直取用,來吃麻辣鍋、酸菜魚鍋時都可以加著和湯頭一起吃~

只需點套餐349元起,40多款蔬食自助吧、滑類、霜淇淋無限量供應,來肉多多94要吃飽飽!!

成人最低消費僅需order蔬食自助,另兒童價：90cm以下孩童免費、91~140cm$150蔬食自助吧

提供快20款沾醬,可以自己來調製出自己的完美沾醬~

獨家醬料：鹽麴薑麻雞汁、川府椒麻醬、獨門海皇醬,其中鹽麴薑麻雞汁可拿來拌麵吃,口感會很像點心麵哦~

飲料冰淇淋自助吧

除了開水之外,共有汽水、茶飲、咖啡、冰沙..等4種飲品供選擇~

冰淇淋是泰國的冰淇淋,有芒果和荔枝... 吃完熱呼呼的火鍋之後可來點夏天的風味

特別推薦荔枝口味,居然還可以咬到果肉!!

爆炒招牌石頭湯 $75、起司牛奶湯 $85、濕式熟成霜降牛200g $539、1983黑豚豬200g $439、生日肉蛋糕 培根梅花豬200g、無骨鮮雞腿、鮮嫰福氣魚片

【線上menu】

之前來『肉多多火鍋』用餐下載樂多多APP後,

1.入會禮贈送梅花豬(150g) or 鮮雞腿(150g)

2.會員當月可免費兌換一個肉蛋糕(200g梅花豬)

這麼划算~怎麼能不帶家人朋友一起來好康吃起來~~

爆炒招牌石頭湯

湯底可以"活力梅花豬"or"無骨鮮雞腿"擇一爆炒,因為已經肉多多了~ 就選了雞腿肉來爆炒當湯底

服務人員首先會先爆炒魷魚..等魷魚炒香時,將洋蔥、蕃茄拌炒後..再將蔥、蒜繼續爆香

再加入以數種海鮮蔬菜調製出來的祕製石頭醬爆炒,再倒入柴魚高湯後...

香噴噴及鮮美的湯頭,復刻出70年代寶島石頭鍋的美妙滋味~

私房酸菜湯 $50(嚐鮮價)、爆炒招牌石頭湯-無骨鮮雞腿100g $75、起司牛奶湯 $85

爆炒招牌石頭湯,湯底有魷魚、洋蔥、雞腿肉,尤其無骨雞腿肉不僅香氣逼人又超鮮嫰好吃

起司牛奶湯裡用香醇牛奶及美味起司熬煮,喝起來濃厚美味,是來吃肉多多時都必點湯頭!!

私房酸菜湯

選用有酸菜王國之稱的雲林大埤鄉的酸菜、花椒湯底,湯頭喝起來酸辣、酸菜吃起來口感酸溜。加入鮮嫰福氣魚片,魚肉細膩又帶有酸香椒麻的口感

濕式熟成霜降肉300g $539、1983黑豚豬300g $439、肉多多生日肉蛋糕-培根梅花豬

大家都知道來『肉多多火鍋』用餐,就可享用到多又澎湃的肉品

像一般同商品、價位的肉品份量都在180g以下,但是來肉多多..肉肉的份量有300g

當月壽星可免費兌換的肉蛋糕!!

鮮嫰福氣魚片、鮮雞腿

15點可兌換鮮嫰福氣魚片,可加在客家酸菜鍋裡~



點數累積方式...只要消費$100就累積1點,5點就可兌換售價$100左右的商品,回饋20%左右,比信用卡回饋還多!! 累積6點有豬肉、雞肉、蛤蜊、巴沙魚、小白蝦、麻辣鴨血豆腐可擇1,輕鬆兌換想吃的火鍋食材

濕式熟成霜降肉使用穀物飼養的牛肉,建議涮3分熟就可吃到最佳口感,肉質鮮嫰

1983黑豚豬,台灣經政府認證的原生黑豬與杜洛克品種配種出的黑豚豬肉

飼養過程使用歐盟及FDA認可之非基改原料作為飼料配方,其中添加啤酒酵母基與有機硒元素。吃起來肉質鮮嫰油脂豐厚~ 擁有豬肉界和牛的口感!!

只把肉蛋糕上層的一朵花放入煮,肉肉份量就超多的了~

滿滿的肉肉,來『肉多多火鍋』吃的超滿足的~

還有不得不提一下,『肉多多火鍋』另有一個隱藏版服務,會貼心為客人撥蝦殼的服務~

吃飽後總要來個甜點,每回都會吃冰淇淋,尤其肉多多的可以自己擠,DIY很有趣

一旁還有很多冰淇淋diy配料,有五彩巧克力米、雷根糖、脆笛酥、五彩球、寒天水晶球、棉花糖...等

現在口味是草莓起司、北海道牛奶風味,也可以來個綜合

可以自己喜歡灑上什麼配料都可以,一支自己獨創的冰淇淋~

生日月裡又找了一天來吃築間,生日有送壽星點數

築間招牌石頭$40、鮮菇奶香湯$70、美國濕式熟成牛五花$420、梅花豬肉$400

自助吧區蔬菜火鍋料有20幾種~

明治Meju冰淇淋有8種口味~

招牌石頭是香醇的麻油湯頭,湯底有魷魚、洋蔥、香菇...是醇厚鹹香的口感

鮮菇奶香湯,牛奶濃郁、鴻囍菇給的很多..覺得很營養的湯頭~

美國濕式熟成牛五花,肉的部份和油脂均勻,吃起來軟嫰好吃

梅花豬肉薄厚適中,入口柔嫰美味

澳洲特選羊肉是生日月壽星加贈10點的點數,可換取的肉品~

自己和朋友家人到『肉多多火鍋』和『築間』用餐後,2家我們都很喜歡

尤其感受到『肉多多火鍋育英店』這幾年來都一直不斷地更新進步,讓鍋物及服務更讓用餐客人喜愛~

也幫大家總結一下~

環境上：門面新穎,店內環境還有特別裝潢,跟過去印象中的肉多多不一樣了

自助吧：有40幾種蔬食鍋料和可加很多配料的Diy霜淇淋~

湯頭：多種獨特熬煮的湯頭!! 招牌的石頭鍋更是為客人桌上直接爆炒出香氣再倒入柴魚湯頭

肉量：肉多多94份量超多,其他一樣商品價位的肉份量在150g~180g,但肉多多的肉肉份量有300g之多

生日禮：可免費兌換一份壽星肉蛋糕

特殊服務：貼心的撥蝦服務

用餐時間：獨創平日中午用餐時間3.5小時!! 是很友善親子的用餐時間,還可正餐吃到下午茶時段

整體下來CP值超高!! 很推推~ 也快帶家人朋友來『肉多多火鍋』慶生、聚餐~

肉多多火鍋員林育英店 https://www.twrododo.com/

FB：肉多多火鍋-火鍋第一品牌

【店址】彰化縣員林市育英路38-1號

【TEL】04-833-5255

【營業時間】 週一~五 11:30~14:00 17:00~23:00（最後點餐21:30）週六日 11:00~23:00（最後點餐21:30)

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