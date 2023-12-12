2023 最新 台北美式餐廳推薦》林斯漢堡(Lin’s Burger)信義店 一間主打美式漢堡、義大利麵、早午餐的台北聚餐餐廳推薦

【台北林斯漢堡美式餐廳】初訪心得

今天要來開箱的，是位於台北信義的林斯漢堡美式餐廳。選擇美式餐廳的主因，是我們的壽星主角很喜歡吃美式料理，其中美式漢堡更是他的摯愛。舉凡台北的眾多美式餐廳，大概都被我們每年以慶生的名義聚餐給踩點過了，未來有機會再隨著時間倒回去寫一篇懶人包分享出來。今天就單純分享一下在台北吃到水準很不錯的林斯漢堡美式餐廳(Lin’s Burger)。

這次吃的林斯漢堡美式餐廳位於台北信義，捷運六張犁站對面。餐廳空間不大，只能慶幸我們6個人有先訂位。點餐到送餐的時間很快，大概10分鐘左右，令人滿意外的。雖說慶生是主軸，餐點倒是每個類別都被人選過一輪。整體餐點毫無雷點可言，即便連美式餐廳中最容易被忽略的沙拉或早午餐等品項，也是榮獲蠻高的評價。這次的體驗我們家平均給出4.5顆星的高分，美中不足的大概僅有座位區不足這個小缺點吧。看來老闆剛開的時候一定沒想到他的餐點迴響不錯，感覺可以開個較大的店面比較好大家聚餐來吃。

【台北林斯漢堡美式餐廳】環境簡介

我們這次聚餐的地點是台北林斯漢堡美式餐廳的信義分店，店面整體不大，座位數看起來約莫20位左右。環境明亮，牆壁上有掛畫與美式餐廳的霓虹元素。整體有種，唐吉軻德那種，麻雀雖小五臟俱全的感覺。

【台北林斯漢堡美式餐廳】餐點評價

。海陸雙星鷄魚堡。

林斯漢堡美式餐廳的美式漢堡份量之大我想直接從圖上就可以看出來吧。看到份量後立刻低頭看了一下菜單，價格才280在台北信義區這也太值得，醬料使用的是蜂蜜芥末，肉品除了卡拉雞腿排與鱈魚排之外，還有番茄、洋蔥和生菜等。調味上原物料的味道較明顯，肉搭配著生菜和淡淡的調味料吃起來非常清爽。我個人很害怕那種調味過重的漢堡，會感覺都在吃調味料…，而林斯漢堡的這個漢堡實在是無可挑剔，無論從CP值還是調味。唯一的缺點大概就是吃相會有點醜，建議帶朋友或夫妻檔來享用。

。豪華雙層牛肉堡。

【高能注意，小鳥胃警示】點這份餐點的是一個本身食量不大的牛肉愛好者。在他的印象中，美式漢堡的份量通常偏少，所以它直接衝了一個豪華雙層7盎司牛肉堡來吃吃看。殊不知，牛肉排的份量超乎預期的多，最後是我們和他分著吃才不至於他其他餐點都沒吃到。口感上不僅僅是牛肉排的味道，中間夾的起司和上方的BBQ醬讓整體層次感十足。最底下的生菜則會在咀嚼的尾韻帶點蔬菜的清甜，吃起來很具水準。

。迷迭香雞早午餐拼盤。

人客看過來啊，這一盤也太誘人了。盤面上擺上沙拉、薯條、可頌、炒蛋與迷迭香雞腿排，拍照過程淡淡的迷迭香氣一直誘惑我，差點口水就流下去了。可頌鬆軟，奶香味淡淡的。一口咬下蓬鬆不膩口，搭配旁邊的沙拉吃很棒。迷迭香雞腿排香氣逼人，口感上沒有過分的調味感，吃起來也是以香料為主軸的味道，尾韻有點肉的甘甜香氣。

。美式BBQ肋排。

不知道大家有沒有吃過Friday的美式BBQ肋排，那種入口即化的口感搭配著美式燒烤醬，真的絕配。而林斯漢堡美式餐廳的肋排，又更勝Friday一籌。除了入口即化是基本，美式燒烤醬香醇而不過重，比起Friday更多了層清爽感。一不小心會把整份BBQ肋排直接嗑完。我想不用我多說，今天的MVP就決定是你了!

。紐奧良雞翅。

美式餐廳一定要有的，除了美式漢堡之外我想就是雞翅了。各家美式餐廳無論是辣雞翅、水牛城雞翅還是紐奧良雞翅等，都是必出的品項之一。林斯漢堡美式餐廳的紐奧良雞翅，味道承襲了傳統吃到的紐奧良醬汁，燒烤醬濃郁中帶點辛辣，整體辣度不高僅提味效果，擠入檸檬汁搭配著吃可以說是一大享受。

。黃金雞腿排沙拉。

這黃金雞腿排沙拉，份量之大可以說是一人份的主食了。蔬菜新鮮爽口，搭配的醬汁好像是金桔還是柑橘的味道，酸中帶甜。一把撒入沙拉中拌勻，很是清爽。

。豪華海陸炸物拼盤。

炸物拼盤的內容包含了薯條、洋蔥圈、雞塊、起司條與雞翅等。醬料有蜂蜜芥末與番茄兩種，中間還有可以擠在雞翅上的檸檬。炸物吃起來不過於油膩，水準中的口感。比較特別的是他們的雞塊，吃起來好像比較多汁的感覺，這道令人頗意外。雞翅也是紐奧良雞翅，介紹可以單獨看一下上面的紐奧良雞翅。

。主廚濃湯。

主廚濃湯可以說是今天的隱藏冠軍。絲毫不顯眼的外觀會讓你誤以為這是一般的玉米濃湯，殊不知是道功夫菜。湯頭濃郁口感厚實，味道卻沒有過於調味的感受。比起飲料，我個人覺得湯品很適合搭配主餐來吃，飽足感十足之餘也非常合適。

。巧克力布朗尼。

巧克力布朗尼上的時候，其中一位同行友人立刻放下手中的漢堡，忍不住地挖了一口來吃。巧克力布朗尼搭配香草冰淇淋，上方淋上巧克力醬作點綴。剛送上來的時候布朗尼內部還是熱的，巧克力會在口中直接劃開，幸福指數滿點。這道當作餐點的結尾，我個人給它90分的高分XD。

。超人氣奶昔 可可/草莓。

林斯漢堡美式餐廳的奶昔承襲了美式奶昔的豐富程度，一口喝下奶味十足之餘風味也是立刻在口中散開。甜度設計上相較於美國道地的奶昔，不過於甜膩，我想這是針對台灣人的口感做調整，我個人比較喜歡這種甜度適中的奶昔。

【台北林斯漢堡美式餐廳】店家資訊

名稱：林斯漢堡美式餐廳Lin’s Burger 台北信義店

時間：11:30-21:00

電話：02-27320688

地點：110台北市信義區和平東路三段173號

推薦：豪華牛肉堡、美式BBQ肋排、主廚濃湯、其實我們都沒點到雷，建議你們可以多點不同的分著吃。

【台北林斯漢堡美式餐廳】地理位置 / 怎麼去

林斯漢堡美式餐廳(台北信義店)位於捷運六張犁站的和平東路三段上，是那種一出站就會看到的近。理智派這邊提供兩種到達方式給大家參考：

。大眾交通：搭乘大眾交通的朋友，可以使用台鐵(火車)/高鐵/客運抵達『台北車站』後，轉乘捷運於六張犁站下車，出站後1-3分鐘即可抵達。

。自行開車：自行開車的朋友可以使用國道三號，於31號交流道下朝台北方向行駛約莫15-20分鐘即可抵達。

P.S. 由於位於台北市中心，如果你不熟悉台北市的路況或是會害怕停車的話，理智派衷心建議使用台北捷運抵達六張犁站即可，超級方便!

【台北林斯漢堡美式餐廳】停車位置

台北市的停車位是較為不好找，六張犁的話當天假日我們開車前往倒是還好。停車的位置有蠻多的，最近的就在走路5分鐘距離的嘉興公園地下停車場，其他包含了位於基隆路上的京原停車場與台哥大電信大樓專用停車場等，附近也有台北遠東香格里拉可以停。

【台北林斯漢堡美式餐廳】價位 I 價目表 I 菜單一覽

台北林斯漢堡美式餐廳的餐點類別有美式漢堡、義大利麵、早午餐(排餐)、開胃炸物、沙拉(湯品)與手作甜點等，各類別的價格理智派條列如下：

美式漢堡：美式漢堡價位落在200-280中間，依照它的分量CP值真的有前幾名水準。

義大利麵：義大利麵價位落在235-280中間。

早午餐、排餐：早午餐與排餐價位落在280-399中間，當天我們有點肋排，好吃到炸!

開胃炸物：炸物的價位落在100-350中間，依分量來說，CP也算高的一個類別。

沙拉與湯：沙拉與湯的價位落在60-260中間，個人超愛黃金雞腿排沙拉!

手作甜點：手作甜點價位落在95-130，巧克力布朗尼超級值得。

飲料奶昔：飲料價位落在60-90左右，奶昔則是均一130，CP值水準上。