一抵達清境就先到 凡賽斯高山民宿 check in

緊接去清境農場看綿羊

因為隔日凌晨出發登山,所以選擇直接在民宿用晚餐

晚上不到6點回到民宿,天色已昏暗

只剩民宿的燈光照亮小徑

民宿晚餐需提前訂位告知,晚餐為2人一鍋600元

白飯及飲品無限供應

晚上的大門入口跟白天迥然不同

直接到櫃台告知訂餐資訊

菜單價目

晚餐用餐時間 17:30~19:30

用餐環境

白天下午茶時段,可欣賞窗外山景

自助區

餐具及佐料

高湯可續加(自助式)

白飯無限供應

飲品

咖啡

我們共點2.5鍋(其中0.5鍋是指素食鍋)

下圖為4人份2鍋的份量

湯底只有一種,只能選擇肉品要牛肉或豬肉

菜盤澎拜一大盆

基本菜盤火鍋料都有

我們都選擇牛肉,

可能是冷凍火鍋牛肉片~口感偏柴一些

另附雞蛋

佐料

素食鍋湯底少了蔥,辨識度蠻高的

菜盤中有些是素料,一人份的份量超足夠

飲品無限供應

整體餐點都還不錯

湯頭中熬煮高山高麗菜,非常鮮甜好吃

尤其在寒冷的高山上,有熱呼呼的火鍋更加分

清境也有很多美食,如果懶得出去覓食

在民宿中享用晚餐也是不錯的選擇~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

凡賽斯莊園

官網

17:30~19:30

(049) 280 1519

南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷31-2號



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延伸閱讀:

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風建築 • 歐式鄉村房間》

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