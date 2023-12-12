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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 南投清境-凡賽斯莊園 晚餐 《 歐式建築古堡中 享用火鍋 溫暖好滋味》

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐 《 歐式建築古堡中 享用火鍋 溫暖好滋味》

2023-12-12 23:12:42 chaoerh小昭 人氣：98
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：56篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：凡賽斯高山民宿(南投縣民宿518號)
phone049-2801-519
place南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷31-2號
作者本次評價：
4.40
環境設備
4.50
服務
4.00
交通便利
4.00
CP值
4.50
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封6.jpg

 

一抵達清境就先到凡賽斯高山民宿check in

緊接去清境農場看綿羊

因為隔日凌晨出發登山,所以選擇直接在民宿用晚餐

晚上不到6點回到民宿,天色已昏暗

只剩民宿的燈光照亮小徑

民宿晚餐需提前訂位告知,晚餐為2人一鍋600元

白飯及飲品無限供應

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

晚上的大門入口跟白天迥然不同

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

直接到櫃台告知訂餐資訊

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

菜單價目

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

晚餐用餐時間  17:30~19:30

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

用餐環境

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

白天下午茶時段,可欣賞窗外山景

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

自助區

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

餐具及佐料

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

高湯可續加(自助式)

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

白飯無限供應

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

飲品

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

咖啡

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

我們共點2.5鍋(其中0.5鍋是指素食鍋)

下圖為4人份2鍋的份量

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

湯底只有一種,只能選擇肉品要牛肉或豬肉

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

菜盤澎拜一大盆

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

基本菜盤火鍋料都有

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

我們都選擇牛肉,

可能是冷凍火鍋牛肉片~口感偏柴一些

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

另附雞蛋

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

佐料

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

素食鍋湯底少了蔥,辨識度蠻高的

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

菜盤中有些是素料,一人份的份量超足夠

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

飲品無限供應

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐

 

整體餐點都還不錯

湯頭中熬煮高山高麗菜,非常鮮甜好吃

尤其在寒冷的高山上,有熱呼呼的火鍋更加分

清境也有很多美食,如果懶得出去覓食

民宿中享用晚餐也是不錯的選擇~

 

南投清境-凡賽斯莊園 晚餐火鍋套餐,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 凡賽斯莊園
  • 官網
  • 17:30~19:30
  • (049) 280 1519
  • 南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷31-2號


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風建築 • 歐式鄉村房間》

文章標籤

凡賽斯高山民宿 凡賽斯清境 凡賽斯晚餐火鍋 凡賽斯莊園晚餐 清境美食 清境火鍋 民宿晚餐 清境凡賽斯 清境凡賽斯晚餐
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