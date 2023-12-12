一抵達清境就先到凡賽斯高山民宿check in
緊接去清境農場看綿羊
因為隔日凌晨出發登山,所以選擇直接在民宿用晚餐
晚上不到6點回到民宿,天色已昏暗
只剩民宿的燈光照亮小徑
民宿晚餐需提前訂位告知,晚餐為2人一鍋600元
白飯及飲品無限供應
晚上的大門入口跟白天迥然不同
直接到櫃台告知訂餐資訊
菜單價目
晚餐用餐時間 17:30~19:30
用餐環境
白天下午茶時段,可欣賞窗外山景
自助區
餐具及佐料
高湯可續加(自助式)
白飯無限供應
飲品
咖啡
我們共點2.5鍋(其中0.5鍋是指素食鍋)
下圖為4人份2鍋的份量
湯底只有一種,只能選擇肉品要牛肉或豬肉
菜盤澎拜一大盆
基本菜盤火鍋料都有
我們都選擇牛肉,
可能是冷凍火鍋牛肉片~口感偏柴一些
另附雞蛋
佐料
素食鍋湯底少了蔥,辨識度蠻高的
菜盤中有些是素料,一人份的份量超足夠
飲品無限供應
整體餐點都還不錯
湯頭中熬煮高山高麗菜,非常鮮甜好吃
尤其在寒冷的高山上,有熱呼呼的火鍋更加分
清境也有很多美食,如果懶得出去覓食
在民宿中享用晚餐也是不錯的選擇~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 凡賽斯莊園
- 官網
- 17:30~19:30
- (049) 280 1519
- 南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷31-2號
延伸閱讀:
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