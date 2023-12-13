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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

2023-12-13 16:14:05 小青姐姐 人氣：97
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：195篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：香草工坊檸檬香茅火鍋 大遠百店
phone03-3393-933
place桃園市桃園區中正路20號9樓
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑最近這些天~温度忽高忽低的~但冬天呢~不管天氣好壞

    就是適合吃個暖暖的鍋物~各式各樣的綜合食材

    暖心暖胃~好幸福~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑112年12月10日週日~今天氣晴朗~小青和爸爸

    騎著摩托車到桃園~延路順道讓背部曬曬太陽

    哇~暖暖~熱乎乎的感覺~很是舒服~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

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  ↑到桃園做什麼呢~沒事~就是想來桃園逛逛

    桃園火車站附近~就有大遠百~新光三越~統領百貨

    距離都很近~更有ATT筷食尚~都是找美食的好地方~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

 ↑逛了3大百貨+筷食尚~回到大遠百9樓~進了香草工坊

   小青必需得叨唸一翻~這ATT筷食尚的餐廳

   也縮減太多了~到底發生什麼事呢~真是不懂丫~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~   

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑最後決定吃火鍋~還進了香草工坊~當然是看到剛好

    服務員在收拾碗筷~趕快進場~佔領位置~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑香草工坊~之前小青有來用餐2回~在高雄的分店也用過一次餐

    對它的印象是不錯的喔~有興趣可聯結之前的心情文~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑發現它的價格與多年前~無太大差異~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑主鍋套餐~包含鮮蔬菜盤~主肉盤~附餐及湯底擇一

    飲料店內無限輰飲~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑用餐須知~用餐時間80分鐘~加收10%清潔服務費

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑瞧~坐無虛席~服務員挺忙碌~因為場地關係

    所有服務都需靠服務員協助~舉凡最須要的加湯

    加飲料~及醬料的需求~都要協請服務員幫忙~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑今日飲料提供的是紅茶~光這飲料

    小青就請服務員加了3次~真不好意思~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑蒽蒜辣椒+沙茶醬~顏色搭的真美

    不夠一樣可以請服務員加料喔~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑乾淨新鮮的蔬菜盤~以新鮮食材為主

    火鍋料甚少~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

    ↑左~爸爸點的大雪花香草豬肉鍋260元

   右~小青點的豬魚雙拼280元~鯛魚有4片喔

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑單點~任選3樣99元

    我們選了豆皮~芋頭~季節蔬菜

    小青和爸爸的食量~看來真是越來越小了

    自己的一鍋~再加上這3樣~也沒有很多丫

    竟吃的好飽~好撐~今天又貪嘴了~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑附餐~意麵及冬粉

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑今天帳單~這樣的餐食~很適合現在的我們

    吃飽又吃巧~雖然不會過量~還是吃的好飽好撐~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~     

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑香草工坊的生意真好~位置不多~卻是客滿的狀態

    翻桌率絕對是百分百~因為小青進場及準備離場時

    都沒有看到有空桌喔~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑吃飽飽~各層樓逛逛消消食~大遠百九樓美食主題餐廳

    廊道上美美的裝飾~合影留戀~桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念~

   桃園遠百9樓香草工坊~檸檬香茅火鍋~健康水煮的飲食概念

  ↑店家資訊

    電名~香草工坊檸檬香茅火鍋 

    地址~桃園市中正路20號9樓  大遠百9樓

    電話~03-3393933

    營業時間~11:00-22:00

文章標籤

桃園遠百 香草工坊 檸檬香茅火鍋 健康水煮的飲食概念 遠百九樓美食樓 美食樓層
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