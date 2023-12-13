↑最近這些天~温度忽高忽低的~但冬天呢~不管天氣好壞

就是適合吃個暖暖的鍋物~各式各樣的綜合食材

暖心暖胃~好幸福~

↑112年12月10日週日~今天氣晴朗~小青和爸爸

騎著摩托車到桃園~延路順道讓背部曬曬太陽

哇~暖暖~熱乎乎的感覺~很是舒服~

↑到桃園做什麼呢~沒事~就是想來桃園逛逛

桃園火車站附近~就有大遠百~新光三越~統領百貨

距離都很近~更有ATT筷食尚~都是找美食的好地方~

↑逛了3大百貨+筷食尚~回到大遠百9樓~進了香草工坊

小青必需得叨唸一翻~這ATT筷食尚的餐廳

也縮減太多了~到底發生什麼事呢~真是不懂丫~

↑最後決定吃火鍋~還進了香草工坊~當然是看到剛好

服務員在收拾碗筷~趕快進場~佔領位置~

↑ 香草工坊~之前小青有來用餐2回 ~ 在高雄的分店也用過一次餐

對它的印象是不錯的喔~有興趣可聯結之前的心情文~

↑發現它的價格與多年前~無太大差異~

↑主鍋套餐~包含鮮蔬菜盤~主肉盤~附餐及湯底擇一

飲料店內無限輰飲~

↑用餐須知~用餐時間80分鐘~加收10%清潔服務費

↑瞧~坐無虛席~服務員挺忙碌~因為場地關係

所有服務都需靠服務員協助~舉凡最須要的加湯

加飲料~及醬料的需求~都要協請服務員幫忙~

↑今日飲料提供的是紅茶~光這飲料

小青就請服務員加了3次~真不好意思~

↑蒽蒜辣椒+沙茶醬~顏色搭的真美

不夠一樣可以請服務員加料喔~

↑乾淨新鮮的蔬菜盤~以新鮮食材為主

火鍋料甚少~

↑左~爸爸點的大雪花香草豬肉鍋260元

右~小青點的豬魚雙拼280元~鯛魚有4片喔

↑單點~任選3樣99元

我們選了豆皮~芋頭~季節蔬菜

小青和爸爸的食量~看來真是越來越小了

自己的一鍋~再加上這3樣~也沒有很多丫

竟吃的好飽~好撐~今天又貪嘴了~

↑附餐~意麵及冬粉

↑今天帳單~這樣的餐食~很適合現在的我們

吃飽又吃巧~雖然不會過量~還是吃的好飽好撐~

↑香草工坊的生意真好~位置不多~卻是客滿的狀態

翻桌率絕對是百分百~因為小青進場及準備離場時

都沒有看到有空桌喔~

↑吃飽飽~各層樓逛逛消消食~大遠百九樓美食主題餐廳

廊道上美美的裝飾~合影留戀~

↑店家資訊

電名~香草工坊檸檬香茅火鍋

地址~桃園市中正路20號9樓 大遠百9樓

電話~03-3393933

營業時間~11:00-22:00