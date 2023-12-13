↑最近這些天~温度忽高忽低的~但冬天呢~不管天氣好壞
就是適合吃個暖暖的鍋物~各式各樣的綜合食材
暖心暖胃~好幸福~
↑112年12月10日週日~今天氣晴朗~小青和爸爸
騎著摩托車到桃園~延路順道讓背部曬曬太陽
哇~暖暖~熱乎乎的感覺~很是舒服~
↑到桃園做什麼呢~沒事~就是想來桃園逛逛
桃園火車站附近~就有大遠百~新光三越~統領百貨
距離都很近~更有ATT筷食尚~都是找美食的好地方~
↑逛了3大百貨+筷食尚~回到大遠百9樓~進了香草工坊
小青必需得叨唸一翻~這ATT筷食尚的餐廳
也縮減太多了~到底發生什麼事呢~真是不懂丫~
↑最後決定吃火鍋~還進了香草工坊~當然是看到剛好
服務員在收拾碗筷~趕快進場~佔領位置~
對它的印象是不錯的喔~有興趣可聯結之前的心情文~
↑發現它的價格與多年前~無太大差異~
↑主鍋套餐~包含鮮蔬菜盤~主肉盤~附餐及湯底擇一
飲料店內無限輰飲~
↑用餐須知~用餐時間80分鐘~加收10%清潔服務費
↑瞧~坐無虛席~服務員挺忙碌~因為場地關係
所有服務都需靠服務員協助~舉凡最須要的加湯
加飲料~及醬料的需求~都要協請服務員幫忙~
↑今日飲料提供的是紅茶~光這飲料
小青就請服務員加了3次~真不好意思~
↑蒽蒜辣椒+沙茶醬~顏色搭的真美
不夠一樣可以請服務員加料喔~
↑乾淨新鮮的蔬菜盤~以新鮮食材為主
火鍋料甚少~
↑左~爸爸點的大雪花香草豬肉鍋260元
右~小青點的豬魚雙拼280元~鯛魚有4片喔
↑單點~任選3樣99元
我們選了豆皮~芋頭~季節蔬菜
小青和爸爸的食量~看來真是越來越小了
自己的一鍋~再加上這3樣~也沒有很多丫
竟吃的好飽~好撐~今天又貪嘴了~
↑附餐~意麵及冬粉
↑今天帳單~這樣的餐食~很適合現在的我們
吃飽又吃巧~雖然不會過量~還是吃的好飽好撐~
↑香草工坊的生意真好~位置不多~卻是客滿的狀態
翻桌率絕對是百分百~因為小青進場及準備離場時
都沒有看到有空桌喔~
↑吃飽飽~各層樓逛逛消消食~大遠百九樓美食主題餐廳
廊道上美美的裝飾~合影留戀~
↑店家資訊
電名~香草工坊檸檬香茅火鍋
地址~桃園市中正路20號9樓 大遠百9樓
電話~03-3393933
營業時間~11:00-22:00