清境民宿 | 清境農場兩天一夜旅遊可以住哪裡？CP值高的清境農場住宿有哪些？清境親子住宿又有哪些？如果想要遠離城市好好地放鬆相信許多人會首選「南投清境」。清境位於南投高山上，綠草如茵的自然風光總是讓人有世外桃源之感，且附近有許多好玩、好吃的景點，不管是要跟戀人、朋友又或是家人都很適合一同前往！

清境民宿

民宿離清境農場只需要開車四分鐘，離小瑞士花園也只要十分鐘內的車程，民宿有提供免費私人停車場，因此自駕遊的旅客不需擔心停車問題。除了停車場，民宿必備的電熱毯也有提供！

因為老闆對於紐西蘭Mt.Egmont的喜愛，中年返鄉後發現台灣竟也有如同紐西蘭般風景的地方，而這就是台灣的「清境」，更因此建造了此民宿。民宿內也是有著濃厚的外國風情，在民宿前方有一大片觀景平台，非常適合在此小歇遠眺山景，又因民宿的海拔夠高，看出去的是平時難見到的奇萊山與合歡山群峰相連的自然風光。

民宿有許多種房型，幾乎每間房都可見到窗外山景，部分房間有戶外露台。四人以上的家庭可選擇家庭房，家庭房也有三種選擇，有的是有大片休息區、有的是樓中樓式，甚至有的房內還有溜滑梯等設備，可以說是專為有小小孩家庭提供的房型。

清境英格曼花園民宿 → BOOKING訂房 |

這間清境住宿離許多景點都非常地近，開車十分鐘左右可到的景點有清境農場、清境觀景步道、普羅旺斯玫瑰莊園、薰衣草森林等，對於想安排許多景點的旅客是個很不錯的選擇。

民宿園內有遊戲室、停車場、汽車充電站等設施，附近還有登山步道，或是如有想前往的其他登山路線、熱門景點等，民宿都有提供景點票券代售以及租車、代客叫車等服務！

民宿一面面向雲海，一面面向森林樹景，就如同身處於仙境一般。內部的裝潢也非常有中古世紀的神祕風格並與外面景觀相互呼應。房間佈置也是走歐式莊園風格，房型則有可看山景、花園景觀及高級套房等選擇。

日初雲來莊園 → BOOKING訂房 |

民宿離當地熱門的景點如清境農場、小瑞士花園等都很近，大約開車十分鐘左右可到。二十分鐘內可到台大梅峰農場，再久一點約開車三十分到一小時則可以到更遠的廬山溫泉與奧萬大森林遊樂區。

喜愛湖景的旅客絕對不能錯過此民宿，因為民宿除了一般房型還有湖景房。除了基本的雙人房，其餘房型幾乎都可看到湖景，若想要在床上欣賞湖景記得選擇「湖景頂級房」，大片落地窗外的湖景直接就在你的眼前！

民宿的早餐是客製化的早餐服務，除了可自由選擇時間與餐點外，旅客還可選擇在房間享用，十分地貼心。交通方面，民宿有提供免費停車場與租車服務。

雲的故鄉 → |

如果此趟旅程最主要是到清境農場的旅客選擇此民宿絕對非常地方便，因為民宿就位於清境農場旁，走路只要一分鐘！當然除了清境農場，民宿旁也有許多其他的景點。開車約四十分鐘到一小時分別可以到合歡山與奧萬大森林遊樂區。民宿有提供需預約的免費停車場。

有著非常濃厚的英格蘭風格，花園庭院有櫻花、楓樹與落羽松等的點綴外，每間房內的傢俱是選用桃花心木手工雕刻與木質設計。餐點方面因民宿主人有中西餐烘焙證照，因此提供的都是自製的手工麵包等新鮮食物。在這間民宿，不管是裝潢還是旅客可享受到的服務都可看出民宿主人的用心。為了抵禦寒冷的冬天，民宿有提供電熱毯。

民宿的房型有的可看到山景、有的可看到園景、有的有附露台。其中有附露台的房間還有「面向奇萊山的戶外陽台」的房型可選擇。

清境珂之幄山莊 → BOOKING訂房 |

步行1分鐘就能前往咖啡廳，這間山莊位於清境六大步道與清境農場園區中間，距離南投清境農場公車站3分鐘車程，可搭乘公車前往其他清境景點。

這間清境住宿擁有壯觀山莊的建築外觀，室內以水晶吊燈與歐美傢俱呈現典雅風格，部分房型擁有超大坪數的衛浴空間，將整面牆打通成採光窗戶，同時享受無邊際景觀與泡澡。戶外擁有一千多坪的落羽松和櫻花樹園，是拍照打卡的好地方。設施與服務提供免費停車、接駁車服務。旅客滿意這間住宿對寵物友善，以及部分房內設置兩台電視可欣賞視頻。

清境佛羅倫斯渡假山莊 → BOOKING訂房 |

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