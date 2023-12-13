小凉的美食小天地

台中港式飲茶吃這家！！少見經典蒸籠手推車，必點燒臘三拼，還有上百道港式餐點，平價又美味！

台中人氣平價港式飲茶“ 八玖鼎 “豐原店於原址席捲而來，除了保留傳統茶餐廳的蒸籠手推車以外，還增添了不少熱炒菜色，不管是要吃巧吃飽通通沒問題。

八玖鼎港式飲茶豐原店 就位在圓環東路與向陽路口，三角店面加上暗紅的外觀很容易發現，路邊有不少收費停車格可以停放或斜對角(向陽路上)也有收費停車場，多人聚餐也很便利!

八玖鼎港式茶餐廳座位區以茶餐廳的用餐氛圍為主，都是間隔的空間，適合4-6人的小家庭或是好友姊妹聚餐。

人多亦有提供圓桌可坐上8-10人唷!

八玖鼎港式飲茶有著開放式廚房，乾淨整潔一覽無遺。

Q軟帶脆的 涼拌黑木耳 是下小涼很喜歡的一道小菜，鮮脆的 小黃瓜 簡單的以蒜末、辣椒、香油拌勻，平凡中的清脆滋味夏日最不可缺， 黃金泡菜 那獨厚的香氣，帶著清脆的口感相當開胃。

八玖鼎港式飲茶菜單 ，以推車燒賣點心、湯包蒸品類、廣式布拉腸粉類、熱炒類、砂鍋類、煎類、海鮮、各式牛豬雞羊料理、飯麵類、各式時蔬、烤類、煲仔飯、燉湯、粥類、燒臘類、以及各式小菜、飲料等等，假日還有 推車出沒燒賣點心類 ，當然也可以在菜單上點購即可! 以上菜單全品項均可內用或外帶唷！！！

鮮蝦韭黃腸粉 ，這也是小凉每次來八玖鼎必吃之一

腸粉外軟滑內鮮蝦有彈性又大隻的雙層次口感讓人超愛，加上醬汁不鹹膩帶了微微的甜，在與青江菜一起吃更是美味。

江南蜜汁雞 ，這做法有點像似”拔絲地瓜”，只是將地瓜換成了炸雞。將炸雞與炒過的焦糖醬融合為一，帶出蜜汁般的色澤超誘人。

再稍微冷卻下夾起這蜜汁雞，還會有牽絲唷! 吃起來外脆肉嫩的口感加上甜中帶著微鹹的風味，讓人回味無窮的一塊接著一塊夾呢。

廣東炒飯 ，嚴選香Q米飯與鮮蝦仁、叉燒肉、蔥花、蛋拌炒，將蝦仁與燒肉的甘美完美融合後，再以金字塔造型登場，上桌不只是噴香，視覺上也誘人!

這盤廣東炒飯真的是色香味俱全，而且粒粒分明，米粒都閃著油光，加上每一口都吃得到配料，很容易就讓人一口接一口停不下來，吃完盤底也不會有一層油膩感，超推薦愛吃炒飯的你。

八玖鼎港式飲茶保留了香港手推車的傳統，來回穿梭桌邊，多了一股人情味，但這畫面只有在假日出沒唷! 平日只有小菜推出來到桌邊任你挑選~~~

鼓汁蒸排骨 ，滑嫩不油膩的排骨加上軟嫩的鹹香滋味，細細咀嚼有著回甘的豆豉香很不賴唷!

黑金流沙包 ，喜歡吃黑芝麻餡兒的朋友一定要點唷!

麵皮吃起來鬆軟帶著淡淡的竹炭香加上濃純的芝麻流沙內餡，香甜滑順又香又美味呢

蟹子燒賣皇 ，以豬肉、鮮蝦為主要餡料，用鮮黃色的薄皮包裹，上頭有蟹黃點綴，口感紮實又Q彈!

沾上店家特製辣醬，小涼我個人很喜歡，這樣讓味道更有層次~

醬皇蒸鳳爪 ，口感滑嫩帶著豐富膠質，骨肉輕易分離的細膩感，加上鹹香滋味在唇齒間蔓延，超級涮嘴好食，每一次來都要點。

吃港點不能錯過的點心類就是” 黃金流沙包 “啦!!

鬆軟包子內餡有著會爆漿的蛋黃餡，些許沙沙的口感及鹹甜滋味，濃郁香醇的口感，總是讓人一次要吃上兩顆才會過癮，建議上桌就開吃才能感受到流沙的綿細感唷!

燒臘類-三拼 (燒鵝、油雞、叉燒)

看看這 燒鵝 的油亮色澤就讓人胃口大開啊!!這燒鵝皮香酥不油膩，肉質肥嫩，入口回甘又充滿肉香。

油雞 吃起來軟嫩唰嘴，亦可加上蔥醬一起吃更有味唷!

叉燒 肉質鮮香，口感帶了點紮實，甜味中透著醬香。

XO醬百花油條 ，這一道是小凉每次來八玖鼎都會點的熱炒類。

香酥的油條內鑲入蝦漿與彈牙的蝦肉，吃起來相當有層次加上XO醬的鹹香微辣滋味，可說是白飯殺手啊!!

腐皮捲 搭上特製冰梅醬可說是一絕，讓炸物吃起來更清爽。

金黃腐皮薄而酥脆，豆香味滿溢口中，加上內餡飽滿，且還能吃到完整的蝦肉，沾上特製冰梅醬更是清爽不油膩。

上品人蔘雞湯 ，你沒有看到直接給你來根人蔘啦!!

以人蔘與新鮮雞腿、雞翅、紅棗熬出的美味，人蔘香氣明顯但喝起來不會覺得苦，會回甘的風味，加上厚實雞腿肉、雞翅，燉得香軟入味，這一盅可是暖胃又滋補養氣呢

這一盅 巴西蘑菇雞湯 可是冬天必吃的溫補雞湯。湯頭喝起來甘甜又清香，加上營養價值高的巴西蘑菇爽脆配上柔嫩的雞腿肉，豐富了口中的層次感呢

來到港式飲茶一定不能錯過 凍檸茶 ，帶點茶澀味是凍檸茶的特色，加上檸檬的清香，很適合與港點或熱炒來做搭配，只是當日檸檬片只有一片略嫌小了！！

八玖鼎復興店

電話：04-22656667

地址：台中市南區復興路1段206號



八玖鼎學士店

電話：04-22081957

地址：台中市北區學士路251號



八玖鼎員林店

電話：04-8396799

地址：彰化縣員林市新生里莒光路383號

