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台中港式飲茶吃這家！！少見經典蒸籠手推車，必點燒臘三拼，還有上百道港式餐點，平價又美味！

2023-12-13 17:47:01 小凉 人氣：104
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窩客好文

小凉

發表篇數：1016篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：八玖鼎港式飲茶-豐原店
phone04-2522 6676
place台中市豐原區圓環東路621號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中港式飲茶吃這家！！少見經典蒸籠手推車，必點燒臘三拼，還有上百道港式餐點，平價又美味！

2023-12-11

台中人氣平價港式飲茶八玖鼎“豐原店於原址席捲而來，除了保留傳統茶餐廳的蒸籠手推車以外，還增添了不少熱炒菜色，不管是要吃巧吃飽通通沒問題。

八玖鼎港式飲茶豐原店就位在圓環東路與向陽路口，三角店面加上暗紅的外觀很容易發現，路邊有不少收費停車格可以停放或斜對角(向陽路上)也有收費停車場，多人聚餐也很便利!

八玖鼎港式茶餐廳座位區以茶餐廳的用餐氛圍為主，都是間隔的空間，適合4-6人的小家庭或是好友姊妹聚餐。

人多亦有提供圓桌可坐上8-10人唷!

八玖鼎港式飲茶有著開放式廚房，乾淨整潔一覽無遺。

Q軟帶脆的涼拌黑木耳是下小涼很喜歡的一道小菜，鮮脆的小黃瓜簡單的以蒜末、辣椒、香油拌勻，平凡中的清脆滋味夏日最不可缺，黃金泡菜那獨厚的香氣，帶著清脆的口感相當開胃。

八玖鼎港式飲茶菜單，以推車燒賣點心湯包蒸品類廣式布拉腸粉類熱炒類砂鍋類煎類海鮮各式牛豬雞羊料理飯麵類各式時蔬烤類煲仔飯燉湯粥類燒臘類、以及各式小菜飲料等等，假日還有推車出沒燒賣點心類，當然也可以在菜單上點購即可!　以上菜單全品項均可內用或外帶唷！！！

鮮蝦韭黃腸粉，這也是小凉每次來八玖鼎必吃之一

腸粉外軟滑內鮮蝦有彈性又大隻的雙層次口感讓人超愛，加上醬汁不鹹膩帶了微微的甜，在與青江菜一起吃更是美味。

江南蜜汁雞，這做法有點像似”拔絲地瓜”，只是將地瓜換成了炸雞。將炸雞與炒過的焦糖醬融合為一，帶出蜜汁般的色澤超誘人。

再稍微冷卻下夾起這蜜汁雞，還會有牽絲唷! 吃起來外脆肉嫩的口感加上甜中帶著微鹹的風味，讓人回味無窮的一塊接著一塊夾呢。

廣東炒飯，嚴選香Q米飯與鮮蝦仁、叉燒肉、蔥花、蛋拌炒，將蝦仁與燒肉的甘美完美融合後，再以金字塔造型登場，上桌不只是噴香，視覺上也誘人!

這盤廣東炒飯真的是色香味俱全，而且粒粒分明，米粒都閃著油光，加上每一口都吃得到配料，很容易就讓人一口接一口停不下來，吃完盤底也不會有一層油膩感，超推薦愛吃炒飯的你。

八玖鼎港式飲茶保留了香港手推車的傳統，來回穿梭桌邊，多了一股人情味，但這畫面只有在假日出沒唷! 平日只有小菜推出來到桌邊任你挑選~~~

鼓汁蒸排骨，滑嫩不油膩的排骨加上軟嫩的鹹香滋味，細細咀嚼有著回甘的豆豉香很不賴唷!

黑金流沙包，喜歡吃黑芝麻餡兒的朋友一定要點唷!

麵皮吃起來鬆軟帶著淡淡的竹炭香加上濃純的芝麻流沙內餡，香甜滑順又香又美味呢

蟹子燒賣皇，以豬肉、鮮蝦為主要餡料，用鮮黃色的薄皮包裹，上頭有蟹黃點綴，口感紮實又Q彈!

沾上店家特製辣醬，小涼我個人很喜歡，這樣讓味道更有層次~

醬皇蒸鳳爪，口感滑嫩帶著豐富膠質，骨肉輕易分離的細膩感，加上鹹香滋味在唇齒間蔓延，超級涮嘴好食，每一次來都要點。

吃港點不能錯過的點心類就是”黃金流沙包“啦!!

鬆軟包子內餡有著會爆漿的蛋黃餡，些許沙沙的口感及鹹甜滋味，濃郁香醇的口感，總是讓人一次要吃上兩顆才會過癮，建議上桌就開吃才能感受到流沙的綿細感唷!

燒臘類-三拼(燒鵝、油雞、叉燒)

看看這燒鵝的油亮色澤就讓人胃口大開啊!!這燒鵝皮香酥不油膩，肉質肥嫩，入口回甘又充滿肉香。

油雞吃起來軟嫩唰嘴，亦可加上蔥醬一起吃更有味唷!

叉燒肉質鮮香，口感帶了點紮實，甜味中透著醬香。

XO醬百花油條，這一道是小凉每次來八玖鼎都會點的熱炒類。

香酥的油條內鑲入蝦漿與彈牙的蝦肉，吃起來相當有層次加上XO醬的鹹香微辣滋味，可說是白飯殺手啊!!

腐皮捲搭上特製冰梅醬可說是一絕，讓炸物吃起來更清爽。

金黃腐皮薄而酥脆，豆香味滿溢口中，加上內餡飽滿，且還能吃到完整的蝦肉，沾上特製冰梅醬更是清爽不油膩。

上品人蔘雞湯，你沒有看到直接給你來根人蔘啦!!

以人蔘與新鮮雞腿、雞翅、紅棗熬出的美味，人蔘香氣明顯但喝起來不會覺得苦，會回甘的風味，加上厚實雞腿肉、雞翅，燉得香軟入味，這一盅可是暖胃又滋補養氣呢

這一盅巴西蘑菇雞湯可是冬天必吃的溫補雞湯。湯頭喝起來甘甜又清香，加上營養價值高的巴西蘑菇爽脆配上柔嫩的雞腿肉，豐富了口中的層次感呢

來到港式飲茶一定不能錯過凍檸茶，帶點茶澀味是凍檸茶的特色，加上檸檬的清香，很適合與港點或熱炒來做搭配，只是當日檸檬片只有一片略嫌小了！！

八玖鼎港式飲茶-豐原店
電話：04-25226676
地址：台中市豐原區圓環東路621號
營業時間：11:00~14:30、17:00~21:30
週六日、例假日：11:00~21:30
臉書粉絲頁：八玖鼎港式飲茶

八玖鼎復興店
電話：04-22656667
地址：台中市南區復興路1段206號

八玖鼎學士店
電話：04-22081957
地址：台中市北區學士路251號

八玖鼎員林店
電話：04-8396799
地址：彰化縣員林市新生里莒光路383號

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