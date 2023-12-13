鄰近新竹科學園區金山街新開幕的熱門飲料店『NOOM晌暮金山旗艦店』

推薦必點桂花軟糖暮茶、浪花青檸冰茶、凝果甜橙果茶、煙燻鴛鴦奶茶

喜歡嚼感系的，可以嚐嚐桂花軟糖、焦糖軟糖、凝果、綠茶凍

飲品口味很特別、裝潢很有特色、店員很親切

是一家必喝的新竹飲料店推薦

【目錄索引】

‧NOOM 晌暮-環境介紹

‧NOOM 晌暮-菜單

‧NOOM 晌暮-飲品介紹

‧NOOM 晌暮-店家資訊

新竹金山街可說是手搖飲戰區，聚集許多手搖飲的品牌

但在眾多的品牌中，幾乎都是連鎖品牌

在金山街與金山八街交叉路口有一間裝潢非常特別的店面

相信經過的人都難免好奇是什麼店家？

結果是NOOM晌暮手搖飲專賣店

在金山街出現手搖飲不特別，有來過金山街的應該都知道可說是「手搖飲一條街」

但仔細一看，咦？這家NOOM晌暮旗鑑店以我超愛喝手搖飲的人，居然沒聽過這家店

是的！沒錯！目前全台僅此一家，就開在新竹科學園區的金山街上

據說它可是竹科工程師的舒壓系飲品

NOOM晌暮是一家從中午（NOON）到晚上（MOON）隨時都能喝的手搖飲

位在竹科金山街的街角

為忙碌的人們打造一個放鬆的小空間

喝上一杯美味、獨特的飲品，讓心情變的更美麗也有滿滿的幸福感

簡單清爽的店面設計，以藍、綠、橘與銀色做搭配

視覺效果簡約又有質感

搭配可愛的塗鴉為主的設計，色彩非常繽紛

光看到店面的設計就讓人非常期待飲品的口感

【NOOM 晌暮-環境介紹】

入內後，櫃檯跟內部環境很有科技感

感覺是偏冷調但又有暖色系的設計，又有種溫馨感

尤其加上店員親切的招呼聲

牆上列出8款下午選飲及大大的菜單

紙杯有著藍、綠、橘三種顏色，配上店家的店名

看起來非常鮮艷跟美觀

點餐櫃檯也有一張彩色且非常大的菜單可以參考

NOOM晌暮使用的檸檬汁是直接將新鮮的檸檬切塊放進去搗碎後加入飲品內

喝起來口感不會過酸也不會像有些店家擠的太過頭，皮會帶苦味

酸度恰到好處且完整呈現出檸檬的酸度及香氣

除了手搖飲，也有義式咖啡可以選擇

NOOM晌暮的義式咖啡飲品是使用現磨現做的咖啡

【NOOM 晌暮-菜單】

NOOM晌暮菜單

品項有茶、晌暮特調、重乳霜、果茶、奶茶、鹽味浪花、煙燻咖啡系列

飲品甜度分為清爽（微糖）及濃郁（半糖）

喜歡嚼感的可以加料，有琥珀珍珠、綠茶凍、凝果、重乳霜、桂花軟糖、焦糖軟糖

【NOOM 晌暮-飲品介紹】

▲桂花軟糖暮茶，清爽（L） 70元

晌暮特調的暮茶無咖啡因

如果有人跟小麥一樣，總是喜歡來杯手搖飲

但太晚喝含咖啡因的飲品容易造成失眠

睡不著的痛苦及隔天黑眼圈的疲累

只有感同身受的人才能體會

就可以選擇晌暮的暮茶

桂花軟糖口感有點像粉粿，只是更軟Q更帶有嚼勁

不僅滿足了咀嚼系的快感更多了桂花的香氣

桂花軟糖暮茶不含咖啡因

讓你不管是下午喝、晚上喝也不用擔心失眠之外

加入現搗檸檬塊、桂花軟糖的獨特系飲品，更是手搖飲控不可錯過的

喝起來有著檸檬的清香及微微的酸，更散發著一股桂花淡雅的芬芳

NOOM晌暮獨有的桂花軟糖，喜歡咀嚼系手搖飲的推薦必點、必加！！

▲浪花青檸冰茶，清爽（L） 80元

NOOM晌暮選用枚羅紅茶為基底加入現搗新鮮檸檬塊

尤其特有鹽香浪花的鹹甜風味更有畫龍點睛的效果

海鹽風味帶點微鹹的滋味，口感相當清爽

就好像徜徉在海邊般的氛圍

喝起來有點像是港式凍檸茶，但多了鹹味讓層次更豐富

酸甜中帶點鹹味，很爽口也很解膩的口感，特別適合飯後來一杯

且加入的是以新鮮檸檬去搗出來的檸檬汁，保留新鮮檸檬的清香及酸味

酸度恰到好處，不會太酸也不會越喝越膩，喝起來很順口

▲凝果甜橙果茶／半糖（L） 80元

很喜歡嚼感系飲品的小麥，總覺得手搖飲裡要加料吃起來才滿足才有幸福感

看到NOOM晌暮有桂花軟糖、焦糖軟糖、凝果都是比較少見的配料，就忍不住都想嚐嚐了

於是點了凝果甜橙果茶

凝果甜橙果茶是屬於果茶系列的

一般常喝到的是柳橙或葡萄柚加入茶飲

這杯凝果甜橙果茶加入柳橙、百香果、紅柚再加入綠茶，等於是一杯水果茶

再加入口感像寒天般Q彈帶有嚼勁的凝果，口感超級豐富的

▲煙燻鴛鴦奶茶+焦糖軟糖（L） 95元

NOOM晌暮除了桂花軟糖還推出焦糖軟糖，口感一樣很Q軟

但散發出的香氣是完全不同的

有著焦糖的香甜滋味及香氣，而且幾乎每一口都能吸到焦糖軟糖與飲品

讓每一口都充滿著幸福感

加入的espresso使用現磨現做的咖啡

現場可以看到店員現磨咖啡粉

看到漸漸流出的espresso，空氣瞬時飄散著一股香濃的咖啡香氣

使用濃郁焙火香的錫蘭紅茶製成的奶茶再加入espresso，跟一般的鴛鴦奶茶很不一樣之外

喝起來居然彷彿在喝焦糖馬奇朵的滋味

想喝茶飲又想喝咖啡時，就來一杯二合一的煙燻鴛鴦奶茶，讓您一次滿足

加料加入焦糖軟糖多了嚼感及增加飽足感

▲綠茶凍烏龍晌茶（L） 55元

Q軟中又帶有ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ彈性的綠茶凍，有著咕溜的口感

綠茶凍烏龍晌茶有著醇厚的烏龍茶香氣

對於喜歡喝純茶又想來點什麼的，可以試試這杯綠茶凍烏龍晌茶

一杯同時品嚐到烏龍茶與綠茶的香氣

以不同的型式呈現出甘醇的茶香

不管是上班BLUE或是上班HAPPY總是想來點什麼？

如果能喝到NOOM晌暮的飲品真的好幸福

人為了生活為了賺錢不得不工作，但至少在工作時能找尋讓自己感到快樂、感到幸福的事情來做

跟同事揪好點一杯手搖飲是我們在上班時很愛做的

對於每天都想來一杯手搖飲及喜歡加料增加咀嚼感的我來說，超級滿足

好羨慕在竹科的上班族跟附近居民喔

居然可以輕鬆喝到如此有特色的手搖飲

我只能趁著下班或假日到此遊玩時來一杯

對於喜愛手搖飲及咀嚼系的人，NOOM晌暮真的推薦必喝！！

最後，敲碗一下～NOOM晌暮要來桃園開分店嗎？好想每天都喝一杯啊～

【NOOM 晌暮-店家資訊】

店名：NOOM晌暮

地址：新竹市東區金山街31號

營業時間：11:00~21:00

電話：03-668 6960

粉絲專頁：https://www.facebook.com/noom.drinkstudio

文章標籤