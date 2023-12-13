起因妹妹的推薦全家來吃隱藏在新店區公所站附近的白師父の料理

看太多韓綜的白鍾元一開始還以為這裡也是間韓國料理

結果其實是個在地默默人氣高超的台式熱炒美食店

不論內用外帶甚至許多電話訂餐總見人潮絡繹不絕

肉眼可見店內放滿超多獎牌獎狀

非常台味熱炒店風格亂中有序

不過打理算整潔也不會有油油黏黏的地板

豐富的台式熱炒選項豐富

幾乎都是一兩百元一道的價位非常平價實惠

黃金蛋豆腐 TWD150

滾燙的雞蛋豆腐非常柔嫩

搭配炒蛋與青蔥爆炒香氣

是我們家每次來都會點的菜色

豆干肉絲 TWD150

豆干切成很薄的長條吃起來很柔軟不硬

肉絲非常入味調味鹹香重口非常下飯

鐵板牛小排 TWD200

鐵板牛小排上桌時仍然冒著陣陣白煙

牛肉部位吃起來比較有嚼勁一點

黑胡椒醬汁同樣也是偏重的調味帶點微辣

配菜有繽紛多彩的紅蘿蔔、筍片與豆子很清脆帶來不同口感

宮保雞丁 TWD180

基本上完全不辣的宮保雞丁

雖然有辣椒但感覺偏裝飾增色作用居多

雞丁柔軟只是我比較不愛帶皮的類型

醬料帶點甜味反而有點介於糖醋跟宮保之間

炒高麗菜 TWD120

高麗菜吃起來頗清脆帶甜味

油香誘人但其實吃起來不會太油膩

調味不會太鹹很適合當重口味的菜色之間解膩的角色

炒青菜 TWD100

炒青菜這次提供的是我很愛的空心菜

僅用了鹽巴調味比炒高麗菜更清淡一些

五更腸旺煲 TWD180

很適合冷天品嘗的五更腸旺臭豆腐的特殊香氣明顯

搭配香菜的香味我個人很喜歡

臭豆腐跟鴨血都很Q彈大塊

調味也是偏鹹但不辣

海鮮粥 TWD110

為了牙齒不好的長輩選了軟糯的粥品作為主食

海鮮粥內有豐富的蝦仁跟魚片配料

幾乎沒有太多調味只是水分有點過多

比起粥更像是湯泡飯的感覺

蝦味鮮香炒飯 TWD120

招牌的蝦味鮮香炒飯有許多蝦仁配料

據老闆所說蝦仁都是當天採購先汆燙後冰鎮

鎖住新鮮蝦仁的緊實彈性肉質

飯粒粒粒分明不會太過濕潤軟失去口感

真的帶有一種特別的海鮮鮮味

是一款會讓我留下印象的特色炒飯

白師父的料理好吃度與份量對比價格真的經濟實惠

特別是炒飯真的跟一般款口味有差異很令人印象深刻

很適合日常家庭或朋友聚餐想吃炒菜的好選擇

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/09/24

花費: NTD1210(文中菜色各1)

白師父の料理

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Lunch: 10:40-14:00

Dinner: 16:40-20:00

公休日: 週日

有無服務費: No

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 231 新北市新店區三民路24號1樓

電話: 02-2918-6383



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