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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brunch 早午餐鐵板料理 | 大里早午餐推薦 |塗城市場美食推薦

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brunch 早午餐鐵板料理 | 大里早午餐推薦 |塗城市場美食推薦

2023-12-13 23:46:29 湯勺 人氣：104
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窩客好文

湯勺

發表篇數：259篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：WPAPA Teppanyaki Brunch 早午餐鐵板料理
phone04-2496-2278
place台中市大里區塗城路923巷16號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

台中大里區擁有GOOGLE評論4000多則，4.8顆星的超人氣鐵板創意料理早午餐

WPAPA鄰近塗城市場、台中軟體園區、青年高中，主廚是知名鐵板燒師傅出來創業

擁有20多年的鐵板料理經驗，將自己的創意融入在法式高檔鐵板燒料理之中

創造出美味的鐵板早午餐，前來用餐一定要事先訂位!!!!

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

來到WPAPA機車停至店門口

如果開車前往可將汽車停至大里區慈善路71號的城市車旅停車場

步行約4分鐘，即可抵達WPAPA

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菜單

WPAPA提供主餐有精選鐵板/漢堡/湯餡法國麵包/可頌/巧巴達/

主餐部分都能夠自由搭配套餐，A、B套餐自由選擇

精選鐵板的A套餐: 方塊麵包+飲品=50元、B套餐: 濃湯+水果沙拉+飲品=90元

漢堡/湯餡法國麵包/可頌/巧巴達 A套餐: 雞塊+飲品=50元、B套餐: 濃湯+水果沙拉+飲品=90元

也有升級A或B再加99元，飲品(可選90元)+甜品

每人低消85元、酌收20元清潔費、用餐90分鐘

 

 

 

 

 

 

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

WPAPA店家環境

九點多到店裡，兩區的客人就已經超滿，真的沒事先預訂吃不到

店內座位以2-4人桌為主

用餐區分為兩區塊木質裝潢與白色牆面做搭配

簡約風格給人感覺清新/溫馨感，用餐心情感到放鬆

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

外面用餐區與工作區是連結的可以看見主廚在製作料理過程

從進去用餐到結束，主廚完全沒休息

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

走進去用餐區,可提供包場,超級推薦的大里包場聚會餐廳

大約有十幾張座位，天花板還有小燈泡點綴

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

WPAPA餐點介紹

點完餐後會招待一份開胃小點心與醋飲

餐點現點現做，會等待一下下

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

A套餐:方塊麵包

厚厚的吐司烤的非常酥脆，可以搭配下方的白醬一起吃

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

B套餐水果沙拉

超級美的水果沙拉，跟以往吃的大不相同，水果搭配荔枝香氣晶球

還有酸甜可口的檸檬冰沙，杯壁上還淋著草莓果醬

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

B套餐濃湯

WPAPA的濃湯真的太太太太好喝了吧，上面撒爆米花與OREO粉

濃湯裡還有主廚的小巧思，特別加入鹹奶酪讓濃湯增加層次口感

奶酪有點像蒸蛋一樣滑順綿密，光是這碗濃湯就好經驗

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

A套餐雞塊

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

飲品 柳橙莓果SODA/果汁/北海道奶茶

喝起來酸酸甜甜，天熱來杯沁人心脾的柳橙莓果氣泡飲 

北海道風味奶茶，選擇是無糖的，味到喝起來剛剛好!!! 

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

升級套餐布蕾

布蕾滑順綿密，奶香充斥口中，店家還附贈了美式咖啡液，如果覺得太甜可以加入

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

櫻桃鴨腿&白酒燉鱈魚(松露菇菇白醬)

WPAPA的餐點真的是很精緻又豐富，一份餐點裡有雙主餐再搭配義大利麵

而且口味一點也不馬虎

不得不說櫻桃鴨腿外皮焦脆香氣十足，肉質卻是軟嫩多汁帶有Q度

光吃第一口就讓我狂點頭~~~

也可以將鴨腿肉與紅酒沾醬搭配，吃起來別有一番風味

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

白酒燉鱈魚肉質新鮮，搭配蔬果很清爽

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

還有鐵板菇菇炒蛋可以搭配著肉一起吃，真的好豐富

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

麵條Q彈，不會過硬，吸附滿滿的松露白醬湯汁，口感層次豐富又美味

超大一碗，吃完一整份鐵板料理可以飽足到晚餐

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

燉牛頰&霜降牛雙拼

喜歡吃牛肉的朋友必點呀 !!!! 這個牛肉太嫩了~~~

霜降牛外皮焦至焦脆，水份都鎖在牛肉裡面，咬下一口感受的到牛肉的軟嫩與甜味

也可以搭配旁邊的海鹽與蒜片一起享用

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

一個套餐有兩種不同的烹飪餐點，使用紅酒來燉煮的牛頰肉，十分入味

牛頰肉吃起來口感不柴、超軟嫩，輕輕咬下肉就會分開

WPAPA的鐵板料理份量十足超級澎派，真的是勺勺心目中推薦的台中早午餐店

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

旁邊搭配蘿蔔絲餅鹹香可口，不小心就吃掉，還有麻糬般Q彈的外皮

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

煙花女義大利麵

番茄口味卻帶著辣勁的煙花女義大利麵，又香又辣但一吃就上癮

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

雙層手作漢堡

雙層手作漢堡裡有肉排兩大片、煎蛋、生菜，手作漢堡還有附贈薯條做搭配

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

WPAPA的漢堡份量大，真的是大到雙手要握不住了

一口咬下漢堡都是配料~ 生菜番茄也很新鮮爽脆

煎蛋目前店家更改為杏包菇(依季節更換)

雙層肉排真的很滿足，咬下超多汁 ~~~~

以前吃漢堡都覺得只再吃皮，來到WPAPA實現願望

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

吃完居然還有餐後甜品!!!! 

凡點主餐就會附炸香蕉冰淇淋，香蕉外裹著酥脆外皮，吃的時候要小心以免燙到

搭配香醇濃郁的香草冰淇淋，再幸福不過

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

不用花大錢就能吃到精緻好吃的鐵板料理，WPAPA的鐵板料理與以往吃的早午餐豐富許多

不愧Google評論4.8顆星的台中美食推薦，而且不分年齡層，超多長輩客人也會到此用餐

WPAPA鐵板料理早餐盤新奇又好吃，真的一定要先訂位才不會撲空唷

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun

文章皆有時效性，如有修正以店家為主

[ 台中食記 ] WPAPA Teppanyaki Brun
店家資訊

WPAPA 早午餐鐵板料理

地址: 台中市大里區塗城路923巷16號1樓

電話: 04 2496 2278

營業時間 : 二~日 9:00-15:00

臉書: https://www.facebook.com/WPAPA0424962278/?ref=page_internal

 

文章標籤

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