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宜蘭火鍋推薦【熊飽鍋物刷刷鍋】是一家非常推薦的火鍋店，在宜蘭已經屹立多年。位於宜蘭運動公園旁，路邊停車非常方便。每人低消220元無限享用自助吧，還有海陸雙拼、三拼料多味美，最推薦雙人超蝦海陸套餐～CP值高啊！附有親子空間，小孩吃飽了可以放心玩，爸媽也可以安心用餐。用完餐附近景點有宜蘭酒廠、樂色山、莎貝莉娜、橘之鄉潭酵天地、亞典菓子工場一起玩真有趣！住宿則推薦悅川酒店、鳳梨屋水上莊園、蘭城晶英酒店喔！
熊飽鍋物刷刷鍋 店家資訊
- 地址：宜蘭市公園路435號
- 營業時間：11:30-21:30(平日14:30-17:00休息)
- 電話：03 925 1818
- 用餐時間90分鐘
收費低消說明：
- 以下收費不可折抵單點消費
- 110公分以下不收費
- 111-130公分收費$89元
- 131-140公分收費$120元
- 141公分以上視同成人低消$220元
- 服務費平日5%、假日10%
熊飽鍋物刷刷鍋 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入熊飽鍋物即可到達
- 【停車場】有路邊免費停車，開車來很方便
熊飽鍋物刷刷鍋➤線上訂位
熊飽鍋物刷刷鍋 菜單價位
➤熊飽鍋物最新菜單
這裏用餐時間是90分! 有低消限制
用餐須知!! 1234 吃好吃飽!!
熊飽鍋物 空間環境
其實很多人都誤以為它是親子餐廳，不過，它只是多了童趣啦，而且附有親子空間，小孩吃飽了可以放心玩，爸媽也可以安心用餐
這裏停車非常方便! 除了門口可以停車外，後方也有停車場
一進門就看到門口旁的熊熊樂園，相信目光馬上都被這裏的熊熊們所吸引了吧，非常適合拍照打卡哦
這裏也貼心的設置了等候區
位於餐廳後方的親子空間，可以玩玩布偶，也可以看看童書繪本!! 小孩放心玩的好地點
寬廣的用餐空間，桌與桌的距離十分寬敞舒適
熊飽鍋物 自助吧吃到飽
這次新增的自助吧!! 但和一般人想像中的自助吧不大一樣!! 其實是火鍋的菜盤升級了!!
這些原本都是菜盤中的菜色，現在大解放了!! 客人可以自由拿取，想吃什麼就拿什麼!! 喜歡的多吃點，不喜歡的不用吃，太自由了
一整隻的玉米筍!! 哈，我們連拿了好幾支，新鮮甜美，吃的好開心!!
餐點還沒準備好的時候，先來點開胃小菜吧
免費的魯肉飯，但這裏是提供洋蔥牛肉耶，這也太高級了吧
冷熱飲品、咖啡、飲料，還有冰沙哦!! 吃完火鍋來上一杯超去油解膩的
熊飽鍋物 心得評價
雙人超蝦海陸套餐
我們選了雙人超蝦海陸套餐，內容有草蝦、天使紅蝦、肉品四選二、甜點、野蔬自助吧~~
這是爆爆蒜爆蛤蜊的湯底
這是香濃牛奶起司的湯底~~這個鮮醇甘美，口感非常滑順，小朋友超愛!!
滿滿的蒜香啊，由服務人員為我們炒香蒜頭，加了奶油炒香，香氣撲鼻!! 超棒的
這個湯頭超棒的!! 非常鮮美帶有濃濃的蒜香，涮起肉片幾乎不用沾醬就很好吃了
板腱牛!!
活菌梅花豬
滿滿的草蝦!! 好過癮啊，大約有20幾隻，新鮮就是王道
自已拿取的菜盤!!! 最近很多人都落實減醣料理~~來這裏可以吃的開心!!
我們超愛的玉米筍!!新鮮看的到
小榛果也很喜歡吃火鍋！
雙果兄妹倆吃的超開心的!! 反正他們只負責開口就好，剝蝦是我們的工作啊
這碗也是超推的!! 比一般的火鍋店提供的魯肉飯更高級，偷偷的說，有賺到的感覺
開胃小菜
最後的甜點!!
熊飽鍋物 心得評價
新增了菜盤自助吧的熊飽鍋物，CP值超高，喜歡多吃點蔬菜的朋友千萬別錯過。當然，這裏提供肉品多元，想要打牙祭犒賞自己，點個和牛也很不錯哦
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