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宜蘭火鍋推薦【熊飽鍋物刷刷鍋】 是一家非常推薦的火鍋店，在宜蘭已經屹立多年。位於宜蘭運動公園旁，路邊停車非常方便。每人低消220元無限享用自助吧，還有海陸雙拼、三拼料多味美，最推薦雙人超蝦海陸套餐～CP值高啊！附有親子空間，小孩吃飽了可以放心玩，爸媽也可以安心用餐。用完餐附近景點有宜蘭酒廠、樂色山、莎貝莉娜、橘之鄉潭酵天地、亞典菓子工場一起玩真有趣！住宿則推薦悅川酒店、鳳梨屋水上莊園、蘭城晶英酒店喔！

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熊飽鍋物刷刷鍋 店家資訊

地址：宜蘭市公園路435號

營業時間：11:30-21:30(平日14:30-17:00休息)

電話： 03 925 1818

用餐時間90分鐘

收費低消說明：

以下收費不可折抵單點消費

110公分以下 不收費

111-130公分 收費$89元

131-140公分 收費$120元

141公分以上視同 成人低消$220元

服務費平日5%、假日10%

熊飽鍋物刷刷鍋 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入 熊飽鍋物 即可到達

Google導航輸入 即可到達 【停車場】 有路邊免費停車，開車來很方便

熊飽鍋物刷刷鍋 菜單價位

這裏用餐時間是90分! 有低消限制

用餐須知!! 1234 吃好吃飽!!

熊飽鍋物 空間環境

其實很多人都誤以為它是親子餐廳，不過，它只是多了童趣啦，而且附有親子空間，小孩吃飽了可以放心玩，爸媽也可以安心用餐

這裏停車非常方便! 除了門口可以停車外，後方也有停車場

一進門就看到門口旁的熊熊樂園，相信目光馬上都被這裏的熊熊們所吸引了吧，非常適合拍照打卡哦

這裏也貼心的設置了等候區

位於餐廳後方的親子空間，可以玩玩布偶，也可以看看童書繪本!! 小孩放心玩的好地點

寬廣的用餐空間，桌與桌的距離十分寬敞舒適

熊飽鍋物 自助吧吃到飽

這次新增的自助吧!! 但和一般人想像中的自助吧不大一樣!! 其實是火鍋的菜盤升級了!!

這些原本都是菜盤中的菜色，現在大解放了!! 客人可以自由拿取，想吃什麼就拿什麼!! 喜歡的多吃點，不喜歡的不用吃，太自由了

一整隻的玉米筍!! 哈，我們連拿了好幾支，新鮮甜美，吃的好開心!!

餐點還沒準備好的時候，先來點開胃小菜吧

免費的魯肉飯，但這裏是提供洋蔥牛肉耶，這也太高級了吧

冷熱飲品、咖啡、飲料，還有冰沙哦!! 吃完火鍋來上一杯超去油解膩的

熊飽鍋物 心得評價

雙人超蝦海陸套餐

我們選了雙人超蝦海陸套餐，內容有草蝦、天使紅蝦、肉品四選二、甜點、野蔬自助吧~~

這是爆爆蒜爆蛤蜊的湯底

這是香濃牛奶起司的湯底~~這個鮮醇甘美，口感非常滑順，小朋友超愛!!

滿滿的蒜香啊，由服務人員為我們炒香蒜頭，加了奶油炒香，香氣撲鼻!! 超棒的

這個湯頭超棒的!! 非常鮮美帶有濃濃的蒜香，涮起肉片幾乎不用沾醬就很好吃了

板腱牛!!

活菌梅花豬

滿滿的草蝦!! 好過癮啊，大約有20幾隻，新鮮就是王道

自已拿取的菜盤!!! 最近很多人都落實減醣料理~~來這裏可以吃的開心!!

我們超愛的玉米筍!!新鮮看的到

小榛果也很喜歡吃火鍋！

雙果兄妹倆吃的超開心的!! 反正他們只負責開口就好，剝蝦是我們的工作啊

這碗也是超推的!! 比一般的火鍋店提供的魯肉飯更高級，偷偷的說，有賺到的感覺

開胃小菜

最後的甜點!!

熊飽鍋物 心得評價

新增了菜盤自助吧的熊飽鍋物，CP值超高，喜歡多吃點蔬菜的朋友千萬別錯過。當然，這裏提供肉品多元，想要打牙祭犒賞自己，點個和牛也很不錯哦

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