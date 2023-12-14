為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭【熊飽鍋物涮涮鍋】新菜單享無限自助吃到飽，雙人超蝦海陸套餐A5日本和牛涮麻辣鍋最推薦 運動公園旁好

宜蘭【熊飽鍋物涮涮鍋】新菜單享無限自助吃到飽，雙人超蝦海陸套餐A5日本和牛涮麻辣鍋最推薦 運動公園旁好

2023-12-14 13:10:05 紫色微笑 人氣：106
share
星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1292篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：熊飽鍋物
place宜蘭縣宜蘭市公園路435號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

給個讚

宜蘭火鍋推薦【熊飽鍋物刷刷鍋是一家非常推薦的火鍋店，在宜蘭已經屹立多年。位於宜蘭運動公園旁，路邊停車非常方便。每人低消220元無限享用自助吧，還有海陸雙拼、三拼料多味美，最推薦雙人超蝦海陸套餐～CP值高啊！附有親子空間，小孩吃飽了可以放心玩，爸媽也可以安心用餐。用完餐附近景點有宜蘭酒廠樂色山莎貝莉娜橘之鄉潭酵天地亞典菓子工場一起玩真有趣！住宿則推薦悅川酒店鳳梨屋水上莊園蘭城晶英酒店喔！

熊飽鍋物刷刷鍋 店家資訊

  • 地址：宜蘭市公園路435號
  • 營業時間：11:30-21:30(平日14:30-17:00休息)
  • 電話：03 925 1818
  • 用餐時間90分鐘

收費低消說明：

  • 以下收費不可折抵單點消費
  • 110公分以下不收費
  • 111-130公分收費$89元
  • 131-140公分收費$120元
  • 141公分以上視同成人低消$220元
  • 服務費平日5%、假日10%

熊飽鍋物刷刷鍋 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入熊飽鍋物即可到達
  • 【停車場】有路邊免費停車，開車來很方便

熊飽鍋物刷刷鍋➤線上訂位

熊飽鍋物刷刷鍋 菜單價位

➤熊飽鍋物最新菜單

這裏用餐時間是90分! 有低消限制

用餐須知!! 1234 吃好吃飽!!

熊飽鍋物 空間環境

其實很多人都誤以為它是親子餐廳，不過，它只是多了童趣啦，而且附有親子空間，小孩吃飽了可以放心玩，爸媽也可以安心用餐

這裏停車非常方便! 除了門口可以停車外，後方也有停車場

一進門就看到門口旁的熊熊樂園，相信目光馬上都被這裏的熊熊們所吸引了吧，非常適合拍照打卡哦

這裏也貼心的設置了等候區

位於餐廳後方的親子空間，可以玩玩布偶，也可以看看童書繪本!! 小孩放心玩的好地點

寬廣的用餐空間，桌與桌的距離十分寬敞舒適

熊飽鍋物 自助吧吃到飽

這次新增的自助吧!! 但和一般人想像中的自助吧不大一樣!! 其實是火鍋的菜盤升級了!!

這些原本都是菜盤中的菜色，現在大解放了!! 客人可以自由拿取，想吃什麼就拿什麼!! 喜歡的多吃點，不喜歡的不用吃，太自由了

一整隻的玉米筍!! 哈，我們連拿了好幾支，新鮮甜美，吃的好開心!!

餐點還沒準備好的時候，先來點開胃小菜吧

免費的魯肉飯，但這裏是提供洋蔥牛肉耶，這也太高級了吧

冷熱飲品、咖啡、飲料，還有冰沙哦!! 吃完火鍋來上一杯超去油解膩的

熊飽鍋物 心得評價

雙人超蝦海陸套餐

我們選了雙人超蝦海陸套餐，內容有草蝦、天使紅蝦、肉品四選二、甜點、野蔬自助吧~~

這是爆爆蒜爆蛤蜊的湯底

這是香濃牛奶起司的湯底~~這個鮮醇甘美，口感非常滑順，小朋友超愛!!

滿滿的蒜香啊，由服務人員為我們炒香蒜頭，加了奶油炒香，香氣撲鼻!! 超棒的

這個湯頭超棒的!! 非常鮮美帶有濃濃的蒜香，涮起肉片幾乎不用沾醬就很好吃了

板腱牛!!

活菌梅花豬

滿滿的草蝦!! 好過癮啊，大約有20幾隻，新鮮就是王道

自已拿取的菜盤!!! 最近很多人都落實減醣料理~~來這裏可以吃的開心!!

我們超愛的玉米筍!!新鮮看的到

小榛果也很喜歡吃火鍋！

雙果兄妹倆吃的超開心的!! 反正他們只負責開口就好，剝蝦是我們的工作啊

這碗也是超推的!! 比一般的火鍋店提供的魯肉飯更高級，偷偷的說，有賺到的感覺

開胃小菜

最後的甜點!!

熊飽鍋物 心得評價

新增了菜盤自助吧的熊飽鍋物，CP值超高，喜歡多吃點蔬菜的朋友千萬別錯過。當然，這裏提供肉品多元，想要打牙祭犒賞自己，點個和牛也很不錯哦

熊飽鍋物 附近景點美食


宜蘭落羽松秘境六個最美景點

▼宜蘭免門票景點超過60個宜蘭免費景點TOP20

宜蘭熱門景點推薦

▼宜蘭室內景點》TOP12，6條雨天二日遊行程

▼宜蘭一日遊》30個最新景點16條行程

延伸閱讀

各縣市景點快速閱讀❯❯
檢舉
share
chevron_left

宜蘭【崔記小館】羅東隱藏巷弄平價北方麵食館菜

宜蘭火鍋【聚德家豐味鍋物】豪宅內吃鍋380元起

chevron_right
延伸閱讀

豬露食事》義大利麵及煙燻豬肋排必吃 CP值非常高！

 紫色微笑
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1292篇

紫色微笑 ~ Ben & Jean 的饗樂生活...國內外旅遊／親子飯店／餐廳美食／DIY體驗／生活用品

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
撈八鍋宜蘭創始店(平價精緻小火鍋) 照片

撈八鍋宜蘭創始店(平價精緻小火鍋)

4.00 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣宜蘭市
肉多多火鍋宜蘭復興店 照片

肉多多火鍋宜蘭復興店

5.00 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣宜蘭市
島主龍蝦海鮮火鍋 照片

島主龍蝦海鮮火鍋

5.00 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣
小蒙牛頂級麻辣養生鍋羅東店 照片

小蒙牛頂級麻辣養生鍋羅東店

0.00 (0人評鑑)

區域：宜蘭縣羅東鎮
蜀香私房鍋物 照片

蜀香私房鍋物

4.60 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣羅東鎮

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up