給個讚
宜蘭火鍋推薦【聚德家豐味鍋物】這是宜蘭首間用冷藏溫體肉的火鍋店，現點現切的肉品非常出色。餐廳是宜蘭早期的豪宅，有一種到豪宅內用餐的感覺滿不錯的，有機器人會送餐，自助吧享有無糖綠茶、冬瓜茶、霜淇淋和咖啡機。黑豚後腿肉套餐380元、美國雪花牛套餐430元，服務費還能自己選趴數，是一個值得在訪的火鍋店!用完餐附近景點有宜蘭酒廠、樂色山、莎貝莉娜、橘之鄉，都很好玩，住宿則推薦悅川酒店、鳳梨屋水上莊園、蘭城晶英酒店喔！
聚德家豐味鍋物 店家資訊
- 地址：宜蘭市農權路三段98號
- 營業時間：11:30–14:30, 17:00–22:00
- 電話：03-932 0160
- FB
聚德家豐味鍋物 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入聚德家豐味鍋物即可到達
- 【停車場】有免費停車場，開車來很方便
店門口有約有9個專屬停車位
聚德家豐味鍋物➤線上訂位
聚德家豐味鍋物 菜單價位
➤聚德家豐味鍋物最新菜單
一人一鍋，先選肉品再挑湯頭，不夠吃也有單點可以追加
湯底很多款，基本湯底有昆布柴魚湯、三星蔥雞湯、拳骨濃豚湯、養生香菇湯
加50元可以更換川味麻辣湯、健康蕃茄湯、濃醇奶香湯、龍涎蒜香湯
喜歡吃肉的朋友超級推薦無肉不歡！
海陸大餐也非常吸引人啊！下次再來吃
慶生、節日聚餐當然選擇這雙人套餐囉！
聚德家豐味鍋物 現點現切冷藏肉品
一到門口，目光馬上被這一排冷凍櫃吸引
一塊塊的低溫冷藏的肉品，就在眼前，感覺滿厲害的
冷藏肉因為保存時沒有冰晶產生（冰晶點為-2℃），組織大部份未遭破壞，保存過程中會帶有一點熟成作用，所以普遍性來說會比冷凍肉來的好吃一些! 價格也略高一些
聚德家豐味鍋物 空間環境
這一排房子是宜蘭高中附近30年的豪宅，當時就非常厲害了
我們到的時候正值疫情快解封的時候，那時真的比較沒人
整體的環境算是舒適 清爽，窗框的設計還隱約帶點中式古典風的佈置，用餐空間算滿好的
配料區及自助飲料區
除了咖啡機外，竟然也有冰淇淋機，全都自已來，愛吃多少有多少
聚德家豐味鍋物 心得評價
我們點了無肉不歡套餐，(極黑牛三合一，黑豚三合一)
每一鍋都會有店家自製的蝦漿/花枝漿/魚漿的小組合
菜盤裏面主都是天然食材，幾乎沒有加工的火鍋料
蔬菜盤的份量、種類多元，火鍋料類很少，吃起來很健康
附餐是麵條，加價可以選擇手工拉麵
極黑牛三合一
冷藏肉看起來就像是現殺的溫體肉的感覺!!!
嘿嘿，這個肉品我們最喜歡!! 輕涮幾下就可以了，肉質鮮甜軟嫩。幾乎不用沾醬，直接就可吃到食物的本味了，真的好好吃。
湯頭加新鮮蔬菜真的很不錯！
黑豚三合一
黑豚三合一 (黑豚腹肉 黑豚嫩肩 黑豚頸肉)
這三種肉品中又以後頸肉的口感最棒了!! 肉質兼具口感與彈性，如果用烤的，相信一樣會很好吃
甜點霜淇淋也很不錯，吃完熱熱的火鍋，來上冰冰涼涼的霜淇淋，真的好棒!
所以我們又多吃了一兩支，過癮啊
【聚德家豐味鍋物】位置好有停車場，環境空間舒適，平日不用人擠人。湯頭濃郁、食材份量足又新鮮，重點是來享用熟成肉品，真的完全吃出肉的美味，真的非常適合聚餐
聚德家豐味鍋物 附近景點美食
宜蘭熱門景點推薦
-
宜蘭各鄉鎮景點》100個推薦
- 火車站一日遊》夜市 小籠包 免費幾米巴士
- 幾米》8大景點
- 免費礁溪溫泉》5處足湯溫泉魚咬腳
- 宜蘭戲水》30處玩水景點
- 新月廣場》購物.烤鴨.火鍋燒烤.吃到飽.異國料理
- 爾本購物廣場》星巴克Daiso.美食餐廳
宜蘭必吃美食推薦
延伸閱讀
-
宜蘭火鍋【聚德家豐味鍋物】豪宅內吃鍋380元起，現點現切冷藏溫體肉質鮮甜，無限享用自助吧還能免服務費
-
宜蘭火鍋【云品鍋物】鍋物388元起享單品咖啡特製手搖飲無限暢飲，火鍋料時蔬水果採自助式無限取用 羅東火鍋餐廳推薦
-
宜蘭免門票景點【清水地熱公園】清水泉湯屋、清水地熱溫泉煮蛋菜單及交通資訊 宜蘭三星鄉免費景點
-
【羅東林場一日遊】羅東林業文化園區停車場及附近景點美食資訊
-
宜蘭美食【林場肉羹】羅東林場旁60年老店推薦！菜單價位停車場資訊
-
宜蘭親子景點【勝洋休閒農場】水草博物館生態瓶DIY 彩虹傘 戲水池 釣魚 生態導覽 員山景點