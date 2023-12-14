為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭火鍋【聚德家豐味鍋物】豪宅內吃鍋380元起，現點現切冷藏溫體肉質鮮甜，無限享用自助吧還能免服務費

宜蘭火鍋【聚德家豐味鍋物】豪宅內吃鍋380元起，現點現切冷藏溫體肉質鮮甜，無限享用自助吧還能免服務費

2023-12-14 13:10:07 紫色微笑 人氣：103
share
星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1292篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：聚德家豐味鍋物
place宜蘭縣宜蘭市農權路三段98號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

給個讚

宜蘭火鍋推薦【聚德家豐味鍋物這是宜蘭首間用冷藏溫體肉的火鍋店，現點現切肉品非常出色。餐廳是宜蘭早期的豪宅，有一種到豪宅內用餐的感覺滿不錯的，有機器人會送餐，自助吧享有無糖綠茶、冬瓜茶、霜淇淋和咖啡機。黑豚後腿肉套餐380元、美國雪花牛套餐430元，服務費還能自己選趴數，是一個值得在訪的火鍋店!用完餐附近景點有宜蘭酒廠樂色山莎貝莉娜橘之鄉，都很好玩，住宿則推薦悅川酒店鳳梨屋水上莊園蘭城晶英酒店喔！

聚德家豐味鍋物 店家資訊

  • 地址：宜蘭市農權路三段98號
  • 營業時間：11:30–14:30, 17:00–22:00
  • 電話：03-932 0160
  • FB

聚德家豐味鍋物 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入聚德家豐味鍋物即可到達
  • 【停車場】免費停車場，開車來很方便

門口有約有9個專屬停車位

聚德家豐味鍋物線上訂位

聚德家豐味鍋物 菜單價位

➤聚德家豐味鍋物最新菜單

一人一鍋，先選肉品再挑湯頭，不夠吃也有單點可以追加

湯底很多款，基本湯底有昆布柴魚湯、三星蔥雞湯、拳骨濃豚湯、養生香菇湯

加50元可以更換川味麻辣湯、健康蕃茄湯、濃醇奶香湯、龍涎蒜香湯

喜歡吃肉的朋友超級推薦無肉不歡

海陸大餐也非常吸引人啊！下次再來吃

慶生、節日聚餐當然選擇這雙人套餐囉！

聚德家豐味鍋物 現點現切冷藏肉品

一到門口，目光馬上被這一排冷凍櫃吸引

一塊塊的低溫冷藏的肉品，就在眼前，感覺滿厲害的

/

冷藏肉因為保存時沒有冰晶產生（冰晶點為-2℃），組織大部份未遭破壞，保存過程中會帶有一點熟成作用，所以普遍性來說會比冷凍肉來的好吃一些! 價格也略高一些

聚德家豐味鍋物 空間環境

這一排房子是宜蘭高中附近30年的豪宅，當時就非常厲害了

我們到的時候正值疫情快解封的時候，那時真的比較沒人

整體的環境算是舒適 清爽，窗框的設計還隱約帶點中式古典風的佈置，用餐空間算滿好的 

配料區及自助飲料區

除了咖啡機外，竟然也有冰淇淋機，全都自已來，愛吃多少有多少

聚德家豐味鍋物 心得評價

我們點了無肉不歡套餐，(極黑牛三合一，黑豚三合一)

每一鍋都會有店家自製的蝦漿/花枝漿/魚漿的小組合

菜盤裏面主都是天然食材，幾乎沒有加工的火鍋料

蔬菜盤的份量、種類多元，火鍋料類很少，吃起來很健康

附餐是麵條，加價可以選擇手工拉麵

極黑牛三合一

極黑牛三合一(包含Prime等級的牛小排、嫩肩牛、雪花牛)

冷藏肉看起來就像是現殺的溫體肉的感覺!!!

嘿嘿，這個肉品我們最喜歡!! 輕涮幾下就可以了，肉質鮮甜軟嫩。幾乎不用沾醬，直接就可吃到食物的本味了，真的好好吃。

湯頭加新鮮蔬菜真的很不錯！

黑豚三合一

黑豚三合一 (黑豚腹肉 黑豚嫩肩 黑豚頸肉) 

這三種肉品中又以後頸肉的口感最棒了!! 肉質兼具口感與彈性，如果用烤的，相信一樣會很好吃

甜點霜淇淋也很不錯，吃完熱熱的火鍋，來上冰冰涼涼的霜淇淋，真的好棒!

所以我們又多吃了一兩支，過癮啊

聚德家豐味鍋物位置好有停車場，環境空間舒適，平日不用人擠人。湯頭濃郁、食材份量足又新鮮，重點是來享用熟成肉品，真的完全吃出肉的美味，真的非常適合聚餐

聚德家豐味鍋物 附近景點美食


宜蘭熱門景點推薦

▼宜蘭室內景點》TOP12，6條雨天二日遊行程

▼宜蘭一日遊》30個最新景點16條行程

延伸閱讀

各縣市景點快速閱讀❯❯
檢舉
share
chevron_left

宜蘭【熊飽鍋物涮涮鍋】新菜單享無限自助吃到飽

羅東【云品鍋物】鍋物388元起享單品咖啡特製手

chevron_right
延伸閱讀
羅東團聚桌菜美食【駿懷舊餐館】
 松葉牡丹
[歐風食記] 台北大安－MUME
 三高Sir
【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date
 我是艾兒比！！
竹崧草袋飯菜單價位大公開》台中工學路美村南路美食必吃小吃餐廳～推薦雞腿飯、排骨飯、牛肉飯。
 大嘴巴菜單王
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up