給個讚

宜蘭火鍋推薦【聚德家豐味鍋物】 這是宜蘭首間用冷藏溫體肉的火鍋店，現點現切的肉品非常出色。餐廳是宜蘭早期的豪宅，有一種到豪宅內用餐的感覺滿不錯的，有機器人會送餐，自助吧享有無糖綠茶、冬瓜茶、霜淇淋和咖啡機。黑豚後腿肉套餐380元、美國雪花牛套餐430元，服務費還能自己選趴數，是一個值得在訪的火鍋店!用完餐附近景點有宜蘭酒廠、樂色山、莎貝莉娜、橘之鄉，都很好玩，住宿則推薦悅川酒店、鳳梨屋水上莊園、蘭城晶英酒店喔！

宜蘭熱門 ： 18間免費觀光工廠、最新10景點、15間室內景點、 宜蘭二日遊、火車站周邊

宜蘭住宿： 精選住宿 親子住宿 、 溫泉住宿

火車站周邊 宜蘭市一日遊 、幾米8大景點、新月廣場

聚德家豐味鍋物 店家資訊

地址：宜蘭市農權路三段98號

營業時間：11:30–14:30, 17:00–22:00

電話：03-932 0160

FB 聚德家豐味鍋物 交通停車 【自行開車】 Google導航輸入 聚德家豐味鍋物

Google導航輸入 【停車場】 有免費停車場，開車來很方便 店門口有約有9個專屬停車位

聚德家豐味鍋物 ➤ 線上訂位

聚德家豐味鍋物 菜單價位

一人一鍋，先選肉品再挑湯頭，不夠吃也有單點可以追加

湯底很多款，基本湯底有昆布柴魚湯、三星蔥雞湯、拳骨濃豚湯、養生香菇湯

加50元可以更換川味麻辣湯、健康蕃茄湯、濃醇奶香湯、龍涎蒜香湯

喜歡吃肉的朋友超級推薦無肉不歡！

海陸大餐也非常吸引人啊！下次再來吃

慶生、節日聚餐當然選擇這雙人套餐囉！

聚德家豐味鍋物 現點現切冷藏肉品

一到門口，目光馬上被這一排冷凍櫃吸引

一塊塊的低溫冷藏的肉品，就在眼前，感覺滿厲害的

/

冷藏肉因為保存時沒有冰晶產生（冰晶點為-2℃），組織大部份未遭破壞，保存過程中會帶有一點熟成作用，所以普遍性來說會比冷凍肉來的好吃一些! 價格也略高一些

聚德家豐味鍋物 空間環境

這一排房子是宜蘭高中附近30年的豪宅，當時就非常厲害了

我們到的時候正值疫情快解封的時候，那時真的比較沒人

整體的環境算是舒適 清爽，窗框的設計還隱約帶點中式古典風的佈置，用餐空間算滿好的



配料區及自助飲料區

除了咖啡機外，竟然也有冰淇淋機，全都自已來，愛吃多少有多少

聚德家豐味鍋物 心得評價

我們點了無肉不歡套餐，(極黑牛三合一，黑豚三合一)

每一鍋都會有店家自製的蝦漿/花枝漿/魚漿的小組合

菜盤裏面主都是天然食材，幾乎沒有加工的火鍋料

蔬菜盤的份量、種類多元，火鍋料類很少，吃起來很健康

附餐是麵條，加價可以選擇手工拉麵

極黑牛三合一

極黑牛三合一(包含Prime等級的牛小排、嫩肩牛、雪花牛)



冷藏肉看起來就像是現殺的溫體肉的感覺!!!

嘿嘿，這個肉品我們最喜歡!! 輕涮幾下就可以了，肉質鮮甜軟嫩。幾乎不用沾醬，直接就可吃到食物的本味了，真的好好吃。

湯頭加新鮮蔬菜真的很不錯！

黑豚三合一

黑豚三合一 (黑豚腹肉 黑豚嫩肩 黑豚頸肉)

這三種肉品中又以後頸肉的口感最棒了!! 肉質兼具口感與彈性，如果用烤的，相信一樣會很好吃

甜點霜淇淋也很不錯，吃完熱熱的火鍋，來上冰冰涼涼的霜淇淋，真的好棒!

所以我們又多吃了一兩支，過癮啊

【聚德家豐味鍋物】 位置好有停車場，環境空間舒適，平日不用人擠人。湯頭濃郁、食材份量足又新鮮，重點是來享用熟成肉品，真的完全吃出肉的美味，真的非常適合聚餐

聚德家豐味鍋物 附近景點美食





宜蘭熱門景點推薦

▼宜蘭室內景點》TOP12，6條雨天二日遊行程

▼宜蘭一日遊》30個最新景點16條行程

延伸閱讀