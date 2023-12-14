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羅東火鍋推薦 【云品鍋物】 是一家隱身於巷弄內的鍋物店，火鍋料、時蔬水果採自助式無限取用。鍋物388元起就能享受高品質的單品咖啡、手搖飲無限暢飲，真的是一大享受啊！店裏陳設簡潔清爽又有自我風格，都可以當咖啡廳了。用餐氣氛非常棒，小孩身高110公分以下免費，與朋友家人聚餐這裏絕對是首選。另外還有高級8人VIP包廂，那才是個華麗的饗宴啊！附近景點有羅東運動公園落羽松、中興文化園區、羅東養生觀光工廠、木育森林，搭配景點美食羅東一日遊行程玩起來!

云品鍋物 店家資訊

地址：宜蘭縣羅東鎮國華街78號

營業時間：

周一~周五 16:30~21:30

周六、周日 11:00~21:30

周一~周五 16:30~21:30 周六、周日 11:00~21:30 電話： 03 951 0078

共鍋298元/共鍋一人為限

110~140孩童共鍋費160元，身高110公分以下免費

用餐為100分鐘，內用需酌收10%服務費

官網

云品鍋物 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入 云品鍋物 即可到達

Google導航輸入 即可到達 【停車場】 附設有免費停車場，開車來很方便 ( 目前正整修中，先打給店家詢問車位狀況)

云品鍋物 菜單價位

這裏點餐很簡單，選好湯頭及主菜就好了，其他的全自助自動來

湯頭是火鍋的靈魂，這裏提供四種湯頭

云品鍋物 空間環境

云品鍋物位於國華國中旁的巷子裏，三角窗的位置，車子一開進來就看到了

雖然位於巷子裏，但裏面的空間感非常寬敞、舒適，讓人一進來就有放鬆感。

內部陳設簡潔清爽、有幾分自己的風格

說這裏是咖啡廳也不為過!! 靠窗的位置特別搶手

就連燈具也很講究，非常有藝術感

云品鍋物 VIP包廂

這裏還有個特別的小包廂，裏面有隔音材質，隔音效果滿好的，所以非常適合小團體一起來享受

在裏面可以開心吃喝、開懷大笑，不怕吵到別桌客人

這包廂只要低消5000元就可以使用了，平均一人只要600多就可以達標了

而且這裏的鍋具也不太一樣，特別有種尊榮感

云品鍋物 自助區

這裏每日新鮮直送六種時蔬，想吃多少就拿多少，非常方便

還有多種麵條品項也是自行取用

冰品及水果區，這裏共有8種冰品，還有升級版的杜老爺!! 口味更香醇可口

自助醬料區

除了白飯也有和牛魯肉飯哦，光是看到店家用心的準備，來上一碗準沒錯

另外這裏的火鍋料也是由服務人員推著推車送到面前，很像港式點心的餐車一樣，要吃多少就拿多少

保證都是挑到自已喜歡吃的

共有10多種不同的火鍋料

不過，先來一碗和牛魯肉飯吧滿足一下味蕾吧，這可不是常見的哦!!

三款無糖茶飲

汽水區

特色的單品咖啡區!! 這可是咖啡廳專用的半自動義式機，現磨現做，杯杯新鮮

云品鍋物本身是以咖啡廳起家，現在跨足到餐飲業，但仍帶來自身的專長，讓客人喝到好喝的咖啡飲品

而且無限續杯哦，喜歡單品咖啡朋友不能錯過

云品鍋物 菜色評價

清爽好喝昆布鍋/ 炒到無力麻辣鍋

菇菇爆多百菇湯 / 強身健體藥膳鍋

不得不說，這裏的湯真不錯。這裏有我們喜歡的菇菇爆多百菇湯，甘醇順口

當然其他的湯頭也很棒哦

澳洲極黑和牛 9OZ

雖然不知什麼部位的和牛，也沒有明顯的油花分佈，但和牛畢竟是和牛，輕涮幾下，肉味十足，很好吃哦

A5肋眼牛

松阪豬 9OZ



松阪豬是取自整頭豬最珍貴的部位，所以每頭豬能取的份量有限，其實切成小塊狀，用來燒烤時吃起來有脆口的感覺

這裏的松阪豬略帶油脂，所以涮起來的口感也滿不錯的

蘭陽櫻桃鴨胸 6OZ

這個擺盤非常有意思，有步步高升的感覺!! 這裏用來呈裝櫻桃鴨胸，深紅色的色澤非常討喜

鴨肉的肉質緊實，但因切成薄片，但涮起來吃還是可以感受到它的紮實程度，入口輕咬，愈嚼愈香愈好吃

海鮮拼盤 ( 白蝦、小卷、蛤蠣、鯛魚)

在宜蘭吃火鍋沒來個海鮮真的會對不起自已啊!! 畢竟宜蘭靠海，海鮮都很精采

這些海鮮是從南方澳漁港第18號攤位每日新鮮送達，嘿嘿，這也算另類的產地履歷證明!!

脆口的小鮑魚，海味十足

新鮮就是王道，每一樣都令人滿意!! 放入不同的湯頭，還會帶來不同的味覺變化，真的好好吃

帝王蟹 生食級干貝

店家另外也有準備帝王蟹、干貝這種高檔食材，想吃點特別的這裏都有提供哦( 更特別的可能要事先詢間店家)

輕燙幾下就可以撈上來了，帝王蟹鮮甜可口，肉質彈牙，真的是極品啊

最後再來清爽甜美的冰淇淋就是美好的ENDING 了

云品鍋物 單品咖啡手搖飲無限續

每一桌的桌位旁會有小磁鐵，把它放在黑板，飲料一完成，服務人員就會送到桌上

不用自已拿哦，非常方便

再來就是店家引以為傲的單品咖啡!! 我們點了一杯冰美式與淺焙米拉蘇的

單品咖啡無限暢飲，不管是吃火鍋前或是吃完餐後來上一杯，真的是一大享受啊！

這裏特別用古典的咖啡杯來喝，特別有味道呢，難怪店家說，常有客人一喝就好幾杯!!

但依我看一定至少要兩杯，餐前來一杯，餐後再來一杯!!!

品質真的很棒沒話說!!! 非常棒的享受

也可以無限續杯的現做手搖飲

最後來幾球冰淇淋就是完美的ENDING 了

這是未來會提供給消費者品質更棒的選擇

不過，詳細狀況還是以店家為主

云品鍋物 附近景點美食





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