隱身於行天宮站附近的一條巷弄，這家餐廳在用餐時間

總是滿滿的用餐人潮，菜單上的價格都滿平價，

其中以日本直送的A5和牛套餐只要$488就可品嚐到了。

菜單上還提供無限量供應的和牛滷肉飯也只要$70，

可惜當天假日用餐店家說沒提供和牛滷肉飯，

肉品的套餐雞鴨魚肉海鮮都有，最經濟實惠的套餐也只要$180。

一入座，店員會先端上一杯熱茶，自助區的部有熱茶、白飯以及湯品，

都是無限供應的，讓你可以盡情享用。

唯一惋惜的是，這裡沒有提供無限飲料，

只有提供熱茶，飲料是販售的一罐20元。

當天的湯品是清爽的大黃瓜湯，

湯頭不油膩滿清爽的。

白飯煮的很香Q，不會軟軟黏黏的，

粒粒分明的米飯，讓不太吃米飯的妹妹也吃了兩碗白飯。

座位區有分吧檯區和一般座位區，

就算假日沒有附近上班族也是滿滿的用餐饕客。

廚師的煎台的區域不大，僅有一位廚師應對著滿滿的用餐人潮，

不過上菜速度也相當快，無需過長等待時間。





一般的鐵板燒青菜通常只有高麗菜和豆芽菜可選，但在寅藏鐵板燒，

自助區提供了豐富的青菜選擇，有豆干、木耳、紅蘿蔔、杏鮑菇、黑美人菇、

金針菇、高麗菜、菠菜、青江菜、A菜等等。

這些青菜都滿新鮮且種類多樣，讓人一點都不感到單調。

夾完青菜後，若想要增添辣味，

可使用夾子選擇小、中、大辣。

Ruby夾滿了青菜，可以攝取豐富的蔬菜纖維真棒。

自己夾的每一盤菜份量都比一般鐵板燒多，

非常適合外食族，可以在這裡攝取充足的纖維質。

和牛海陸雙人套餐 $1499



日本直送A5和牛一份是90克，

和牛的油脂分布恰到好處，先吃原味，再沾一點海鹽，

肉味不重反而帶有滿口的牛肉甜味。

海陸組合有雞腿排、鮭魚、大草蝦、

干貝、透抽，份量都足夠。

干貝煎兩面微焦，鮮味十足。

鮭魚、大草蝦，也都滿新鮮的，

Ruby滿推薦來寅藏可以點他們的海鮮類餐點。

雞腿排用煎的可以把表皮煎得如此酥脆，像是用炸的感覺，

Ruby大推他們家的雞腿排口感絕佳，

打趴很多知名的鐵板燒店，好吃到我們又加點了一份雞腿排。

飲品部分可選擇無酒精飲品或兩杯梅酒，單杯梅酒售價為$150。

梅酒的味道香甜而不膩口，酒精濃度適中，

Ruby對這款梅酒的香氣與甜度非常喜愛。

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路。】

美國Choice無骨牛小排 $400

儘管份量稍嫌少，但仍然美味可口。

不知道是不是先吃了和牛的關係，就覺得牛小排比較不嫩口，

等級是被比較出來的，但也是美味好吃的。

台灣產松阪豬 $240

松阪豬煎的焦香酥脆，加上一點胡椒鹽，

喜愛松阪豬的脆口口感，這道絕對是你必點的。

Ruby還單點了一份九層塔蛋和蔥花蛋，一份個30元，

是用兩顆蛋，30元這樣的份量，真的是高cp值。

整體用餐的環境雖然稍微擁擠了一點，但店家等其他桌的客人用餐完，

也幫我們換了一張比較大的桌子，服務態度非常友善又貼心，

餐點的份量滿足夠是會吃得飽的，食材也新鮮，

是一間吃過一次就會放入口袋名單的店，

Ruby給他滿滿五顆星好評阿~

這裡也提供了許多電子支付，是不收服務費的喔。

簡單的食記與大家分享。



【店家資訊】

👉寅藏和牛鐵板燒松江總店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台北市中山區松江路330巷42號(行天宮站4號出口)

☎️ 02 2536 2293

⏰11:30~14:00 ；17:30~21:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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