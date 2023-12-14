后里馬場是全台規模最大的公營馬場,也是可以近距離接觸馬兒的好地方

來這裡不但可以騎馬,還能享受到親手餵馬的樂趣

如果你喜歡騎馬,又對馬兒很感興趣,那非常建議你來后里馬場一遊喔!

后里馬場在哪裡?

后里馬場歷史

成立於1954年的后里馬場,是日治時期的唯一軍用馬場,1997年轉型為觀光馬場

2018年世界花卉博覽會,后里馬場曾經作為森林展覽館,當初可吸引了不少人前來參觀

所以那時還趁機整修了一番,順便成立一座符合國際標準的馬術競技場

話說上次我們剛好有機會來搭乘台灣好行新開發的888豐后線

這條豐原↔️后里的新路線,囊括了后里最重要的觀光景點

包括麗寶樂園,中社花園,后豐鐵馬道和后里馬場等

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后里馬場門票

后里馬場門票資訊: 全票$100,優惠票$70,包含敬老票和學生票 身心障礙和3歲以下免費入園

一走進來不久,就先看到這個園區導覽圖

所在位置都有清楚標示,看得出來佔地面積最廣的是12號的馬術競技場

這二隻表情挺逗的動物牌子,我一開始還誤認為牛,仔細一瞧才知道是馬😅

園區導覽人員一開始就先帶我們來看古蹟

這個看起來有點年歲的,就是日治時期的馬廄,剛好有保留下來

再來參觀的是馬場風華館,這裡有各式各樣關於馬場的詳細資料

包括馬場的歷史,餵養馬兒的飼料,馬兒的身體健檢等,都在這個風華館裡

入門處就有這張『后里馬場‧百年風華』的馬兒畫像

如果從1912年的第一馬廄開始算起,后里馬場的確已有百年風華了

這裡還有另一匹用紙糊的馬,1:1的高度其實也頗為逼真了

旁邊還有穿著騎士服的模特兒,玻璃櫃內則是各種馬蹄鐵的介紹

其實幫馬治療或健檢也是一項大工程,這裡還有當年的醫務箱和醫療器具

據在地人說后里馬場的馬最早是被拿來當作毒蛇的血清研究中心,不知真耶假耶?🤔

看完馬場風華館後,我們就開始參觀其他的戶外場地

其實后里馬場占地遼闊,除了綠樹成蔭,還有一大片青草地,感覺很適合來野餐

瞧瞧涼亭前面還有月亮造型的裝置藝術,來此拍網美照也不錯🤳

鏡頭拉近一點看,原來月亮後面就是騎馬場

如果打算體驗騎馬的樂趣,就可以到這一區來

后里馬場騎馬體驗

騎馬區的柵門前還有這個立牌標示

告訴大家騎馬牽乘的注意事項,包括遵守教練指示,不可驚嚇馬匹等

而且騎馬有體重和年齡的限制,騎乘年齡限5~65歲,體重在85公斤以下

瞧瞧小朋友在教練指導下,騎起來不但有模有樣,還能緩慢地往前進

不過建議家長最好還是在旁陪同,不要讓孩子遠離視線太久

除了剛才的月亮造型,這裡還有可愛的馬車可以上去坐著拍照

這邊是后里馬場的森林區,很多讓人休息的椅子

沒想到這個座位區的椅子竟然全部是鞦韆,就連大人都忍不住想坐上去

后里馬場餵馬體驗

接下來就是大家最期待的行程,餵馬囉~

導覽人員一人發了一袋切塊的紅蘿蔔和竹籤給我們,等一下餵馬可以用

沒想到這個馬廄竟然是民國元年建造,跟中華民國同歲,已經超過百年了呢!

剛剛還在外面放牧的馬兒已經回來了,這些馬超聰明的

每一隻馬都能記住自己的馬廄是哪一間,完全不會走錯唷!

我有白馬王子迷思,特別喜歡白色的馬兒,首選當然是這一匹白馬囉!

沒想到馬兒吃紅蘿蔔超快的,一秒就大口吞下,害我都有點措手不及

跟馬兒近距離接觸超好玩的,拍拍它們的頭,溫柔對它們說話,似乎都聽得懂餒

餵完馬,走到外面剛好看見工作人員在幫馬兒洗澡

先拿刷子幫馬兒刷洗一下,再拿水管噴灑馬兒身體

瞧瞧馬兒乖乖站著讓水柱噴灑,看起來似乎很享受呢!

后里馬場外面就是后豐鐵馬道,來這裡還能順便暢遊后豐鐵馬道,騎車欣賞美景

此外附近景點還有泰安落羽松和櫻花著名的派出所,都可以和馬場打包一起遊玩喔!

后里馬場 地址: 台中市后里區寺山路41號 電話: (04)2558-8018 營業時間: 10:00~17:00

后里景點推薦

泰安羽粼落羽松

后豐鐵馬道

中社花市

泰安派出所賞櫻

崴立櫻花公園

麗寶outlet mall

星月大地

后里美食推薦

新幹線火車主題餐廳

Nice Day義式冰淇淋

200 days咖啡下午茶

港點大師麗寶店

后里國中肉圓

長林肉圓臭豆腐

倪果幽靈千層蛋糕烘焙坊

后里住宿推薦

星月文旅

后里馬場不開車方便去嗎? 可以搭火車到「泰安站」再轉搭台灣好行888豐后線 后里馬場有供應餐點嗎? 園區內有一個販賣部供應輕食和飲料,也可以來此野餐