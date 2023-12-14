為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 台中景點｜來全台最大的后里馬場騎馬+餵馬吧!

台中景點｜來全台最大的后里馬場騎馬+餵馬吧!

2023-12-14 21:15:06 省錢旅遊達人 人氣：101
share
窩客好文

省錢旅遊達人

發表篇數：522篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 后里區

后里馬場是全台規模最大的公營馬場,也是可以近距離接觸馬兒的好地方

來這裡不但可以騎馬,還能享受到親手餵馬的樂趣

如果你喜歡騎馬,又對馬兒很感興趣,那非常建議你來后里馬場一遊喔!

本文目錄(點名稱快速前往)

⭐歡迎加入達人Emily的社群⭐

 省錢旅遊達人  達人Emily IG

后里馬場在哪裡?

后里馬場歷史

成立於1954年的后里馬場,是日治時期的唯一軍用馬場,1997年轉型為觀光馬場

2018年世界花卉博覽會,后里馬場曾經作為森林展覽館,當初可吸引了不少人前來參觀

所以那時還趁機整修了一番,順便成立一座符合國際標準的馬術競技場

話說上次我們剛好有機會來搭乘台灣好行新開發的888豐后線

這條豐原↔️后里的新路線,囊括了后里最重要的觀光景點

包括麗寶樂園,中社花園,后豐鐵馬道和后里馬場等

目前使用電子票券搭乘還打5折喔,詳細遊記👉[台灣好行888豐后線]

后里馬場門票

后里馬場門票資訊:

全票$100,優惠票$70,包含敬老票和學生票

身心障礙和3歲以下免費入園

一走進來不久,就先看到這個園區導覽圖

所在位置都有清楚標示,看得出來佔地面積最廣的是12號的馬術競技場

這二隻表情挺逗的動物牌子,我一開始還誤認為牛,仔細一瞧才知道是馬😅

園區導覽人員一開始就先帶我們來看古蹟

這個看起來有點年歲的,就是日治時期的馬廄,剛好有保留下來

再來參觀的是馬場風華館,這裡有各式各樣關於馬場的詳細資料

包括馬場的歷史,餵養馬兒的飼料,馬兒的身體健檢等,都在這個風華館裡

入門處就有這張『后里馬場‧百年風華』的馬兒畫像

如果從1912年的第一馬廄開始算起,后里馬場的確已有百年風華了

這裡還有另一匹用紙糊的馬,1:1的高度其實也頗為逼真了

旁邊還有穿著騎士服的模特兒,玻璃櫃內則是各種馬蹄鐵的介紹

其實幫馬治療或健檢也是一項大工程,這裡還有當年的醫務箱和醫療器具

據在地人說后里馬場的馬最早是被拿來當作毒蛇的血清研究中心,不知真耶假耶?🤔

看完馬場風華館後,我們就開始參觀其他的戶外場地

其實后里馬場占地遼闊,除了綠樹成蔭,還有一大片青草地,感覺很適合來野餐

瞧瞧涼亭前面還有月亮造型的裝置藝術,來此拍網美照也不錯🤳

鏡頭拉近一點看,原來月亮後面就是騎馬場

如果打算體驗騎馬的樂趣,就可以到這一區來

后里馬場騎馬體驗

騎馬區的柵門前還有這個立牌標示

告訴大家騎馬牽乘的注意事項,包括遵守教練指示,不可驚嚇馬匹等

而且騎馬有體重和年齡的限制,騎乘年齡限5~65歲,體重在85公斤以下

瞧瞧小朋友在教練指導下,騎起來不但有模有樣,還能緩慢地往前進

不過建議家長最好還是在旁陪同,不要讓孩子遠離視線太久

除了剛才的月亮造型,這裡還有可愛的馬車可以上去坐著拍照

這邊是后里馬場的森林區,很多讓人休息的椅子

沒想到這個座位區的椅子竟然全部是鞦韆,就連大人都忍不住想坐上去

后里馬場餵馬體驗

接下來就是大家最期待的行程,餵馬囉~

導覽人員一人發了一袋切塊的紅蘿蔔和竹籤給我們,等一下餵馬可以用

沒想到這個馬廄竟然是民國元年建造,跟中華民國同歲,已經超過百年了呢!

剛剛還在外面放牧的馬兒已經回來了,這些馬超聰明的

每一隻馬都能記住自己的馬廄是哪一間,完全不會走錯唷!

我有白馬王子迷思,特別喜歡白色的馬兒,首選當然是這一匹白馬囉!

沒想到馬兒吃紅蘿蔔超快的,一秒就大口吞下,害我都有點措手不及

跟馬兒近距離接觸超好玩的,拍拍它們的頭,溫柔對它們說話,似乎都聽得懂餒

餵完馬,走到外面剛好看見工作人員在幫馬兒洗澡

先拿刷子幫馬兒刷洗一下,再拿水管噴灑馬兒身體

瞧瞧馬兒乖乖站著讓水柱噴灑,看起來似乎很享受呢!

后里馬場外面就是后豐鐵馬道,來這裡還能順便暢遊后豐鐵馬道,騎車欣賞美景

此外附近景點還有泰安落羽松和櫻花著名的派出所,都可以和馬場打包一起遊玩喔!

后里馬場

地址: 台中市后里區寺山路41號

電話: (04)2558-8018

營業時間: 10:00~17:00

后里景點推薦

泰安羽粼落羽松

后豐鐵馬道

中社花市

泰安派出所賞櫻

崴立櫻花公園

麗寶outlet mall

星月大地

后里美食推薦

新幹線火車主題餐廳

Nice Day義式冰淇淋

200 days咖啡下午茶

港點大師麗寶店

后里國中肉圓

長林肉圓臭豆腐

倪果幽靈千層蛋糕烘焙坊

后里住宿推薦

星月文旅

台灣好行全台優惠懶人包

后里馬場不開車方便去嗎?

可以搭火車到「泰安站」再轉搭台灣好行888豐后線

后里馬場有供應餐點嗎?

園區內有一個販賣部供應輕食和飲料,也可以來此野餐
評分者：省錢旅遊達人
評論分數
5.0
檢舉
share
chevron_left

台北捷運中山站美食｜吉星港式飲茶,24小時營業
延伸閱讀
進化路上的無名飯糰，1顆35元，原自強一街旁飯糰
 兔兔abrabbit
(南投/名間)鄉下老爹の鳳梨醋薑，最傳統的伴手禮ㄢ
 Coco Lin
(南投/國姓) 後頭厝休閒餐廳民宿
 Coco Lin
(新北/金山)磺港公共浴室，超可愛的黃金戶外泡腳區
 Coco Lin
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up