在女兒和兒子小的時候，我們最常帶他們去逛的夜市，大概就屬板橋的湳雅夜市。除了這的銅板美食不少，且離我們家住的新莊又相對近外，另一原因是，還有許多小朋友可以玩的攤位。像是套圈圈、打彈珠...等，以及有聲光效果的童玩遊戲機台。
隨著子女長大，加上前幾年的疫情，我們大概已有好幾年，未曾再造訪湳雅夜市。上個月造訪這，發現變了不少，有些攤家消失，也多了些新面孔。
而這家無攤名的蒙古烤肉，本就是夜市中的超人氣攤家，據聞曾因疫情曾收掉一段時間，去年又恢復營業，讓一些老顧客真是喜出望外，每到用餐時間，攤家的人氣可是強強滾~
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▲排隊人潮
攤家位在湳雅夜市中段，
南雅東路與中興路口，
每當用餐時段可是人氣強強滾~
▲數種青菜隨你選隨你夾，一碗公能夾多少憑自己本事
只要再跟店家說，
要什麼肉就好。（牛、羊、豬、雞，四種肉擇）
以夜市攤相較，
這裡的青菜，
看起來洗的很乾淨。
▲蒙古烤肉，一份
大多的上班族，
中午吃的便當，
綠色青菜通常應該都不多。
這多菜又有肉，
算是可大大補充葉菜類攝取不足，
又能兼顧口腹之慾~
▲留影
早期在台灣，
有些以大陸省分命名的小吃，
真的很有趣！
就像在四川，
原本沒有台灣所謂的四川牛肉麵；
在蒙古，
原本也沒這種台灣稱的蒙古烤肉。
雖稱是蒙古烤肉，
卻實為鐵板炒青菜肉片。
你如有興趣其由來，
可以自行上網科普一下。
記得在阿發年輕時，
坊間有好幾家蒙古烤肉餐廳，
夜市也隨處可見蒙古烤肉的攤家，
我和當初的女朋友，
還算蠻常吃的。
印象中，
那時一份不到一百元吧！
後來因蒙古烤肉，
不再像以前哪麼隨處可見，
加上我和老婆隨著年齡的增長，
開始覺得，
夜市中不少的蒙古烤肉，
調味料過多過重，
吃的時候雖覺得滋味迷人，
吃完卻也常覺膩口與口乾舌燥，
且攤家因價位與成本，
食材的新鮮度、衛生與環境，
也有點讓人卻步，
我們就漸漸地，
幾乎沒在夜市吃蒙古烤肉，
如同，
我們對不少夜市牛排的感覺。
這次造訪湳雅夜市，
路過這家無攤名的蒙古烤肉，
除了被其攤前人氣，
與迷人香氣所吸引外，
其食材與環境，
看起來，
也比我們以前對它的印象好很多！
加上老婆說好幾年沒吃這了，
於是就決定吃吃。
這家蒙古烤肉攤，
有數種青菜可選，
菜看起來洗的相較乾淨。
而我和老婆，
已不像年輕時的拚命夾，
能夾越高越多越好般，
現反倒是覺得差不多就好。
不知是不是店家覺得我們拿不夠多，
怕我們吃虧，
竟又幫忙各夾了一把青菜上去。
（也有可能是看我長得帥，哈~）
我心想，
自己年輕時總是怕拿太少會吃虧，
如今好像變成老闆怕我們吃虧，
內心不禁笑了起來~
這攤夜市裡的人氣蒙古烤肉，
不僅看起來乾淨多，
口感也相較爽口，
不會過於鹹膩重口味，
且保有讓我們覺得下飯好吃的感受，
肉也相較不柴澀，
吃完沒有常見的極度口乾舌燥。
如果你有像我文中所述，
很久沒吃夜市蒙古烤肉的原因一樣，
或許可以試試這攤店家。
也相對，
應該更適合坐辦公室的上班族，
或帶孩童前往，
以及口感吃比較清淡些的朋友們。
【營業時間】17：00～01：00
【地 址】新北市板橋區南雅東路36號（湳雅夜市中段，南雅東路與中興路口）
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