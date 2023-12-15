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﹝新北市板橋﹞湳雅無攤名蒙古烤肉　數種青菜隨你選隨你夾，一碗公能夾多少憑自己本事，白飯、湯、飲品免費自取，超人氣的平價蒙古烤肉店攤　／湳雅夜市必吃／湳雅夜市排隊美食

2023-12-15 10:18:02 阿發的簡單幸福 人氣：108
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：910篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：湳雅無攤名蒙古烤肉
place新北市板橋區南雅東路36號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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湳雅夜市蒙古烤肉-all.jpg
在女兒和兒子小的時候，我們最常帶他們去逛的夜市，大概就屬板橋的湳雅夜市。除了這的銅板美食不少，且離我們家住的新莊又相對近外，另一原因是，還有許多小朋友可以玩的攤位。像是套圈圈、打彈珠...等，以及有聲光效果的童玩遊戲機台。
隨著子女長大，加上前幾年的疫情，我們大概已有好幾年，未曾再造訪湳雅夜市。上個月造訪這，發現變了不少，有些攤家消失，也多了些新面孔。
而這家無攤名的蒙古烤肉，本就是夜市中的超人氣攤家，據聞曾因疫情曾收掉一段時間，去年又恢復營業，讓一些老顧客真是喜出望外，每到用餐時間，攤家的人氣可是強強滾~
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湳雅夜市蒙古烤肉01-排隊人潮.jpg
排隊人潮
攤家位在湳雅夜市中段，
南雅東路與中興路口，
每當用餐時段可是人氣強強滾~
 

湳雅夜市蒙古烤肉02-價目表.jpg
價目表
1160元，
1份兩人吃+40元。
 

湳雅夜市蒙古烤肉03-自夾青菜.jpg
數種青菜隨你選隨你夾，一碗公能夾多少憑自己本事
只要再跟店家說，
要什麼肉就好。（牛、羊、豬、雞，四種肉擇）
以夜市攤相較，
這裡的青菜，
看起來洗的很乾淨。
 

湳雅夜市蒙古烤肉04-每個人都夾到滿如山.jpg
每個人都夾到滿如山
 

湳雅夜市蒙古烤肉05-一份份現炒.jpg
店家依據客人的碗公，一份份現炒
 

湳雅夜市蒙古烤肉07-座無虛席.jpg
用餐時段座無虛席
 

湳雅夜市蒙古烤肉08-店內用餐環境.jpg
店內用餐環境
以夜市攤來說，
用餐環境算是很乾淨明亮
 

湳雅夜市蒙古烤肉09-飲料白飯湯品自取.jpg
白飯、湯品、飲料，自取
 

湳雅夜市蒙古烤肉10-人氣蒙古烤肉上桌.jpg
湳雅夜市的超人氣蒙古烤肉，上桌
 

湳雅夜市蒙古烤肉11-一份模樣.jpg
蒙古烤肉，一份
大多的上班族，
中午吃的便當，
綠色青菜通常應該都不多。
這多菜又有肉，
算是可大大補充葉菜類攝取不足，
又能兼顧口腹之慾~
 

湳雅夜市蒙古烤肉12-牛肉.jpg
蒙古烤肉（牛肉）
香噴噴且外觀誘人
 

湳雅夜市蒙古烤肉13-豬肉.jpg
蒙古烤肉（豬肉）
以價格而言，
肉質還不錯，
也不過柴。
 

湳雅夜市蒙古烤肉14-配飯.jpg
蒙古烤肉配飯
讓人一口接一口很下飯
 

湳雅夜市蒙古烤肉15-留影.jpg
留影
早期在台灣，
有些以大陸省分命名的小吃，
真的很有趣！
就像在四川，
原本沒有台灣所謂的四川牛肉麵；
在蒙古，
原本也沒這種台灣稱的蒙古烤肉。
雖稱是蒙古烤肉，
卻實為鐵板炒青菜肉片。
你如有興趣其由來，
可以自行上網科普一下。
記得在阿發年輕時，
坊間有好幾家蒙古烤肉餐廳，
夜市也隨處可見蒙古烤肉的攤家，
我和當初的女朋友，
還算蠻常吃的。
印象中，
那時一份不到一百元吧！

後來因蒙古烤肉，
不再像以前哪麼隨處可見，
加上我和老婆隨著年齡的增長，
開始覺得，
夜市中不少的蒙古烤肉，
調味料過多過重，
吃的時候雖覺得滋味迷人，
吃完卻也常覺膩口與口乾舌燥，
且攤家因價位與成本，
食材的新鮮度、衛生與環境，
也有點讓人卻步，
我們就漸漸地，
幾乎沒在夜市吃蒙古烤肉，
如同，
我們對不少夜市牛排的感覺。

這次造訪湳雅夜市，
路過這家無攤名的蒙古烤肉，
除了被其攤前人氣，
與迷人香氣所吸引外，
其食材與環境，
看起來，
也比我們以前對它的印象好很多！
加上老婆說好幾年沒吃這了，
於是就決定吃吃。

這家蒙古烤肉攤，
有數種青菜可選，
菜看起來洗的相較乾淨。
而我和老婆，
已不像年輕時的拚命夾，
能夾越高越多越好般，
現反倒是覺得差不多就好。
不知是不是店家覺得我們拿不夠多，
怕我們吃虧，
竟又幫忙各夾了一把青菜上去。
（也有可能是看我長得帥，哈~）
我心想，
自己年輕時總是怕拿太少會吃虧，
如今好像變成老闆怕我們吃虧，
內心不禁笑了起來~

這攤夜市裡的人氣蒙古烤肉，
不僅看起來乾淨多，
口感也相較爽口，
不會過於鹹膩重口味，
且保有讓我們覺得下飯好吃的感受，
肉也相較不柴澀，
吃完沒有常見的極度口乾舌燥。
如果你有像我文中所述，
很久沒吃夜市蒙古烤肉的原因一樣，
或許可以試試這攤店家。
也相對，
應該更適合坐辦公室的上班族，
或帶孩童前往，
以及口感吃比較清淡些的朋友們。

【營業時間】17000100
【地　　址】新北市板橋區南雅東路36號（湳雅夜市中段，南雅東路與中興路口）

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