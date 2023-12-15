

在女兒和兒子小的時候，我們最常帶他們去逛的夜市，大概就屬板橋的湳雅夜市。除了這的銅板美食不少，且離我們家住的新莊又相對近外，另一原因是，還有許多小朋友可以玩的攤位。像是套圈圈、打彈珠...等，以及有聲光效果的童玩遊戲機台。

隨著子女長大，加上前幾年的疫情，我們大概已有好幾年，未曾再造訪湳雅夜市。上個月造訪這，發現變了不少，有些攤家消失，也多了些新面孔。

而這家無攤名的蒙古烤肉，本就是夜市中的超人氣攤家，據聞曾因疫情曾收掉一段時間，去年又恢復營業，讓一些老顧客真是喜出望外，每到用餐時間，攤家的人氣可是強強滾~

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▲排隊人潮

攤家位在湳雅夜市中段，

南雅東路與中興路口，

每當用餐時段可是人氣強強滾~





▲價目表

1份160元，

1份兩人吃+40元。





▲數種青菜隨你選隨你夾，一碗公能夾多少憑自己本事

只要再跟店家說，

要什麼肉就好。（牛、羊、豬、雞，四種肉擇）

以夜市攤相較，

這裡的青菜，

看起來洗的很乾淨。





▲每個人都夾到滿如山





▲店家依據客人的碗公，一份份現炒





▲用餐時段座無虛席





▲店內用餐環境

以夜市攤來說，

用餐環境算是很乾淨明亮





▲白飯、湯品、飲料，自取





▲湳雅夜市的超人氣蒙古烤肉，上桌





▲蒙古烤肉，一份

大多的上班族，

中午吃的便當，

綠色青菜通常應該都不多。

這多菜又有肉，

算是可大大補充葉菜類攝取不足，

又能兼顧口腹之慾~





▲蒙古烤肉（牛肉）

香噴噴且外觀誘人





▲蒙古烤肉（豬肉）

以價格而言，

肉質還不錯，

也不過柴。





▲蒙古烤肉配飯

讓人一口接一口很下飯





▲留影

早期在台灣，

有些以大陸省分命名的小吃，

真的很有趣！

就像在四川，

原本沒有台灣所謂的四川牛肉麵；

在蒙古，

原本也沒這種台灣稱的蒙古烤肉。

雖稱是蒙古烤肉，

卻實為鐵板炒青菜肉片。

你如有興趣其由來，

可以自行上網科普一下。

記得在阿發年輕時，

坊間有好幾家蒙古烤肉餐廳，

夜市也隨處可見蒙古烤肉的攤家，

我和當初的女朋友，

還算蠻常吃的。

印象中，

那時一份不到一百元吧！



後來因蒙古烤肉，

不再像以前哪麼隨處可見，

加上我和老婆隨著年齡的增長，

開始覺得，

夜市中不少的蒙古烤肉，

調味料過多過重，

吃的時候雖覺得滋味迷人，

吃完卻也常覺膩口與口乾舌燥，

且攤家因價位與成本，

食材的新鮮度、衛生與環境，

也有點讓人卻步，

我們就漸漸地，

幾乎沒在夜市吃蒙古烤肉，

如同，

我們對不少夜市牛排的感覺。



這次造訪湳雅夜市，

路過這家無攤名的蒙古烤肉，

除了被其攤前人氣，

與迷人香氣所吸引外，

其食材與環境，

看起來，

也比我們以前對它的印象好很多！

加上老婆說好幾年沒吃這了，

於是就決定吃吃。



這家蒙古烤肉攤，

有數種青菜可選，

菜看起來洗的相較乾淨。

而我和老婆，

已不像年輕時的拚命夾，

能夾越高越多越好般，

現反倒是覺得差不多就好。

不知是不是店家覺得我們拿不夠多，

怕我們吃虧，

竟又幫忙各夾了一把青菜上去。

（也有可能是看我長得帥，哈~）

我心想，

自己年輕時總是怕拿太少會吃虧，

如今好像變成老闆怕我們吃虧，

內心不禁笑了起來~

這攤夜市裡的人氣蒙古烤肉，

不僅看起來乾淨多，

口感也相較爽口，

不會過於鹹膩重口味，

且保有讓我們覺得下飯好吃的感受，

肉也相較不柴澀，

吃完沒有常見的極度口乾舌燥。

如果你有像我文中所述，

很久沒吃夜市蒙古烤肉的原因一樣，

或許可以試試這攤店家。

也相對，

應該更適合坐辦公室的上班族，

或帶孩童前往，

以及口感吃比較清淡些的朋友們。



【營業時間】17：00～01：00

【地 址】新北市板橋區南雅東路36號（湳雅夜市中段，南雅東路與中興路口）

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