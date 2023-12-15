小巨蛋美食推薦！「漁聞樂 Yuwenle」自家有漁船的日式活海鮮餐廳 ！生猛活海鮮來這吃！新鮮活跳龍蝦1隻只要680元起！品嚐生猛活海鮮不必遠赴漁港，台北市區也吃得到哦！活龍蝦、花蟹、鮑魚、龍虎斑、刺身生魚片…豐盛食材任你挑！單點或套餐通通有：雙人套餐1780元、4人套餐2280元、6人套餐4000元、10人套餐只要6800元，平均一人只要600多就能吃飽飽，適合親友聚餐、宴客、約會、商務聚餐等。現點現做的鮮美海鮮，趕快來試試！

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松山區小巨蛋美食 漁聞樂 自家有漁船日式活海鮮料理

漁聞樂是台北松山區的日式活海鮮料理餐廳，

他們很厲害的賣點是自家有漁船哦，

不必遠赴漁港，在台北市區就能品嚐生猛活海鮮哦！

漁聞樂隱身在台北敦化南路與八德路巷弄間，

鄰近捷運「台北小巨蛋站」及捷運「忠孝敦化站」，

開車的朋友可以把愛車停在市民大道停車場，步行約7分鐘即可抵達。

打開漁聞樂大門，就會被店裡的大船造型吸引！

老闆把漁船直接開到店裡啦，

漁聞樂提供的日式海鮮料理真的是新鮮品質又高！

重點是價格平實，非常超值，

如果你喜歡現點現做的鮮美海鮮，到漁聞樂就對了！

一樓的桌椅沒有很多，主要的用餐區是在地下一樓。

座位從2人到20人大圓桌都有哦。

自家漁船捕撈，就是最新鮮。

「以平實的價格供應超水準的精緻日式海鮮料理」

是「漁聞樂 Yuwenle」的創業理念。

進到漁聞樂，真的好像來到漁港，

活跳跳的生猛海鮮就直接養在店裡魚缸！

價格平實活龍蝦1隻只要680元起哦！

老闆真的超級大方，

不管是龍蝦還是龍虎斑，

店內海鮮都是算隻數而不是秤重的。

季節限定的花蟹、沙公、三點蟹，

在漁聞樂也吃得到！

龍虎斑一隻只要1380元。

手繪黑板上寫了主廚推薦商品、人氣排行菜色、

當天限定的新鮮魚貨、螃蟹季期間限定必吃美食：清蒸花蟹、龍蝦粄條、桂花三點蟹。

從樓梯下樓，來到用餐區。

沒想到樓下的空間很大，

還有包廂空間可用餐。

20人圓桌超適合親友聚餐、商務聚會。

漁聞樂 menu菜單及特色餐點

漁聞樂的菜色可以直接單點，也有套餐可以選擇，

套餐從雙人套餐 $1780、4人套餐 $2280 、6人套餐 $4000、10人套餐 $6800通通有。

平均一人只要600多就能吃飽飽哦。

期間限定 – 螃蟹季限定餐，6菜1湯只要 $3580元，

年菜預購海鮮大餐，8菜一湯只要 8800元哦。

和家人來用餐，我們點了滿滿一桌，

花少少錢就能品嚐到高品質海鮮料理，

全家人都吃的滿足又開心。

奶焗小龍蝦一隻只要480元哦。

冰箱有提供無酒精飲品，

果汁、茶類，還有酒類可以搭配餐點。

警語：飲酒適量請勿開車、未滿18歲禁止喝酒。

漁聞樂 開胃小菜 芥末生章魚

芥末生章魚，章魚超級新鮮嫩滑，

和芥末拌在一起帶有淡淡辛辣口感，非常開胃。

漁聞樂 開胃小菜 黃金泡菜

爽脆的黃金泡菜適合去油解膩，轉換一下口中的味道。

漁聞樂 綜合刺身

當天綜合刺身吃到鮭魚、鮪魚、紅甘等食材(食材依實際供應為主哦)，

綜合刺身新鮮度真的不在話下，

每片生魚都切的厚厚的大小，愛吃生魚片的朋友一定會喜歡！

漁聞樂 海鮮豆腐煲

海鮮豆腐煲是大人小孩都很愛的料理，

熱熱的鍋子呈裝滿滿的好料，

裡面有蝦子、海瓜子、蚵仔、雞蛋豆腐，

濃郁湯汁、鮮美海鮮加上嫩滑的豆腐，超級下飯的美味。

蝦子新鮮又Q彈。

漁聞樂 生菜蝦鬆

清爽的生菜蝦鬆吃起來鬆脆可口，

同時口嘗新鮮蝦子的鮮甜風味，搭配新鮮生菜，

口口滿足，非常清爽的料理。

漁聞樂 奶焗小龍蝦

奶焗小龍蝦一隻只要480哦，

焗烤真的好香，濃郁的奶香，

自然鮮甜又有彈性的小龍蝦，真的很搭配。

好吃的奶焗小龍蝦，大家不要錯過哦。

漁聞樂 破布子東北卷

滋味清甜鮮美的東北小卷尺寸很大，

口感吃起來很嫩，

和破布子一起入菜，

添加一點點鹹香回甘的滋味，

讓鮮味更提升。

漁聞樂 清蒸龍虎斑

新鮮的龍虎斑魚搭配薑片、蔥段等調味料，以清蒸方式製作，

清蒸的方式能夠保持魚肉的嫩滑肉質，

魚肉嚐起來嫩滑鮮香又不會過於清淡，

每一口都吃得到魚的鮮美，真的好愛。

漁聞樂 蒜蓉帆立貝

蒜蓉帆立貝加粄條真的很鮮很好吃，

小孩最愛吃這道，粄條有點嚼勁，

帆立貝嫩滑又鮮美，

特制蒜蓉醬很香但不會過於搶戲，

非常完美的搭配。

寶寶超愛蒜蓉粄條，吃了好幾碗！

漁聞樂 碧綠三鮮

碧綠三鮮有新鮮蝦子、鮮甜小卷、還有青菜，

拌上特製醬汁真的超級下飯的，超愛新鮮美味的碧綠三鮮。

漁聞樂 鮮魚味噌湯

鮮魚味噌湯裡面的魚肉好大塊，真材實料還有豆腐和海帶，

鮮魚味噌湯湯頭濃郁鮮甜，冷冷的天來上一碗真的好暖心。

平價超值的生猛海鮮到「漁聞樂海鮮料理」是很好的選擇！

活龍蝦、花蟹、鮑魚、龍虎斑、刺身生魚片…豐盛食材任你挑！

單點或套餐通通有：雙人套餐1780元、4人套餐2280元、6人套餐4000元、

10人套餐只要6800元，平均一人只要600元多就能吃飽飽，真的非常超值！

文章中提及的商品價格、菜單、店家營業時間等資訊可能會隨時間調整，圖文僅供參考，最新資訊請以店家公告為準。



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漁聞樂海鮮料理 地址資訊

漁聞樂 Yuwenle海鮮料理

漁聞樂海鮮料理食記

地址： 105台北市松山區八德路三段12巷52弄6號

電話： 02 2579 2760

營業時間 11:00–14:00、17:00–21:00

週一公休



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