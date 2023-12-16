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隱藏在桃園長庚轉運站旁，活跳跳的帝王蟹三吃/要預約才吃得到

2023-12-16 17:22:54 我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享 人氣：116
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窩客好文

我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享

發表篇數：223篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：森料理長庚店
place桃園市龜山區復興街7號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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隱藏在桃園長庚轉運站旁，除了單點還有個人套餐及桌菜，用餐環境很舒適，食材新鮮也不貴，帝王蟹三吃（烤帝王蟹腳、避風塘帝王蟹身、帝王蟹膏粥）好吃到讓人很驚訝！

撰文。拍攝／呂萱萱

這麼好吃竟然還沒有人分享？不浮誇！真的讓人吃過一次就愛上！我可是冒著以後要排隊才能吃到的風險，分享這篇文章給大家餒

先說缺點，真的滿難找的，所以文章內會特別說明地標位置唷

  • 森料理長庚店
  • 營業地址：桃園市龜山區復興街7號
  • 營業電話：03-3275757
  • 營業時間：11：30–14：00、17：00–21：00 (最後入場13：10、20：10）

森料理長庚店的位置其實很不起眼，如果開車進來會讓人以為是直接到長庚，但其實不是啦ＸＤ，所以我個人不太建議從Google地圖找店家（容易找不到）

  • 位於長庚國際會議中心的一樓，林口長庚醫院醫學大樓的正對面
  • 不論開車或捷運，都要從大大長長的這個『長庚紀念醫院』標示進入
  • 開車：進入後，直接停 桃園長庚轉運站停車場，搭乘坐南梯廳的電到一樓，南門口出來右轉就看到了
  • 捷運：A8站出門往左邊長康醫院的方向，看到大大長長的『長庚紀念醫院』直走步行約三分鐘可到

 

進到店裡老實說有點小怯步，裝潢氣派又高級，感覺有點像VIP私人會所，好像沒有花個三、五萬出不來似的(抖)，但其實價格真的不貴啦

用餐環境很舒適，有包廂、開放式空間，如果一個人來用餐可以坐獨立吧台

包廂有大小，最小六個人就有包廂，另外也有10人以上、及15人的的包廂

季節限定的帝王蟹，選用2.5kg左右的活跳跳帝王蟹，這次三吃分別是：烤帝王蟹腳、避風塘帝王蟹身、帝王蟹膏粥，一蟹多吃真的超級奢華

提醒大家，如果要吃帝王蟹一定要預約，店家的海鮮，雖然都是每日活體配送，但帝王蟹這種季節食材，還是要先預定比較好

海鮮只要新鮮加分！上菜前店員還特地拿給我們拍照，滿足大家的好奇跟愛現ＸＤ

說真的，抓著這麼大隻的帝王蟹，又加上它一直動來動去，其實我心裡還滿害怕的，哈哈哈～

烤帝王蟹腳

新鮮的帝王蟹腳，不用特別料理，單烤就很好吃啦！口感飽滿又札實，吃得到淡淡的甜味

師傅的烤功很厲害，不會烤過頭，鎖住自然鮮甜，吃起來很嫩又多汁，而且有先幫我們稍微處理過殼，只要剪開就可以馬上吃了

帝王蟹膏粥

蟹膏透入米粥，滿滿海味立刻被釋放出來，每一口粥都超濃郁，還能吃到蟹黃口感，冷冷的天氣搭配上一碗濃醇香的蟹膏粥，美味到讓人心花怒放，超享受超滿足的

避風塘帝王蟹身

帝王蟹身有先炸過，所以表皮很酥香，但不會炸過頭，殼裡的蟹肉鮮嫩又多汁，愈吃愈唰嘴，這道真的很下酒

因為我們的帝王蟹大隻肉又多，所以另外加碼一道帝王蟹火鍋

火鍋湯底採用日本昆布高湯熬成，除了帝王蟹、還有滿滿的番茄蔬菜，湯頭海味十足口感清爽，我們直接喝到見鍋底

帝王蟹火鍋的口感跟烤的不一樣，多了湯汁的濕潤感，但味道一樣鮮美，而且蟹殼已經先頗開，所以可以直接夾起來吃，非常方便

森料理長庚店│特選生魚片

生魚片有鮭魚、海鱺、鯽魚、生食級干貝、胭脂蝦，因為店家的海鮮都是當日活體直送，所以生魚片的等級也是好的沒話說，吃起來口感香嫩、入口即化，就連油脂比較高的鮭魚也不會讓人覺得很油膩

還有沾醬用的山葵吃起來跟一般餐廳不一樣，問了店家才知道，原來這是師傅獨立自製的哦

森料理長庚店│午魚一夜干

坦白說，一開始不是很想點這道，一般吃過的一夜干都是扁扁乾乾、腥味很重…

但店家的午魚一夜干，有點讓人出乎意料之外，這午仔魚也太肥、太大隻了吧，我覺得根本就是烤魚？！但又不跟一般烤魚不太一樣，表皮很酥，咬下去有「咖ㄘ咖ㄘ」的聲音，但魚肉很鮮嫩，還會噴汁耶，難怪是店家的必點招牌菜之一

森料理長庚店│炸蝦壽司

好浮誇(笑)這壽司滿大的耶，表皮很酥香，跟一般用海苔包起來的壽司不一樣，口感外酥內嫩料超多

森料理長庚店│脆皮雞半隻

 

雞肉軟嫩不會柴，一口咬下還會噴肉汁，雞皮很酥，撒滿蒜末超級香

森料理長庚店│青龍松阪豬

一開始看到菜名很好奇，其實就是糯米椒炒松阪豬，二者咬起來都很有脆度，鹹香口感好滋味

森料理長庚店│茶碗蒸

他們家的茶碗蒸跟別人不一樣，滿滿的料、還有一個超大干貝，實在有夠奢華的，要不是已經吃很飽，還真想多點一份來吃

森料理長庚店│流沙球拼海鮮煎餅

海鮮煎餅很特別 ，不是乾乾扁扁的那種韓式海鮮煎餅，口感滋潤不會硬，滿滿的韭菜很香，但沒有韭菜的哪種刺腥味，就連平常不吃韭菜水餃的另一伴也說好吃

流沙會爆漿哦！金莎口感微甜超好吃，但要小心燙口是真的

森料理長庚店│虎蝦野菜楊

這也是看到菜名很好奇才點的ＸＤ，其實就是日式的炸蝦跟蔬菜，蝦子超級大！而且用料滿滿很有誠意，也不會炸的很油膩

森料理長庚店│甜點水果

水果非常新鮮歐甜點是紅豆紫米粥，口感滑順、綿密又細緻，而且覺得太甜

森料理長庚店│餐點心得

森料理長庚店，食材新鮮也不貴，除了帝王蟹必點之外，一夜干、生魚片、炸蝦壽司、脆皮雞…等，每樣菜都好吃不打槍，用餐環境很舒適，適合家庭公司聚餐，帶重要人士來也很有面子唷

 



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