*先聲明親朋好友間的相聚是無價的 食記評價只代表個人用餐的感想紀錄唷!!

這一次的食記是和親人們一起去的 是姑姑請客的

以後大家可能也是聚少離多 所以決定就參與這一次的聚會啦 இдஇ

這一家店是單點的百元鍋物

撇開那些食材物料健不健康的話題外

只點百元火鍋便有免費自助吧可以享用 CP值算是不錯了 (ゝ∀･)

個人覺得不用醬料 火鍋味道就很夠了

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自助吧包含了咖啡機 杜老爺冰淇淋 飲料 爆米花 白飯 冬粉 (是用大碗裝著的) 王子麵

不過不知道是不是我們進去的時間晚了 霜淇淋機已經沒有在運作了

不過還是希望店家可以掛一個告示在上面提醒 (一直站在那傻傻操作@@")

咖啡機也是

大概喝了1-2杯後 想再去拿就沒有了

咖啡機已經被打開來了 可能是要清洗還是補貨中 ¯\_(ツ)_/¯

老頭子說白飯煮的太軟了

還有在自助吧的那裡是找不到碗的

碗是火鍋送上了以後才會附送的 一人兩個小碗

自助吧只有甜飲 沒有無糖茶或是白開水可以取用

個人是希望可以增加無糖茶跟開水的選項

高湯也是放在那裡自己加

也是希望有湯頭跟白開水自己取用 調整鹹度

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胃逆患者只能把火鍋料給 豬隊友 吃了 థ౪థ

湯頭的話 問其他人都說還不錯喝的

點了什麼口味都有基本的味道

只是喝完的時候覺得口渴 可能鈉含量不低

整體而言都還算ok

是間適合親朋好友聚會聊天好地方唷 : ♡｡ﾟ.(*♡´◡` 人´◡` ♡*)ﾟ♡ °・