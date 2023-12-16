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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 食記 - 高雄 三民區 六扇門時尚湯鍋

食記 - 高雄 三民區 六扇門時尚湯鍋

2023-12-16 16:37:22 湯小君 人氣：138
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窩客好文

湯小君

發表篇數：61篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 三民區

造訪商家：六扇門時尚湯鍋-高雄十全店
phone07-3218-558
place高雄市三民區十全一路189號
作者本次評價：
3.10
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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*先聲明親朋好友間的相聚是無價的 食記評價只代表個人用餐的感想紀錄唷!!

 

這一次的食記是和親人們一起去的 是姑姑請客的 

以後大家可能也是聚少離多 所以決定就參與這一次的聚會啦 இдஇ

 

 

這一家店是單點的百元鍋物

撇開那些食材物料健不健康的話題外

只點百元火鍋便有免費自助吧可以享用 CP值算是不錯了 (ゝ∀･)

 

 

 

 

 

個人覺得不用醬料 火鍋味道就很夠了

 

 

 

 

ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿

自助吧包含了咖啡機 杜老爺冰淇淋 飲料 爆米花 白飯 冬粉 (是用大碗裝著的) 王子麵

不過不知道是不是我們進去的時間晚了 霜淇淋機已經沒有在運作了

不過還是希望店家可以掛一個告示在上面提醒 (一直站在那傻傻操作@@")

 

咖啡機也是

大概喝了1-2杯後 想再去拿就沒有了

咖啡機已經被打開來了 可能是要清洗還是補貨中  ¯\_(ツ)_/¯

 

老頭子說白飯煮的太軟了

 

還有在自助吧的那裡是找不到碗的

碗是火鍋送上了以後才會附送的 一人兩個小碗

 

自助吧只有甜飲 沒有無糖茶或是白開水可以取用

個人是希望可以增加無糖茶跟開水的選項 

 

高湯也是放在那裡自己加

也是希望有湯頭跟白開水自己取用 調整鹹度

ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿ξ✿

 

 

 

 

 

胃逆患者只能把火鍋料給豬隊友吃了 థ౪థ

 

湯頭的話 問其他人都說還不錯喝的

點了什麼口味都有基本的味道

只是喝完的時候覺得口渴 可能鈉含量不低

 

整體而言都還算ok

是間適合親朋好友聚會聊天好地方唷  : ♡｡ﾟ.(*♡´◡` 人´◡` ♡*)ﾟ♡ °・

 

 

#火鍋
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文章關鍵字
火鍋 單點 免費自助吧 六扇門時尚湯鍋
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湯小君

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