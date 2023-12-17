滿上仙草愛玉茶飲專賣店剛開業我就收藏起來，台北很少有這種主打仙草的專賣店，百年的仙草好滋味不苦澀，喝冰的熱的都相當美味~

慢慢進入冬天，更需要來碗暖呼呼的燒仙草、紫米紅豆湯，還可以自己選擇可口配料，吃上一大碗整個人暖呼呼，幸福到不行的甜品首選

滿上的配料都好厲害，九種配料可以自由搭配，白玉珍珠彈牙、小芋圓有咬勁、昏貴軟軟QQ、仙草凍滑順谷溜～喝完真的非常的飽足！

不僅冬季甜湯很暖心，飲品原茶四合一、百年仙草干茶也都超好喝，一大杯料好實在，是辦公室團購訂飲料的好選擇，推薦大家一定要朝聖~

滿上台北店位於南京松江站附近，附近很多公司行號，地點相當的好，現在也四處拓展分店，三重、林口長庚都喝得到

裝潢相當漂亮，非常有質感，採用深綠色當基底，呈現出脫俗的高質感，與一般的飲料店做出明顯區隔

滿上全台分店

📍台北松江店 02-25223669

地址：台北市中山區松江路58號

📍三重正義北店 0289855021

地址：新北市三重區正義北路231號

📍林口長庚店 03-3289718

地址：桃園市龜山區復興北路10號

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📍八德興豐店 03-3687516

地址：桃園市八德區興豐路710號

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📍中壢新明店 03-4911922

地址：桃園市中壢區新明路40號

📍內壢成章店 03-4516009

地址：桃園市中壢區成章一街135號

📍桃園大有店 03-3257222

地址：桃園市桃園區大有路438號1樓

滿上菜單

超過70種品項選擇，不訂期還會推出各種季節新品，不論要喝冰的熱的通通都有~一年四季都可以來滿上報到

滿上提供多元支付方式，沒有帶現金也可以輕鬆享用滿上的好滋味，也有配合外送平台及OCARD集點，三不五時就想來滿上回味一下

滿上冰的、熱的通通都有，份量十足、真材實料，甜度抓得剛剛好，不只喝得巧，還可以吃得很飽~

滿上招牌百年傳承，堅持古法製作的仙草，堅持純天然熬煮，拒絕使用現成的原物料，就是這樣的堅持，才能喝到令我滿意不已的仙草飲品

燒仙草（選三種配料）$60 /碗

冬天就要來碗燒仙草，而且我蠻喜歡鮮草冷卻後會有種濃稠凝固感，仙草口感更有變化，加入硬花生吃起來頗有層次感

燒仙草都可以選擇三種配料，我喜歡口感系的配料，白玉珍珠、小芋圓、椰果這三種口感都很不錯，尤其白玉珍珠超彈牙、小芋圓很有咬勁，口感滿分的配料我超愛

紫米紅豆湯$60/碗

另一個冬季暖心的甜湯就是紫米紅豆湯，裡頭的紅豆綿綿鬆鬆，紫米帶有Q彈口感，加上奶球香氣湧現上來

紫米紅豆相當補血養生，甜而不膩的滋味，料好實在，吃膩便當的朋友，可以換換口味中午吃上一碗就很飽足

冰涼飲品也是滿上的招牌，我其實不分冬天、夏天都愛喝飲料，像我愛口感系飲料的人，來上一杯滿滿配料的飲品，是我每天不可或缺的例行公事

百年仙草干茶 M40 L45

首次來滿上的朋友我超推薦百年仙草干茶，我外國朋友來我也喜歡帶他們嚐嚐這款台灣味，仙草甘茶當基底、還有仙草凍、冰沙增添清涼感~三種仙草的美味一杯滿足

仙草相當清爽，吃飽後喝上一杯相當解膩，同時又可以降火氣，上班被惹到不爽的時候，來上一杯退退火挺不賴

原茶四合一M45 L55

（原茶五選一、配料九選四，可重複）

台北超少有可以自選配料的飲品，這杯原茶四合一，一次就可以挑選四種喜歡的配料，店家用料不手軟，幾乎快半杯都是配料，超高CP值身為省錢王一定要推薦！

基底茶我選擇帶點乳香的金萱，茶香濃郁、自然回甘～跟可口的配料一起入口，真的好滿足喔～

有咬勁小芋圓、軟Ｑ昏貴（粉粿）、彈牙白玉珍珠、滑順仙草凍，宛如一場交響樂盛宴在口中上演！

喝得巧又喝得飽的料多飲品，推薦大家一定要來滿上嚐看看，相信我您一定會愛上的～

滿上-仙草愛玉茶飲專賣店 5大特色

1.台北最濃仙草就是這家，冰的熱的通通有，配料選擇超豐富，想喝飲料、吃甜品來滿上包準滿意👍喝過一次就會上癮！

2.冬天就想來碗暖呼呼甜湯，紅豆紫米粥料好實在、燒仙草口感滑順，可以自由選擇配料，吃上一碗超滿足，身子都暖和起來了！

3.招牌必點百年仙草干茶，選用天然養生仙草自家熬煮，吃得到冰沙及仙草凍，口感頗有層次，清爽解膩，吃飽後喝上一杯超舒爽～

4.我最喜歡飲料有滿滿配料，首推原茶四合一，基底茶相當清澈，茶韻味十足，喝起來相當順口不會苦澀！九種配料可以自由搭配，白玉珍珠彈牙、小芋圓有咬勁、昏貴軟軟QQ的、仙草凍滑順～

5.鄰近松江南京站地點絕佳，林口、三重都有分店，消費可以累積點數，也支援行動支付及外送平台，想喝滿上超級方便～

💭店家資訊 滿上-仙草愛玉茶飲專賣店

🏠地址: 台北市中山區松江路58號

🚌交通: 捷運松江南京站5分鐘

☎️電話: (02)2522-3669

⏰時間: 週一~週五1000-2100 週六1000-1800

😪公休: 週日公休

💰消費: 現金、LINEPAY、街口、外送平台、OCARD會員集點

💬粉專: https://www.facebook.com/Fullup.Tea.shop/

💬IG: https://www.instagram.com/fullup.tea.shop/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406778241

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💭店家資訊 滿上仙草茶飲專賣店 林口長庚店

🏠地址: 桃園市龜山區復興北路10號

🚌交通: 捷運林口長庚站5分鐘

☎️電話: (03)328-9718

⏰時間: 1000-2100

😪公休: 無休

💰消費: 現金、LINEPAY、街口、外送平台

💬粉專: https://reurl.cc/ed0Evm

💬IG: https://www.instagram.com/fullup_linkou/

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