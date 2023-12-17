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鮮饌小館｜鄰近捷運站的眷村美食推薦，餐點完全無雷通通平價好吃，外縣市可宅配

2023-12-17 17:25:43 瑪莉食報 人氣：233
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瑪莉食報

發表篇數：8篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鮮饌小館
phone04-2247-0313
place台中市北屯區文心路四段623號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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捷運文心崇德站附近的這家鮮饌小館，過去在東勢開業多年，因為老闆想把父親傳承的眷村風味，傳達給更多的人，進而開到市區來；餐點平價好吃又大碗，菜單必點招牌熗鍋麵，又厚又大的嫩香紅燒牛肉、滷得醬香十足又入味的冰糖醬鴨、滷味小菜也都大推！年節限定的獅子頭臘肉辣味香腸更是不能錯過！年菜、調理包可自取，外縣市也提供冷凍宅配，不用出門就能輕鬆享用。（配合UberEats外送平台）

文章目錄（點名稱快速前往）

鮮饌小館在哪裡/停車場/交通方式

鮮饌小館平心店位在北屯區文心路四段上，在崇德路與熱河路之間，隔壁是福斯汽車展示中心，店面位置非常好找。店前有汽、機車停車格，周邊的收費停車場也很多，離捷運文心崇德站很近，步行過來不用三分鐘，停車跟交通都很方便。

鮮饌小館環境

長時間滷製的冰糖醬鴨，醬香超濃郁，鴨皮Ｑ滑、鴨肉嫩香帶點嚼勁與甘甜的醬汁香氣，超涮嘴，吃完真會允指回味呢！愛啃骨邊肉的朋友一定要點。

買回家配菜，鹹甜鹹甜簡直就是白飯殺手了，拿來當宵夜、下酒菜也好幸福。

這盤滷味上桌前有再用自製香料與椒鹽調味，老闆在不同食材間的料理，非常嚴謹。

滷鍋香料以甘草搭配多種香料，是老闆父親多年來改良而來的好滋味。

豆包、豆皮及豬頭皮都滷得都有入味，岩漿感的溏心蛋好吃、帶點膠質Ｑ度的滷豬頭皮，更是越嚼越香，沾點蒜蓉辣椒，把多重的香氣層次再提升，不太能吃辣的我也覺得好加分。

臘肉先用金門高梁將五花肉去腥增香，再以家傳配方醃製7天，每天揉搓按摩至少2次，讓五花肉充分吸收香料精華，接著煙燻，最後再晾曬在高海拔的大雪山中，讓臘肉吸收冬陽與森林芬多精。

製程費工耗時的臘肉，吃來肉香皮Q，不會過鹹或乾硬，慢慢咀嚼能感受到高梁酒香與臘肉鹹香、燻香交織，滋味令人回味。

以雲南滇湎配方製作的辣味香腸，將香腸調味後加入四個品種的辣椒粉、高粱酒浸泡入味後，才灌入腸衣，並與臘肉一同煙燻晾曬而成。

辣味香腸和坊間的香腸大不相同！Q嫩的嚼感與反覆刺激味蕾的麻香辣韻，吃完真會齒頰留香呢。

年節團圓，直接把餐廳搬回家，不用再勞師動眾，只需退冰、覆熱、切盤，美味輕鬆上桌，闔家開心享用～

 

鮮饌小館整體心得

鮮饌小館的餐點讓我們都給予極高評價，招牌熗鍋湯頭的蔬菜清甜好迷人，濃濃醬香的醬鴨、Q嚼入味的豬頭皮、大塊嫩香的紅燒牛肉樣樣都好好吃，是那種離開店裡沒多久，就打算再回訪的好吃，且用料實在，我們吃得飽足又滿足，對應價格CP值實在很高，非常推薦給愛吃眷村美食、平價小吃的朋友，不方便過來鮮饌小館的粉專也有提供冷凍宅配，幫你把美味送到家。

鮮饌小館平心店 店家資訊

粉絲專頁

營業時間：11：00～14：00、17：00～20：00

電話：0422470313

地址：台中市北屯區文心路四段623號

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