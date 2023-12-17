花蓮遠雄海洋公園攻略！海洋公園門票全票990元，偶爾有當月壽星免費入園。
遠雄海洋公園遊樂設施很多，海盜船、摩天輪、雲霄飛車等，還有海豚海獅表演秀，用遠雄海洋公園地圖玩透透！
▌花蓮遠雄海洋公園地圖
整個遠雄海洋公園超級佔地廣大，分八大主題區＆四大主題表演秀。
遊樂設施在4區～7區 (刺激度低小孩也能玩)、表演秀在2、3、8區，另外還能玩水＆玩沙記得帶衣服來換。
- 海洋村1區：僅有遊客中心、商店街、美食餐廳。
- 探險島2區：水族館區 (觸摸海星＆海底隧道)、海獅秀。(有纜車直達8區)
- 海洋劇場3區：萬眾矚目海豚秀＆海牛美人魚生態教室秀。
- 歡樂大街4區：重頭戲海洋明星大遊行，美食小吃多用餐首選，遊樂設施重地－鯨魚大冒險、愛情摩天輪。
- 海盜灣5區：遊樂設施重地，黑鬍子海盜船、海盜大驚航。
- 布萊登海岸6區：遊樂設施重地，還有玩水區。
- 海底王國7區：遊樂設施重地，還有玩沙區。
- 水晶城堡8區：奇妙海洋慶典秀。(有纜車直達2區)
▌花蓮遠雄海洋公園遊樂設施必玩攻略
遠雄海洋公園購物街：海洋村
正式進入遠雄海洋公園，第一站抵達的是海洋村，延續1890年代北美海邊村落建築風格。
這區沒有任何遊樂設施，除了遊客中心外，最大宗的是商店購物街，販售各種馬克杯、服飾、鑰匙圈等紀念品。
另外還有兩家美食餐廳，燈塔咖啡屋、海洋冰品屋，波比對這些沒有太大興趣，單純拍拍照就快速跳過啦。
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遠雄海洋公園必玩1：水族館（探險島）
探險島停留時間就長了，尤其是親子家庭遊客，因為重頭戲水族館就在這裡。
小丑魚、魟魚、花園鰻等各式各樣的海底生物，小朋友看得目不轉睛呢～
夏天外頭炎熱，在水族館裡冷氣強涼爽無比，全家大小都開心。
另外後面會介紹的海洋公園夜宿體驗，其中一個場館就也在這，難忘至極呢。
遠雄海洋公園必看表演1：海獅秀（探險島）
遠雄海洋公園四大主題秀之一的海獅秀，非常受歡迎呢～
海獅會聽從指令玩撿垃圾比賽、幫忙人工呼吸、跳水滑行等，超萌模樣歡笑聲不斷。
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遠雄海洋公園必玩2：晴空纜車（探險島⇄水晶城堡）
由於整個花蓮遠雄海洋公園極大，因此特地規劃了空中纜車串連，從探險島2區～水晶城堡8區。
纜車非常非常高，有懼高症的波比全程都在發抖，口中唸唸有詞，眾神明都請出來了，怕的人千萬別往下看啊😂
遠雄海洋公園必看表演2：海豚秀（海洋劇場）
萬眾矚目的海豚秀，是遠雄海洋公園最著名的表演秀。
問答送小禮物，像是花蓮又叫做洄瀾，不過通常機會都給最前排的遊客，可以的話記得往前坐就對了。
表演秀有故事主題，隨著劇情海豚輪番躍起，現場驚嘆連連。
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和前面海獅表演秀一樣，也有親近海豚體驗活動，包括下水、海豚水中互動遊戲、海豚合影紀念證書等喔。
✅全文連結：【花蓮】遠雄海洋公園最強攻略：必玩設施、必看表演＆門票優惠攻略
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