好喝的康普茶，你喝對了嗎？🤔

記得小時候，有一次媽媽帶我去參加親戚的喜宴，那邊有準備汽水飲料，

甜甜的口味就好喜歡，還不時冒出一串一串的氣泡，感覺很有趣💦

從那次以後就超愛喝汽水，三不五時會吵著媽媽買汽水喝，這是兒時小小的回憶🥰🥰🥰

隨著時代改變，現代人們較注重健康養生的觀念，安妤對於吃的和喝的也漸漸改變，平常基本上都只喝白開水，雖然白開水很健康，但它真的沒味道也很不吸引人🤭

不過如果安妤那天的工作比較心煩比較睏，就會想來點不一樣的口感，由內喚醒身體，

把平淡無味的白開水弄成特調的氣泡飲，不知不覺精神都來了。

話說回來，氣泡水對於一些不喜歡喝水的朋友，真的能幫助他們盡量多攝取水分。

今天要介紹的不是氣泡水，而是風靡歐美的「康普茶」，台灣也有搭上這波風潮呢。

也許還很多朋友們不知道這個「康普茶」是什麽對吧？

「康普茶」並非是什麼茶葉的品種，「康普茶」其實成分很簡單，

是由茶、糖、和紅茶菌還有康普茶菌一起發酵釀造而成的發酵飲品，

在美國可是幾乎人手一罐的飲料呢！

而「康普茶」喝起來酸酸甜甜的，以及天然發酵的微氣泡口感，因為有這種特殊風味，在飲品市場很快的占有一席之地，重點是低的含糖量，且有豐富的益生菌成份，對腸胃消化有很大的幫助，成為一個比飲料更好的選擇。👍

近期利用空檔逛好市多商場，看著大家推車裡有放康普茶，好市多竟然也有康普茶，

愛跟風的我也打算搬一箱回家，找很久，詢問之下才知道跟牛奶一樣在冷藏櫃裡。

這款是【一本有機康普茶】推出黃金柚新口味

，喜歡酸甜滋味的我二話不說立馬買回家嚐鮮，

，搬箱的時候意外覺得重，回家才發現竟然是玻璃瓶包裝！🙀🙀🙀

後來上網了解一下才知道原來我以前喝超商買市售塑膠瓶裝標榜的康普茶，其實裡面並沒有益生菌成份。

真正的康普茶因為有活菌，所以要一定要冷藏，

那些放常溫的、有添加香料與甜味劑的，都不算是康普茶，只能說都是普通的調味飲品罷了。🥺

這款是好市多新上架的【一本有機康普茶】黃金柚，以「釀茶專一，真實為本」創立的品牌，



“一本 eBen” 以專一創新務實的熱沉，承襲美國的發酵技術，美國與法國大廠的專利菌種，

並完全採用台灣本土100%的有機茶葉搭配韓國柚子原汁，製造的出真正的有機康普茶。

每瓶含有5億益生菌，製作過程中完全不甜添加任何香料與甜味劑，因為純天然發酵才會有微氣泡天然口感，

安妤通常都是午餐飯後來一杯，天然的讓我喝起來更安心，

這股香氣、與氣泡結合起來的酸甜好滋味，這驚艷的口感跟市面上所販賣的康普茶是不能相比的。👍

飽足飯後來一瓶特殊風味的【一本有機康普茶】，加了黃金柚的清新口味，喝起來微酸微甜，尾韻帶有淡淡的茶香味，

清爽解膩好口感，有益生菌又能幫助消化，飯後下午茶飲用都很適合，

讓我回味無窮，無時無刻都想來一瓶，

沁涼、解膩，放下手搖飲，給你更健康好喝的新選擇🙌

下次去好市多別忘了也帶上一箱吧❤️

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