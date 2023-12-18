身邊有許多嗜咖啡如命的朋友們，每天早上都需要喝杯咖啡來醒腦迎接一天的早晨，最近見到幾位朋友到訪這間隱藏巷弄之中的『ML coffee 慕光咖啡工作室』，由自家車庫改建的咖啡工作室，如果說它是車庫咖啡也很名符其實，在這裡可以喝到阿里山冠軍豆和許多精品咖啡豆，都是採取自家烘豆，也可以喝到老闆專注的手沖咖啡，最棒的是美式咖啡$55起就能喝到，加入會員還可以在每週三咖啡日以$55買到輕拿鐵喔，店內還有熱壓吐司、蛋糕、甜點…等輕食，可以搭配美味的咖啡來份早午餐或下午茶。

桃園自家烘豆咖啡館

慕光咖啡工作室交通資訊

慕光咖啡工作室的位置就在慈文國中後方巷弄之中，如果不是特別來真的很少會經過的住宅區，從中正路轉慈祥街再轉慈德街就可以見到慕光咖啡工作室，附近也有公有停車格可以停放，騎車可以直接停放在店門口。

門口就可以見到週三咖啡日輕拿鐵特價55元，真的是很優惠的價格，友人就住附近，這回相揪一起來喝咖啡，難怪週三總是有許多熟客會來外帶咖啡，都比超商還便宜划算了~

慕光咖啡工作室用餐環境

雖說是自家車庫改建，重新打照出適合喝咖啡與用餐的環境，前方區的吧檯可以近距離見到老闆手沖咖啡的過程，人數多後方也有大桌可以容納不同的客人。

最醒目的應該就是牆上的阿里山競標冠軍豆系列，在慕光咖啡竟然可以喝得到這麼高水準的豆子，讓我更加期待了。

如有需要飲用水或是糖漿都可以採自取的方式，店內也不加收服務費。

慕光咖啡工作室菜單/MENU/價目表

看過菜單之後就可以發現價位真的很平實，淡美式咖啡一杯$55起，到整壺的手沖咖啡也是120元起的價位，當然還有可以支持台灣阿里山的咖啡豆，可以喝得到許多受歡迎的咖啡品項。

目前慕光咖啡也有推出熱壓吐司系列，我繉得很適合當成早午餐或是下午茶享用，還可以升級套餐搭配綜合生菜或是美式咖啡很划算。

冰櫃之中也擺滿了各式各樣的甜點可以選擇，像是有很受小朋友歡迎的彩虹蛋糕、蛋糕捲系列與各式甜點。

消費飲品就可以以優惠加購的方式加點甜點，像是肉桂捲、炯岩巧克力和德國起士布丁都有供應喔!

烘焙麻花捲買一送一，咖啡館裡怎麼會有賣小琉球的麻花捲？後來才知道原來老闆的外婆就住在小琉球，除了自家人會想念的美食，也推出提供給客人一起共享。

點餐時會見到牆上滿滿的各式各樣咖啡豆，這些都是老闆反覆持續試了很多次，直到他覺得可以推出，經過時間的淬鍊，讓來到慕光咖啡的朋友們可以喝到高品質的好咖啡。

其中阿里山咖啡豆也是比較少咖啡館會供應的豆子，因為都是採取人工摘採本身量就不多，供應的豆子也物以稀為貴，可以在慕光咖啡喝到當然不容錯過了~

如果有喜歡的咖啡也可以挑選喜歡的配方豆購買，在家也可以沖泡好喝的咖啡，另外也有掛耳包在外出旅行時也方便沖泡，對有興趣的豆子都可以先在店內喝到手沖咖啡~

慕光咖啡工作室推薦餐點

怎麼每次我出門都是點成這樣，和友人真的是比會點餐的，每人點一杯咖啡再加上分享的熱壓吐司與甜點，就變成了一大桌，咖啡系列真的好好喝，很值得推薦，接下來就看看我們點了些什麼吧？

年輕帥氣的咖啡店長原來是從16歲就開始立定志向，往咖啡的世界裡學習鑽研，到現在已經開店五年，從早期的烘豆、販豆到現在開設了慕光咖啡工作室已經五年了，目標相當明確，也不斷的進修就為了讓客人能夠喝到好咖啡。

手沖咖啡從注水的時間與比例到咖啡粉的舖法與量都有一定的比例，萃取時間與水量都需要經驗的累積，同樣的器具與咖啡粉，不同人沖的口感也不同，來到慕光咖啡享受一杯好喝咖啡。

年輕帥哥店長正在幫我們沖手沖咖啡，緩緩的注入著熱水，控制沖煮水溫、水流速度，就連咖啡粉的粗細都很講究，將熱水注入後空氣間飄散著咖啡香氣，我喜歡坐在搖滾區欣賞沖咖啡的畫面，其實為的就是這滿滿的咖啡香。

剛沖好的咖啡呈現美麗的琥珀色澤，咖啡馨香飄滿屋，注入滿滿的咖啡，趁熱享用和微溫的口感又略有不同。

阿里山蜜處理

中烘焙

風味：柑橘、桂花、青梅果

口感：水果蜜餞，蔗糖甜韻

首先嚐了一口阿里山蜜處理手沖咖啡，中烘焙的豆子喝起來的口味有種淡淡的水蜜桃香氣，微微的莓果尾韻，喝起來有著水果的香氣。

不得不說左邊這杯阿里山咖啡葉茶也太好喝了，先喝了阿里山手沖咖啡後再飲著中間的水，口腔之中帶著香甜的自然咖啡香，再換成喝咖啡葉茶，這是限量供應，只有點阿里山咖啡系列才會附上，有著水果香氣的淡淡氣味，好好喝!

冰滴咖啡/義大利

每次都會被瓶子吸引選擇冰滴咖啡，這也是慕光咖啡到市集販售時生意最好的品項，之前到桃園神社市集也有看到本來想買，等我繞一圈回來就完售了，這次直接到店裡喝就一定買得到了吧…哈哈

喝起來香氣十足帶著酸香的滋味很順口，冰滴咖啡會附上一杯冰塊，讓我有像是在喝威士忌的感覺，而且這瓶子還可以外帶，喝不完直接外帶，玻璃瓶也好美~

中烘焙

風味：小紅莓、葡萄乾、洋甘菊

口感：厚實果香、尾韻杏仁巧克力

選擇手沖咖啡的好處是可以和友人交換不同的咖啡喝，這款一喝我就愛上耶，溫潤順口帶著莓果調的香氣，咖啡的香氣在口中久久散之不去，味道很香濃。

一旁冰鎮的滴管也是同款瓜地馬拉手沖咖啡，沒想到同一種沖泡方式，經過冰鎮會變得如此之酸，衝擊了味覺，酸氣立即充斥在口腔之中，相較之下我喜歡喝熱的多一些。

玫瑰風味拿鐵

喜歡喝調味拿鐵的朋友這裡也有好多選擇，像是桂花、薰衣草、香草、焦糖和榛果…等糖漿調味通通都有，友人選的是玫瑰拿鐵，上方還很浪漫的灑上玫瑰花瓣，喝得到濃郁的玫瑰花香與奶香的滋味，帶著微微的甜度喝起來很香甜順口。

日本特上抹茶

如果不想喝咖啡也有其他選擇，像是這杯加入牛奶拿鐵的日本特上抹茶，可以選擇冰飲或是熱飲，加入微微的甜度喝起來不苦澀也有濃香的抹茶清新滋味。

德式香腸起司套餐(美式咖啡&綜合生菜)

和朋友們約早午餐時段，選擇熱壓吐司當成早午餐，旁邊的生菜可以選擇和風醬或是凱薩沙拉醬，蠻值得讚賞的是這生菜吃起來很新鮮脆甜，淋上醬很好吃，也可以直接單點生菜沙拉。

德式香腸司起套餐可以吃得到滿滿的起司絲與德國香腸，如果像我們一樣點不同口味，也可以和友人交換，已經貼心的對切，看到裡面的內餡本來不覺得餓也覺得好想吃呀~

芋泥肉鬆

搭配的是和風醬沙拉，新鮮脆口也很多樣化的生菜沙拉，可以補充滿滿的纖維質，玉米也很香甜，一次可以吃到五種生菜~

我這芋泥控怎麼可能錯過芋泥肉鬆，加熱後的芋泥肉餡甜而不膩，鹹鹹甜甜的滋味，滿滿的芋頭香氣，真的是芋泥控不能錯過的美味，價格也很經濟實惠，下次我要去單點外帶再搭咖啡，迎接美好的早晨時光。

喝咖啡當然也是少不了甜食，我們依舊是點好點滿，點了三款想吃的甜點再分切，這樣就能一次吃到多種口味囉~

彩虹蛋糕

這款有著多種顏色的彩虹蛋糕應該是店內最受歡迎的品項，色彩繽紛相當討喜，也是小朋友最喜歡的多層次蛋糕，奶油吃起來也不甜膩。

蒙布朗

繞著一圈又一圈的栗子泥環繞著，就像是白朗峰造型，甜甜的栗子泥中間包覆著蛋糕塔，香甜的栗子泥再搭配濃醇的咖啡剛剛好。

檸檬塔

以玫瑰花造型呈現的檸檬塔，酸氣相當明顯，是我喜歡的酸度，卡士達檸檬餡濃醇香。

剛好遇到帥哥店長正在沖自己想喝的咖啡，也與我們分享了一小杯，不同的咖啡豆也有著不同的酸度與香度，當天喝到的手沖咖啡系列我最愛的還是瓜地馬拉，溫潤的口感特別香。

就在友人家附近的慕光咖啡工作室，如果不是她帶路還真不知道社區旁藏著這麼一間專業的咖啡館，絕對適合喜歡咖啡的朋友們前往。

慕光咖啡工作室餐後食評

這次來到慕光咖啡工作室喝到美味的手沖咖啡真的是印證了好的咖啡豆不會睡不著，我這天攝取了滿滿的咖啡因反而夜晚很好睡，也喝到了限量的阿里山咖啡葉茶，以前喝過不少次阿里山咖啡，這還是首次喝到咖啡葉茶，味道相當獨特，很推薦大家都可以試試看，如果有喜歡的咖啡也可以直接買咖啡豆回家沖泡，用來送禮也很大方好看，熱壓吐司也有一定水準，用料實在又好吃，推薦給喜歡喝咖啡的朋友們的好店!

LINE優惠：https://lin.ee/xNBBcPU

現在慕光咖啡工作室就能得到職人手沖咖啡系列飲品折抵30元，可以加入享優惠，也一併將優惠資訊提供給大家囉!

桃園相關行程優惠：

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店家/景點資訊

店家名稱：ML coffee 慕光咖啡工作室

所在地址：330臺灣桃園市桃園區慈德街87號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-18:00

店家電話：0918316319

評價：★★★★★

備註資訊：

LINE優惠：https://lin.ee/xNBBcPU Google即時導航





交通資訊

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