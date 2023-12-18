冬天冷風吹來又是適合吃火鍋的季節了，我們家想吃火鍋時很常會到石二鍋報到，因為桃園的石二鍋都在賣場裡居多，可以方便採買順道覓食，有履歷溯源食材與平價的消費，一人一鍋可以選擇不同湯底，每到假日生意總是相當好，我通常會透過LINE先線上取號以免候或是避開尖鋒時段就可以避開排隊時段，最近透過石二鍋 LINE 好友領取線上優惠券，在門市也可以索取紙本優惠，來試試新的鍋底『蒜香胡椒鍋』喝了身子暖呼呼!

王品集團平價個人小火鍋

全台灣目前有相當多石二鍋的分店，可以透過石二鍋官網<請點此>找尋離家最近的門市，像我很常到桃園愛買店是因為方便好停車，如果搭公車也可以直接搭至桃園愛買或是武陵高中再步行前往都很近。

可以加入石二鍋的官方LINE線上取號，如果遇到假日人多也不用擔心會等很久，出發前先取號，抵達餐廳時間免等候就能用餐很方便，不定時會有優惠券活動可以參加。

石二鍋超激省鍋友優惠

蒜香胡椒鍋新上市期間推出超激省鍋友優惠，升級蒜香胡椒鍋只要$29、消費滿$238送蛋餃或是蔥香小丸子的活動，消費滿$600送雪花牛肉，可以多加利用很優惠!在門市可以索取優惠券，也可以加入官方LINE活動。

石二鍋點餐方式很簡單從選鍋底開始、選主餐還可以選擇肉多還是菜多、副餐，最棒的是超值加價購，只要消費主餐就可以加價購$39石鍋好朋友、$65西班牙橄欖豬、$89蛤蜊，想要吃的豐盛些都可以自由配。

我們一家走到那裡想吃火鍋都會想到石二鍋，有時候到外縣市旅遊飯店附近就有石二鍋也會去報到，之前也曾在台南店吃過，我覺得石二鍋的用餐環境有一定的品質，每個座位都可以一人開鍋，如果像我們一家四口也有大桌四人座位。

這天和友人選在平日下午時間來用餐，難得可以拍到空景，等到點完餐時旁邊的長桌又開始湧入人潮，我覺得很棒的就是下午不休息，讓我有時候比較晚吃午餐也不用擔心找不到東西吃。

來點新鮮的!是走進店內工作人員就會喊的口號，讓我也不禁望向這滿滿的蔬菜盤。

冰櫃內放置了蔬菜盤有分為大菜盤、小菜盤，看起來都很繽紛，色彩也很豐富。

飲料區也是採自由取用的方式，我家小孩最愛的是檸檬冬瓜冰沙，早期主餐只會搭一杯，現在是無限暢飲，真的是造福了我們，還增加無糖黑豆茶，多了一種選擇。

剛好遇到店員在製作外送品項，點主餐也會送上一杯檸檬冬瓜冰沙，內用的話是使用內用杯無限享用。

淡雅酸甜的檸檬冬瓜冰沙，微冰的口感中和一下吃火鍋時身體會變熱，順便降溫一下~

調味料區也是可以自由取用，準備了八款醬料讓大家調整，我個人吃火鍋不太蘸醬，最愛吃麵調味就是台式的吃法，蔥、蒜、辣再淋上和風醬的吃法。

等友人下班之後過來會合，下午茶時間才吃午餐，我們都有點肚子餓，幸好石二鍋的上菜速度很快，這也是友人的石二鍋初體驗，讓我很驚訝，原來我家這麼常吃，還有人沒吃過，這次友人吃了之後就知道為什麼我們家會這麼喜歡啦~

石頭鍋

石頭鍋的湯底絕對是石二鍋的招牌，我們家幾乎每次都點會這款經典湯頭，炒過的大量洋蔥再加入高湯，讓湯汁喝起來更香醇淡雅。

以豬骨、雞高湯為基底，搭配蒜頭的香氣與胡椒辛辣感，熬煮出乳白濃郁湯底，搭配枸杞提味的蒜香胡椒鍋。

以往到港澳時經常會點胡椒豬肚雞湯，現在在石二鍋也可以喝到帶著蒜香與胡椒香的湯底，微微的辣很開胃又不嗆辣，很溫醇的湯品香氣，煮肉片不需要蘸醬就很有味道了。

和友人各點了愛呷菜的蔬菜多和愛呷肉的蔬菜少菜盤，可以明顯看得出差異愛呷菜的種類和高麗菜的份量比較多，可以依照自己的喜好來挑選很不錯。

海陸三饗牛(雪花牛+大白蝦+鯛魚)$288

如果想吃比較豐盛些可以選擇澎派拼盤主餐系列，可以吃得到海陸雙主餐，價格也不貴很平實，食材也有新鮮呦~

雪花牛的肉質肥嫩適中，簡單涮幾下就能起鍋，油花比較豐富吃起來也比較不乾柴，也是我家小孩最愛點的肉片。

鮮嫩帶皮鯛魚已事先去魚刺，老人小孩吃也不用擔心，魚肉吃起來的口感不會鬆散蠻香的。

鮮蝦的口感也很新鮮，剝蝦殼時就能感受到，鮮甜的肉質，煮蝦也會讓湯底多了鮮味。

上選豬肉$238+$39升級西班牙橄欖豬

選擇愛呷肉的份量真的是很大一盤，滿滿的西班牙橄欖豬，看到這麼多肉片我也是嚇到，以往我都是點愛呷菜居多，這回點愛呷肉多達15片肉片，現點現切的火鍋肉片，油花分佈也很均勻。

西班牙橄欖豬肉片吃起來很軟嫩，油花適中也不會太過肥膩，分佈的蠻均勻的，香甜無羶味，推薦給喜歡吃豬肉片的朋友。

加價購$39石鍋好朋友

超市量販店也會販售的石二鍋火鍋料系列，綜合盤直接來一盤就能吃到各式配料，也有我平常就愛吃的蛋餃系列。

加價購$89蛤蜊

我家吃火鍋時很愛加蛤蜊因為會讓湯頭變得鮮甜，帶著自然的海味，這蛤蜊也很新鮮好吃，重點是沙子也吐得很乾淨!

肉質也很鮮美，加價購系列會減10元也蠻划算的，兩人一起吃剛剛好的份量。

蔥香小丸子(持優惠券消費滿$238送)

趁著12月底前優惠券加送的蔥香小丸子，這也是新口味，一口咬下有著魚漿和蔥香，吸飽湯汁口味蠻特別的。

滷肉飯+$13

石二鍋的白飯原本就蠻好吃的，再淋上特製的滷肉醬香濃郁，光是這碗單吃就很美味，再搭配火鍋一起享用真的很有飽足感耶!

烏龍麵+$3

這也是我平時就很常買的烏龍麵，小巧一包有時候煮宵夜一人一包份量剛剛好，我會加上蔥、蒜、辣椒與日式醬油拌一下就成了台式乾烏龍麵，麵條Q彈有嚼勁。

友人選的愛呷菜種類比較多款，也多了菇類和山茼蒿，底下還有火鍋的好朋友高麗菜滿滿，吃完這鍋也攝取了滿滿的纖維質。

我的愛呷肉雖然菜盤比較少一些，但份量還是不少，整份還是放不下一鍋，也能吃到許多不同種類的蔬菜，其中我最愛的就是芋頭和蛋餃了，南瓜也很鬆軟香甜。

只要見到這百頁魚豆腐大家就知道我到石二鍋報到了，也是店內的招牌品項，咬下口還會噴汁呢!

蒜香胡椒鍋加湯是獨立的一瓶加湯，讓我這湯控很開心，可以喝著蒜香胡椒香氣的湯頭，很適合冬天喝也很暖胃，光是湯我就喝了二大碗，好好喝~

最後我們兩人還是吃不完，加價購又升級主餐，所以份量有點多吃不完還打包了一大盤菜和食材，打包也很精緻呢!

每次想外食吃火鍋時經常會到石二鍋報到，這回嚐到了新口味-蒜香胡椒鍋，季節限定的美味，完全是我的菜，湯帶著辛香微辣的口感，喝完又帶些甘甜的尾韻香氣，是我很喜歡的湯底滋味，看來今年冬天要為了這新湯頭常到石二鍋報到了，平實的價格也不傷荷包，食材也有一定的水準與品質，分店也很多，可以找自家附近的石二鍋直接預約囉~

店家/景點資訊

店家名稱：石二鍋．桃園愛買店

所在地址：臺灣桃園市桃園區中山路939號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

店家電話：03-3796027

備註資訊：

營業時間：平日11:30-21:30、假日11:00-22:00

石二鍋LINE:https://page.line.me/12hotpot Google即時導航





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