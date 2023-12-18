溪湖美食｜溪湖林家南投意麵，古早味平價美食小吃推薦南投意麵加餛飩.手切肉燥飯.麻辣系列,滷味小菜.近溪湖糖廠周邊美食

想吃南投意麵不用到南投吃美食，在彰化溪湖就有好美食，位在溪湖糖廠附近的溪湖林家南投意麵，失心瘋點起好多隱藏美食！溪湖林家南投意麵每到用餐時刻或是離峰時刻，溪湖林家南投意麵總是高朋滿座，老闆對食材的堅持，新鮮製作，不假於他人之手，自家滷製的肥嫩肉燥，遵循古法製作五個小時，手切肉燥再加入自己炸的油蔥，肉燥味道新鮮，溪湖林家南投意麵的臭豆腐必點，完全外酥內軟征服我心，當日新鮮手做餛飩也很厲害，南投意麵加餛飩、餛飩炒手、麻辣鴨血、刀削麵、肉羹湯、紫菜餛飩湯、綜合丸子湯，記得再來切盤小菜，滷味超好吃，溪湖林家南投意麵會讓人失控點餐，來溪湖糖廠想吃個古早味美食，也想要來個寬敞的用餐環境，就將溪湖林家南投意麵收錄到口袋名單裡啦！

溪湖林家南投意麵在哪？

溪湖美食必吃林家南投意麵，位在彰化縣溪湖鎮員鹿路三段152號，距離溪湖糖廠、東螺溪欒樹隧道、溪湖中央公園親子必玩距離林嘉南投意麵都很近，完全順遊行程。

溪湖林家南投意麵周邊景點

來到溪湖，必吃溪湖林家南投意麵，用餐後也可以直接到溪湖糖廠玩上半日遊，溪湖糖廠冰品、北海道霜淇淋、唱片千層酥、溪湖糖廠特賣會逛逛，溪湖一日遊很棒。

溪湖林家南投意麵外觀環境

溪湖知名美食小吃推薦林家南投意麵，溪湖不只有羊肉爐，南投意麵一樣夯，這家位在彰化溪湖員鹿路三段152號的林家南投意麵，鄰近溪湖景點溪湖糖廠、東螺溪欒樹隧道、溪湖中央公園，到溪湖吃吃喝喝都可以暢遊一整日。

溪湖林家南投意麵室外空間夠，停放機車很便利，汽車找鄰近停車即可，用餐的空間寬敞環境很優，在這裡用餐挺愉快！

進入到林家南投意麵最先映入眼簾的是這一顆顆臭豆腐炸起來很乾淨，瀝油也乾淨，尖峰時刻這裡可是盤滿滿的炸豆腐～想吃還需要再等待。

滋滋作響的炸臭豆腐，好誘惑人呀，這時候我們就迅速進入到林家南投意麵店裡找內用座位啦！

店裡也有提供滷味，每樣滷味都是當天滷製，新鮮度完全不用說～就是新鮮又美味。

林家南投意麵有兩個區域可以用餐，內用請先找座位後再進行填單點餐，他們也有提供外帶呦！

20多年的老店，內部裝潢很新穎，帶點復古又新潮感，離峰時刻都是年輕人來訪用餐，真的讓Kiwi很訝異。

店裡提供可口可樂的相關飲品，內用可以續飲，吃美食還有飲料可以喝，在這用餐好幸福唷！

店裡餐具自取，就連調料也都可以自行做取用～

林家南投意麵菜單MWNU

林家南投意麵的老闆有說他們的味道偏重，如果你沒有吃重口味，可以請店家協助調整淡一點的口味呦！這小吃店也能客製化，讓Kiwi更加的驚艷不已！菜單上美食眾多，想要吃意麵、刀削麵、粄條、紅油炒手、滷肉飯、肉羹湯、餛飩湯、香酥臭豆腐、麻辣系列皆有，可以任挑選，還有滷味小菜可以做選擇，內用有免費可口可樂系列飲料～真的是太棒了！

溪湖美食林家南投意麵餐點分享

林家南投意麵的份量上很驚人，南投意麵必點，我們點了餛飩意麵（湯/大碗）、刀削麵（乾/刀削系列不分大小碗）、紅油炒手、滷肉飯（大碗）、肉羹、蝦貢丸湯、餛飩湯、香酥臭豆腐、麻辣豆腐鴨血細粉（小辣）、滷味小菜。

香酥臭豆腐

溪湖林家南投意麵的現炸臭豆腐超威！炸得酥脆的外皮下，裡頭卻有著綿密又細緻的口感，伴隨著中間澆上蒜泥，成為一道色香味俱全的道地平民美食。

一顆顆膨膨的臭豆腐炸起來後，搓孔立馬淋上獨門醬汁，再將店家的清爽泡菜塞進臭豆腐裡，一口咬下馬上爆汁，鹹香夠味超唰嘴。

再與你們分享臭豆腐的斷面，豆腐毛細孔中佈滿濃郁的豆汁，一口咬下好過癮，也是每個人桌上必點的佳餚呢！

林家南投意麵滷味小菜隨點隨好吃

店裡滷味小菜真的是必點佳餚，菜頭、松阪豬、海帶、糖心蛋、大腸，店裡還有其他像是大黑豆干、豆乾、素雞、百頁豆腐、豆皮、米血、黑輪、甜不辣、腱子肉可以做挑選，只要你喜歡通通來一份也不是問題啦！

店裡的招牌小菜都是當天滷製，新鮮無虞，個樣美味可口的小菜再搭配米食、麵食，簡簡單單也可以吃到清爽可口的滷味。

餛飩意麵（湯/大碗）

南投意麵加餛飩，完全絕配！來到溪湖林家絕對要點上一碗南投意麵，餛飩是店裡的靈魂美食之一，不小心就加起餛飩，新鮮的餛飩跟意麵蹦出了不少愛的小火花，我超愛這碗啦！

這一顆顆飽滿的餛飩是店家自己製作，蔥花下很多的餛飩，吃著是非常清爽的，搭配蒜味濃厚的南投意麵，湯頭瞬間也變得很可口。

我喜歡湯頭有著蒜味，縱使口味偏重仍舊想要喝上好幾口～店家有提到如果口味偏重都可以調整清淡些呦！下次Kiwi還要再來試試看＾＾

像我自己就很喜歡南投意麵，常跟家人一起跑去南投吃意麵，不過溪湖林家南投意麵有著香Q滑嫩的獨特口感，淋上傳統肉燥，再撒上蔥花，就能吃出意麵的香味。

餛飩炒手

餛飩無論是做成炒手、乾的、湯的都有著不同的美味度，我喜歡餛飩裡的餡料，新鮮就是好吃，加上這炒手的麻辣香，再辣都想要吃一口～看看Kiwi對餛飩評價是極高，還不快點來林家南投意麵享用一番？

麻辣豆腐鴨血細粉（小辣）

麻辣豆腐鴨血細粉（小辣）是老闆親自到大陸學藝後回來自己研發製作的麻辣系列，完全獨一無二，喜愛吃辣的朋友絕對要品嚐一口，湯碗中有著麻辣豆腐、鴨血、細粉～上面有肉燥、蔥花跟蔬菜與特製辣醬～香氣一直撲鼻，拿在手上的筷子已經蠢蠢欲動想要翻攪來食用！

麻辣鴨血搭配麻辣湯頭溫潤又滑順，很入味的鴨血好好吃。

很大一塊的麻辣豆腐必須切成小塊才好入口，一大塊咬下很容易噴汁又燙口。

看看這些豆腐孔吸飽飽湯汁，那微辣又回甘的清香太難以用筆墨形容，唯有自己來品嚐一次才曉得好吃在哪？

這細粉吸附麻辣香氣也太足，完全奔騰的口感在舌尖上跳躍著讓人想要又一直喊辣～

刀削麵（乾/刀削系列不分大小碗）

刀削麵也是店裡的常勝軍之一，澆上那一匙匙的肉燥，好香，同樣是撒上蔥花底層還有豆芽菜，一碗就能吃飽。

攪拌均勻後食用，彈牙的麵條口感很厲害，想加點辣都可以到自助區域中取用，這樣一碗古早味滿滿的料理，能吃到真的很幸福。

古早味滷肉飯（大碗）

古早味滷肉飯完全懷念的好滋味，認識Kiwi的都曉得Kiwi之前常常一早就去爌肉飯店報到，為的就是要吃的爌肉飯、肉燥飯～而林家南投意麵的手切大塊肥肉肉燥經可是遵循古法熬煮，要滷出油而不膩的肉燥，還要將肥油逼出，光時間就需要有數個小時，再加入每天下炸的新鮮油蔥，這樣的肥肉才會不油膩呢！經驗老道的老闆自家的好手藝～可真的要點上一碗細細品嚐才是。

肉燥要好吃，還有一個秘訣就是食材新鮮，據說老闆很堅持豬肉的品質，以高品質來製作肉燥跟餛飩，為的就是要讓客人吃得安心，淺嚐一口肉燥飯，這不油膩的肥肉滷汁拌入米飯中，滷汁膠質會黏嘴，店家好用心。

肉羹湯

肉羹湯也很多朋友推薦，湯頭以柴魚高湯為主，加入木耳細絲、筍絲多種配料，貌似大滷湯，讓Kiwi回味再三。

餛飩湯

餛飩湯的湯頭以大骨熬湯為主，加入紫菜跟撒上蔥花，這簡單的湯品喝起來超爽口。

餛飩飽滿新鮮，泡在湯中有點時間，不過不影響口感，特別是外皮也沒有融化或是皮肉分離，味道極鮮，好好吃。

蝦貢丸湯

吃了很多美食再來一碗清爽可口的湯真的是大大的滿足！

溪湖林家南投意麵 評論

位在彰化溪湖糖廠附近的溪湖林家南投意麵在溪湖小吃界中小有名氣，林家南投意麵從外觀環境都很寬敞又舒適，林家南投意麵隱藏版美食真的太多，完全無法一一介紹，每樣料理都有它的特色之處，古早味的料理、像是南投意麵加餛飩，新鮮又好吃，自家手作肉燥、手作餛飩、獨門醬汁、麻辣系列湯頭都是很厲害的，餛飩炒手、麻辣鴨血豆腐細粉、刀削麵、肉羹湯、餛飩湯、綜合丸子湯，記得再來切盤小菜，滷味超好吃，他們家的口味都能稍微做調整，重口味、清淡口味的朋友都很適合～點餐時不要跟Kiwi一樣這個也想吃那個也想點，留著胃來多吃個幾次，將林家南投意麵的隱藏美食都盡收到肚子裡啦！用餐完後也可以到溪湖糖廠走走逛逛～

溪湖林家南投意麵資訊

住址：彰化縣溪湖鎮員鹿路三段152號

電話：04 882 8202

營業時間：10:30–21:00週三休