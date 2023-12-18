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台北市松山區台北松山-[海真私房菜民生店] 南京復興站10分鐘近文華東方，特色吃不到臭豆腐與嗆鍋蛋推薦，獲周潤發指名的老字號眷村菜，低調人氣高聚餐好場所

2023-12-18 23:08:36 Elisa 人氣：102
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窩客好文

Elisa

發表篇數：349篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：海真私房菜
phone02-2546-5655
place台北市松山區民生東路三段130巷7弄15號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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會認識這家店其實是因為疫情期間某次新聞報導

後來才知道原來是公司搬家前老闆們喜歡的餐廳之一

距離最近的南京復興站也需要走路10分鐘左右

外觀完全看不出裡面是個人氣餐廳

差點以為是家附近神秘的KTV同類店

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一入內就被滿座的人潮嚇到

基本上座無虛席翻桌率也很快速

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即使是窗邊的座位也蠻有隱私感

窗外有許多綠意盆栽遮蔽不會直接跟路人四目相接

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桌上備有紙巾跟牙籤

整壺保溫瓶裝了溫潤的茶湯可以解膩去油

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店名的海真來自創業的主廚趙海真

師承傅培梅的菜色豐富以眷村菜為主

目前海真私房菜轉交給弟弟經營但風評依舊優秀

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上菜速度非常快速很快就來齊整桌菜色

每桌用餐還會免費送整鍋蘿蔔清湯

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海真油雞 TWD280

油雞幾乎無骨非常適合懶人如我

油亮亮的雞皮Q彈冰涼雞肉柔軟彷彿入口即化

滿滿的蒜蓉醬非常有台式風味甜而不辣

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吃不到臭豆腐 TWD240

令人眼睛為之一亮的莫過於招牌的吃不到臭豆腐

名副其實真的看不出是臭豆腐

吃起來也完全沒有印象中熟悉的任何臭豆腐料理的影子

臭豆腐搗成碎屑後搭配酥脆的油條屑

吃起來同時有著軟與酥的豐富口感層次

調味上偏重口味特別下飯

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炒五絲 TWD300

以前只吃過炒三絲沒想到還有升級版炒五絲

五絲分別是豆干絲、豬肉絲、香菜、辣椒絲跟雲南大頭菜

辣椒絲僅是添色沒有辣味

調味也是重口味炒過後香氣明顯很下飯

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嗆鍋蛋 TWD200

乍看只是一般荷包蛋撒蔥段貌不驚人

用了超多顆蛋下油鍋但越吃起來不油膩而且很蓬鬆

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翻面後就可以看到超漂亮的半熟蛋

很難得遇到煎蛋可以正面酥脆金黃背面依舊柔軟流動感

單純醬油調味甜鹹好吃很無敵

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砂鍋土豆燒肉 TWD320

砂鍋菜色整體很收汁將濃郁的醬汁融入食材

馬鈴薯非常柔軟入口即化綿密無比

豬肉絲絲分明很紮實只是分量較少

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饅頭 TWD50

看了其他客人桌桌都點了大饅頭

雖然價格真的不便宜但還是折服於群眾壓力點了一顆

大饅頭本人真的是XL尺寸的山東白饅頭

搭配的竟是一大塊的豆腐乳完全是我不會想到的組合

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豆腐乳本人跟市面上的味道質感完全兩個層級

身為一半外省人的我直到這次才知道原來饅頭跟豆腐乳是個外省吃法

饅頭很有勁道不乾澀

搭配鹹香的豆腐乳有種體驗長輩喜好的感覺

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飯後送上的超大鍋清湯非常清淡

沒有什麼調味單純青菜跟蘿蔔的蔬菜甘甜

很適合作為吃完大菜之後幫腸胃和緩的收尾

海真私房菜的眷村菜真的很有特色創意

許多不常見的菜色不會太貴又很合我的胃口

特別適合帶長輩們來家族聚餐

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/26

花費: NTD1529(文中菜色各1)

海真私房菜民生店

Lunch: 11:30-14:30

Dinner: 17:30-21:30

公休日: 不定休

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: No

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒 105 台北市松山區民生東路三段130巷7弄15號

電話: 02-2546-5655


檢視較大的地圖

 

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