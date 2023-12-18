台北人氣夏威夷拌飯來囉！HALOA POKE夏威夷拌飯來台中的第一間店就選在近期很熱門的誠品生活480，第一次吃POKE的我以為健康餐吃起來一定是淡而無味，結果並不是想像中那樣！HALOA POKE夏威夷拌飯的食材都是當日新鮮處理，保留食物本身口感，加上風味不同的特調醬汁，不僅能吃出食材新鮮度，連味道也很有層次喔～

加入美食旅遊LINE頻道 ｜ 加入媽咪團購好康LINE頻道

HALOA POKE 夏威夷拌飯｜50秒影片搶先看

POKE是夏威夷當地很傳統的餐點，近幾年在台灣也流行起來，店家又自行研發調整，衍伸出更豐富的吃法，讓大家對這種健康餐的接受度也很高，最近在台中剛開幕生意就很不錯耶

近期還推出聖誕新年限定『法式海鮮CEO Poke』，12/20起只在台中誠品480店販售，每日限量10份，想吃的朋友要早點來買嘿！採用當季新鮮松葉蟹肉與澎湖明蝦作為主料，搭配「法式蘋果油醋」，是一碗用料扎實、充滿海味的Poke Bowl ！

HALOA POKE 夏威夷拌飯在哪裡？

HALOA POKE 夏威夷拌飯在誠品生活480的B1美食街，搭手扶梯下來右手邊就會看到囉

HALOA POKE 夏威夷拌飯｜12月限定活動

12月底前還有限定活動，下載APP選購兩份餐點，就贈送一個環保野餐袋！iOS載點｜Android載點

HALOA POKE 夏威夷拌飯菜單

HALOA POKE 夏威夷拌飯菜單其實蠻簡單的，就是分成組合餐（店家直接配好的POKE）和自選POKE兩種，但你光看餐台就知道，他們家配料超級多，每種都想試試看，所以點自選配料很容易有選擇障礙哈哈ＸＤＤ

組合餐有1~2種主料、8種配料，只需要選POKE基底就好，第一次吃POKE的朋友推薦直接點組合餐，快速又划算，配料也比較豐富喔！

如果想自己選喜歡的料也沒問題，自選POKE有5種基底+7種主料+18種配料+5種醬料+6種撒料隨你搭，好處是餐點的澱粉、蛋白質、蔬菜份量都能自行搭配，對於健身的、飲食控制的，或對食材有特別偏好的朋友來說就很有彈性，想吃更豐富也可以再另外加料！

POKE的基底有白米、糙米、生菜、白米&生菜、糙米&生菜 五種，我自己覺得生菜跟醬料最match，肚子比較餓的話就選米飯更有飽足感

和朋友點了三碗POKE，配色很漂亮，看起來都好好吃！內用會以木碗裝盛，外帶則是用紙碗，還可以用優惠價加購飲料

HALOA POKE 夏威夷拌飯｜招牌 POKE

第一次吃推薦招牌POKE，主菜有新鮮鮭魚和鮪魚塊，搭配最經典的夏威夷辣美乃滋，整碗繽紛的顏色看了就很有食慾！

生魚塊晶瑩剔透的模樣很誘人，冰冰涼涼吃起來Q彈又新鮮

組合餐裡面都會加特製鱷梨醬，如果換成自選POKE可是要加購的喲！鱷梨醬搭上POKE真的好好吃，吃完好想再來一球ＸＤ

餐台裡的食材都很新鮮，而且每種食物都有經過特殊處理，不是直接開罐頭那種，雖然我本身沒有很愛紅蘿蔔，但他們的紅蘿蔔冰涼脆口，吃得出來很新鮮，讓人比較不那麼排斥

這碗基底選了糙米＋生菜，而且主料＋配料就有10種不同食材超豐富，不知不覺就吃了好多營養，重點辣美乃滋真的很推薦耶，微辣又清爽的風味讓整碗食材更好吃

HALOA POKE 夏威夷拌飯｜自選POKE

另一份我們點自選POKE，可以選自己喜歡的料吃起來更開心ＸＤ

他們家水煮蛋直接給一整顆不囉嗦！QQ彈彈份量十足~

居然還有青木瓜絲耶！因為這碗想加泰式美乃滋，就選了青木瓜絲，不過它就是原味喔，沒吃過的朋友可以試試這個口感

小農鳳梨也很推薦，以新鮮鳳梨調製而成，酸酸甜甜的滋味，不是用鳳梨罐頭呦！

雞胸肉超大塊，份量也很大方！店員豪邁地加入碗裡，看了就好過癮～

雞胸肉經過特殊處理，吃起來不會柴柴的，還帶有微微Q脆的口感很特別，撒料再選蝦卵增加口感，整體吃起來很有層次

這碗加的醬料是泰式美乃滋，有泰式醬的酸甜風味但不會辣，覺得POKE無論加辣美乃滋或泰式美乃滋都很好吃，清爽又能增加風味，讓人想再多來一點ＸＤＤ

除了雞胸肉，我們還加點一球辣鮪魚泥，這在外面也很少見耶！如果你想試試生魚口感，又不敢直接吃生魚塊的話，不妨試試辣鮪魚泥

吃起來微微辣，還可以搭配米飯很開胃喔～

清甜脆口的洋地瓜很多人誤以為是水梨，裡面還加了百香果調味，口感很棒

還有鷹嘴豆都很特別

HALOA POKE 夏威夷拌飯｜加購價 $40元

手作飲料每日限量只有15瓶，散發淡淡的百香氣味，還咬得到果粒，喝起來蠻清爽的

HALOA POKE 夏威夷拌飯｜輕牛POKE

最後一份選了組合餐裡的輕牛POKE，畢竟牛肉是我最喜歡的肉肉呢！這碗我們做成外帶，賣相也很好

組合餐就是最懶人的點法，固定配料有龍鬚菜、玉米、小番茄、紫甘藍、毛豆、花椰菜、紅蘿蔔，只要選好今天想吃的主料就好

醬料一般會直接淋在POKE上面，如果沒有要馬上吃，需要醬料另外裝的話也可以跟店員說喔！這份搭配有清新果香的橙香油醋醬

主料使用牛腱部份悉心燉煮，肉香醇厚又帶有口感，越嚼越香！雖然我第一次吃POKE，但跟想像中的健康餐完全不一樣，真的是好吃讓你想繼續吃，而不是為了健康而勉強自己吃，難怪會受到大家喜愛！近期誠品480店還推出期間限定的『法式海鮮CEO Poke』，每日限量10碗超搶手，喜歡POKE的朋友快去試試吧～

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰

HALOA POKE 夏威夷拌飯 誠品480店

▋地址 : 台中市西屯區市政路480號B1

▋電話 : (04) 2251-9885

▋營業時間 : 週一~週日 11:00～22:00

▋粉絲團 : HALOA POKE 夏威夷拌飯

你也會喜歡的文章

台中超人氣爆漿千層開新店啦！這裡還有現點現做的早午餐～

台中蛋捲吃到飽藏在高級住宅區，所有口味任你吃，還提供免費茶飲！

營業時間人潮滿到店門口，這間臭豆腐外酥內嫩又多汁，超多人推薦！

在地人超愛的蔥抓餅，攤位低調、天天大排長龍，想吃可得碰運氣！