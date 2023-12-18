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雲林縣斗六市【雲林食記】阿國獅魷魚羹 - 傳承三代80年老店，第一次吃到如此浮誇的魷魚嘴

2023-12-18 23:30:08 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：104
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：607篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿國獅嘴大王魷魚羹
phone05-5364-010
place雲林縣斗六市大同路112號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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阿國師.jpg

 

如果沒吃過這間阿國獅魷魚羹，就等於沒吃過雲林斗六美食，這間是傳承三代的80年老店，除了店內招牌魷魚羹，他們的魷魚嘴大到非常浮誇，幾乎跟小朋友的拳頭一樣大，沒吃過的人真的一定要來體驗看看什麼叫作巨無霸魷魚嘴阿！

 

店內有提供戶外停車場，完全不用擔心停車問題。

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

▲阿國獅魷魚羹位在中山路與大同路轉角，有個明顯黃色招牌。

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

▲停車場位在斜對面的中正路上，停車限時90分鐘，吃好飯記得要給櫃檯消磁，十分鐘內要取車。

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

▲進門後發現有個玻璃櫥窗，內有各式食物模型，做得挺逼真的阿！

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

▲店內牆上掛滿了名人與電視節目造訪過的照片，看來真的是間超級名店。

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

▲餐廳1樓和B1都有用餐座位，桌椅是使用厚重的實木很有質感，靠窗的一排採光不錯。

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

▲B1用餐空間也很寬敞舒適，與鄰桌間還使用隔板隔開避免飛沫傳染。

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

▲醬料台有提供各式辣醬與醬料，店內是使用免洗餐具。

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

▲阿國獅魷魚羹菜單：羹類的價格都在50元左右，以雲林物價來說偏中高，不要胡椒不要香菜記得在頂部勾選。

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

魯肉飯 40元：魯肉飯算是肥肉系的，有配菜醃蘿蔔解油膩，醬汁有濃濃紅蔥頭的香氣，白飯粒粒分明有Q度，算是品質中上的魯肉飯。

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

嘴焿米粉 50元：內有四顆魷魚嘴，配料有筍絲、蛋花等等，湯頭整體算清淡，加些調味料會更入味。

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

▲嘴羹的魷魚嘴味道較淡，肉質較Q彈有嚼勁。

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

▲米粉的份量中等，煮得有些軟爛。

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

滷魷魚嘴 70元：滷魷魚味道就入味許多，且肉質較破碎有點像是豆皮的的口感，嚼在嘴中越嚼越香。

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

▲內有硬硬的牙齒記得要吐掉，老實說在台灣住了30多年還第一次吃到這種食物。

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

▲發現碗內有一顆外星人的魷魚嘴，嚇死輪了XD。

 

【雲林食記】阿國獅魷魚羹

▲吃魷魚嘴當然要模仿一下魷魚的啦！

 

雞蛋糕短評：這家的招牌是魷魚嘴，第一次吃到這個大顆的魷魚嘴很奇特的體驗，魷魚嘴滷的較夠味，嘴羹的味道較平淡，滷肉飯是屬於肥肉偏多類型滷汁夠味，店內有提供停車場限停90分鐘，用完餐記得消磁。


用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★


阿國獅魷魚羹美食資訊：

地址：雲林縣斗六市大同路112號
電話：055354010
官網：無
營業時間：09:00–19:30(周三公休)
停車場：有
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：有()


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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