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台北市中山區Coco Brother 椰兄 | 台北中山站美食．CP值高的泰式料理．泰式定食一個人也能悠閒品嚐！

2023-12-19 08:41:06 寶小銘 人氣：98
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窩客好文

寶小銘

發表篇數：500篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：椰兄COCO BROTHER
phone02-2550-8675
place台北市中山區南京西路18巷6弄8-2號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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椰兄01

「Coco Brother 椰兄」是一間CP值高的泰式料理餐廳，店裡有提供單人定食套餐，不用揪人、一個人就可以到店裡悠閒品嚐泰式美味。

 

椰兄02

「Coco Brother 椰兄」有三間分店，我們來到的中山店，就位於捷運中山站旁的巷弄，附近有好逛好買的南西商圈。

 

椰兄03

椰兄04

店裡的裝潢擺設不走浮誇路線，自然散發出濃濃的泰式風情和度假氣息。

 

椰兄05

「Coco Brother 椰兄」中山店的空間不算大，但用餐起來不會感到擁擠。

 

椰兄06

首先分享的是「椰兄特製椒麻雞」定食，定食另附有涼拌青木瓜絲、香茅野菇湯，我們有加價30元升級為冬蔭功酸辣海鮮湯。

 

椰兄07

椰兄08

雞腿肉厚實感十足，軟嫩多汁的肉質，搭配上泰式酸辣醬，讓人食慾大開；底層還有泰式香米飯，一旁有蝦餅做點綴。

 

椰兄09

涼拌青木瓜絲十分爽口，很適合解膩；另外我們有單點一份「涼拌女婿蛋」，外皮有微炸過，淋上泰式醬汁，口感相當不錯！

 

椰兄10

冬蔭功酸辣海鮮湯，酸辣湯頭不會過於刺激，喝起來很順口。

 

椰兄11

椰兄12

椰兄13

另外我們還點了一份「泰式綠咖哩鍋」，除了有一般鍋物常見的食材和肉品之外，還附有一份泰國媽媽麵，很特別！這份鍋物當然最大特色就是湯頭了，綠咖哩散發出濃郁的香氣，喝起來十分暖胃。

 

椰兄14

椰兄18

椰兄15

椰兄16

「Coco Brother 椰兄」的定食套餐，可以另外超值加購飲品和炸物。我們加點了泰式奶茶、月亮蝦餅和泰式蝦醬雞翅，讓我們的味蕾更加滿足。

 

椰兄17

另外加點了涼拌黑木耳。

 

椰兄19

最後上桌的是「Coco Brother 椰兄」的招牌- 椰子冰淇淋。我們選了「泰式水果姊姊椰子冰淇淋」，清甜的椰香，搭配亞達子、紅毛丹和波羅蜜等泰式甜品常見的果肉，充滿層次的美味讓人回味無窮。

 

椰兄20

「Coco Brother 椰兄」整體餐點都滿美味的，用餐氣氛也悠閒自在，想吃泰式美味，不用揪很多人，一個人也能輕鬆享用！

 

《店家資訊》

「Coco Brother 椰兄-中山店

地址：台北市大同區南京西路18巷6弄8-2號

電話：02-25508675

營業時間：週一至週五(12:00-15:30、17:30-21:30)；週六至週日(11:30-21:30)

FB：https://www.facebook.com/cocobrother.tw/

 

文章標籤

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