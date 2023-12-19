「Coco Brother 椰兄」是一間CP值高的泰式料理餐廳，店裡有提供單人定食套餐，不用揪人、一個人就可以到店裡悠閒品嚐泰式美味。

「Coco Brother 椰兄」有三間分店，我們來到的中山店，就位於捷運中山站旁的巷弄，附近有好逛好買的南西商圈。

店裡的裝潢擺設不走浮誇路線，自然散發出濃濃的泰式風情和度假氣息。

「Coco Brother 椰兄」中山店的空間不算大，但用餐起來不會感到擁擠。

首先分享的是「椰兄特製椒麻雞」定食，定食另附有涼拌青木瓜絲、香茅野菇湯，我們有加價30元升級為冬蔭功酸辣海鮮湯。

雞腿肉厚實感十足，軟嫩多汁的肉質，搭配上泰式酸辣醬，讓人食慾大開；底層還有泰式香米飯，一旁有蝦餅做點綴。

涼拌青木瓜絲十分爽口，很適合解膩；另外我們有單點一份「涼拌女婿蛋」，外皮有微炸過，淋上泰式醬汁，口感相當不錯！

冬蔭功酸辣海鮮湯，酸辣湯頭不會過於刺激，喝起來很順口。

另外我們還點了一份「泰式綠咖哩鍋」，除了有一般鍋物常見的食材和肉品之外，還附有一份泰國媽媽麵，很特別！這份鍋物當然最大特色就是湯頭了，綠咖哩散發出濃郁的香氣，喝起來十分暖胃。

「Coco Brother 椰兄」的定食套餐，可以另外超值加購飲品和炸物。我們加點了泰式奶茶、月亮蝦餅和泰式蝦醬雞翅，讓我們的味蕾更加滿足。

另外加點了涼拌黑木耳。

最後上桌的是「Coco Brother 椰兄」的招牌- 椰子冰淇淋。我們選了「泰式水果姊姊椰子冰淇淋」，清甜的椰香，搭配亞達子、紅毛丹和波羅蜜等泰式甜品常見的果肉，充滿層次的美味讓人回味無窮。

「Coco Brother 椰兄」整體餐點都滿美味的，用餐氣氛也悠閒自在，想吃泰式美味，不用揪很多人，一個人也能輕鬆享用！

《店家資訊》

「Coco Brother 椰兄-中山店」

地址：台北市大同區南京西路18巷6弄8-2號

電話：02-25508675

營業時間：週一至週五(12:00-15:30、17:30-21:30)；週六至週日(11:30-21:30)

FB：https://www.facebook.com/cocobrother.tw/

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