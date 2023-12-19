「島語自助餐廳」是台北吃到飽的新品牌，一開幕就成為話題，也成為台北最難訂的自助餐廳之一。餐廳以島嶼為發想，彷彿八座小島的餐檯，呈現海鮮、日式料理、烤炸物、甜點.....等八大餐區；另外每一島檯區，還搭配不同的餐酒，也成為特色。除了各式海鮮料理是強項之外，令人驚豔的還有甜點區，也讓我味蕾大大滿足。

「島語自助餐廳」位於台北南港的漢來大飯店，從捷運南港展覽館站走出來約五分鐘就可到達。飯店集團旗下的漢來海港自助餐，一向評價不錯，以海鮮料理聞名，這次全新開幕的「島語自助餐廳」可說明漢來海港的升級版！

這次寶貝們一起為爸比媽咪慶生，難得全家一起品嚐這麼高級的自助餐廳，顯得十分興奮！我們是平日晚餐時段來訪，雖然晚餐的餐費較高，不過可以悠閒享受四個小時，吃起來也比較沒有壓力。

「島語自助餐廳」的用餐環境滿舒適的，搭配著柔和的燈光，更增添美好的用餐氣氛。

取餐動線也還算不錯，走道空間也滿寬敞的！

「島語自助餐廳」的第一個島檯是「沁」-飲料區，這裡可以見到百萬咖啡機，飲品有各式頂級咖啡、茶品和調酒可以選擇，島檯上融入海洋意象呈現出的泡泡燈飾，拍照起來很有效果。

飲酒請勿開車．未成年請勿飲酒．飲酒勿過量

「盛」-日本料理區，這一區是寶小銘的最愛，主要提供生魚片、握壽司、手卷及多樣日式小菜餐盤。

生魚片和握壽司提供大目鮪魚、紅魽、青魽、鰹魚.....等多種現流魚貨，品項雖然不是超級多，但細緻程度有著高檔日本料理餐廳的水準。

炙燒握壽司有赤蝦、和牛、生干貝、比目魚側緣、磯煮鮑魚等，手卷則有鮭魚卵、海膽干貝、酪梨海老和鮪魚蔥花，都是現點現做。

還有讓人眼睛一亮的生魚片盤，可以直接拿取，擺盤美、食材優，讓人用餐心情美美的。

「爍」島檯區，提供多樣炸物和烤物。

現烤香魚和烤生蠔都是一定要吃的！

還有烤牛小排、炸蝦、焦糖鳳梨、炸生蠔、雪絲海老揚、炸鮑魚天婦羅、櫻花蝦白玉揚....等 ，有些都是其他自助餐廳沒有見過的。

「膳」島檯區提供的是中式料理，櫻桃鴨現做的片皮鴨捲是滿多人去拿的，我們也一人吃了一份。

中式料理的品項好多，上面這個「一品香東坡肉」是漢來飯店中式餐廳的人氣餐點。還有「鮑魚螺肉蒜」、「桶仔雞」、「牛雜湯」也是許多美食部落客推薦的品項。

漢來米其林等級港式餐廳「名人坊」的人氣餐點「鮑魚蝦仁燒賣」 ，這裡也品嚐得到！

「鮮」島檯，是來到「島語自助餐廳」必訪的一區，提供的是漢來的強項-海鮮，尤其是冰鎮鱈場蟹腳，一定要多拿幾隻吃夠本！

其他還有新鮮的白蝦、法國海螺及各式螃蟹。

海鮮區一旁則是生菜沙拉和冷盤區，繽紛多樣的生菜沙拉，提供著在地小農的食材；現切的火腿肉，可以搭配後方的肝醬一起食用。

冷盤區還有多種起司及佐料可供選擇。

「炙」島檯，提供西式排餐和鐵板料理，肋眼牛排、迷迭香料羊排、戰斧豬排都是現點現做。

鐵板料理的現煎干貝和大蝦，是一定要拿的！

「煲」島檯，提供煲湯料理，「龍蝦帝王蟹豚骨湯」一定要拿，另外還有「XO醬鮮蚵煲」、「酒蒸鮮蛤」。

麵包區和水果區。

最後的島檯區是「繽」，這一區提供的是繽紛多樣的精緻甜點。

「島語自助餐廳」的甜點區，真的要大推！寶小銘覺得甜點的整體水準，都略勝於其他自助餐廳。

哈根達斯冰淇淋有八種口味，還有全台唯一引進的Eliubis機器的現做Gelato冰淇淋 ，新鮮現做、清爽順口，也是島語自助餐廳的特色。

除了現做的飲料吧之外，這裡也有自助取用的果汁、茶飲、咖啡。

「島語自助餐廳」最大的特色，就是一島檯一款主題餐酒，像是日式料理區搭配清酒、中式料理搭配小米酒、海鮮料理搭配白酒.....等，

飲酒請勿開車．未成年請勿飲酒．飲酒勿過量

介紹完島語的八大主題餐區後，接著分享我們當天取餐的餐點。

身為生魚片控的我，當然生魚片和握壽司會多拿一些。 生魚片厚實飽滿，吃起來相當過癮！

手捲拿了鮭魚卵，還有少見的高級食材海膽手卷。

法國海螺也拿了好幾個。

來島語真的不能錯過鱈場蟹腳，每個人都要吃上好幾隻。

蟹腳鮮甜的滋味，讓人一口接一口，我們的佐佑也直說好吃！

烤生蠔滑嫩多汁，炸蝦天婦羅和雪絲海老揚口感外酥內嫩，都很美味！

這個現烤香魚看起來很普通，但吃起來相當美味，肉質細嫩，每一口都香氣十足。

鐵板料理「現煎干貝大蝦」，我們也拿了好幾盤。

甜點區也是寶小銘專攻的品項，幾乎每一項都有拿到。也因為島語的每一樣甜品都是精緻小巧，讓我們可以吃得更多樣。

飲料喝了調酒和咖啡。

飲酒請勿開車．未成年請勿飲酒．飲酒勿過量

佐佑也有果汁可以喝，再搭配一人一盤滿滿的水果盤。

最後雖然肚子已經很撐了，但Gelato冰淇淋還是不能錯過！

其實還有一些餐點沒有分享到，因為太急著要品嚐，就忘了拍！

「島語自助餐廳」餐點很多樣，食材也都很高級，即使肚子塞飽塞滿，有些美食也只能錯過，只能怪自己的胃不夠大。和同價位的「饗饗」、「旭集」相比，我似乎比較喜歡島語呢！

《店家資訊》

「島語自助餐廳」

地址：台北市南港區經貿一路168號2樓(台北漢來大飯店)

電話：02-27881568

價格：早餐890元；午餐(平日1490元、假日1790元)；下午餐(平日1090元、假日1390元)；晚餐(平日1790元、假日2090元)

以上另含10%服務費

官網：https://www.hilai-foods.com/brand-content/41/hilai-islandbuffet

FB：https://www.facebook.com/hilai.island.buffet

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