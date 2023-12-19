GOGOPAN元氣麵包社進駐誠品生活480，人氣爆漿千層吐司、可頌及GOGOBUS早午餐通通吃得到！台中可愛韓系麵包店

台中人氣麵包店GOGOPAN元氣麵包社，最新分店進駐誠品生活480，除了有各式麵包糕點外，結合自家早午餐GOGOBUS元氣巴士，讓大家在採購麵包之際，也能在這裡享用現點現做的餐點。還有經典可頌系列，以及現點現做的牛奶棒和爆漿千層吐司，各種人氣熱賣商品誠品生活480也能買得到！



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GOGOPAN和GOGOBUS就位於誠品生活480的B1美食街114櫃位，櫃台旁亮黃色的候車椅和巴士站牌相當顯眼，牆面上的吐司造型窗也非常可愛。店內也有座位區，想直接在這裡享用早午餐也可以。櫃位剛好位於電梯前方的角落位置，鄰近洗手間，所以搭電梯和及找廁所時都可以看到GOGOPAN喔。



♡GOGOPAN現點現做系列♡

除了販售各種麵包，還有現點現做的可頌系列、爆漿千層吐司、牛奶棒等都可以在櫃檯選購。現點現做需等待外，也有季節限定商品，非當季就無法提供喔！



♡香蕉生乳牛奶棒49元/海鹽生乳牛奶棒45元♡

這兩種口味的牛奶棒都超好吃！牛奶棒的酥脆外皮加上濃郁生乳奶霜，海鹽生乳口味鹹甜不膩，我一吃就愛上！配上香甜切片的香蕉淋上巧克力醬的香蕉生乳牛奶棒，水果和奶霜的搭配增添不同風味，有層次的變化也超推薦！



♡炙燒布蕾可頌85元♡

GOGOPAN在11月推出多款經典可頌深獲好評，12月續推出期間限定的炙燒布蕾可頌(12/15-12/31開賣)，還用GOGOPAN杯裝，就像手握冰淇淋，拿到手時覺得超可愛！



炙燒布蕾可頌是將可頌對切，切面上塗抹自家製作的布蕾醬，金黃色的布蕾醬表面撒糖後炙燒，微焦感看起來超引人食慾，吃起來就像是布丁和牛奶糖的風味，加上可頌的酥香，滋味超美妙！



♡極醇巧克力可頌85元♡

可頌表面沾滿濃郁的巧克力醬，上層還有開心果粒，甜而不膩還有堅果營養，推疊出不同層次的酥脆感。



♡馥郁葡萄可頌110元♡

可頌中間有擠入濃郁的卡士達醬，加上綠葡萄和藍莓點綴，看起來就跟小蛋糕一樣美味。清甜葡萄和酸甜藍莓搭配軟綿內餡和酥脆的可頌，灑上如雪花般的糖粉，不但視覺享受美感，口感也更豐富，喜愛有果酸風味的人必點！



♡泰式燻雞可頌89元♡

想吃鹹口味可頌這裡也有！中間包著有厚度的軟嫩燻雞肉，加上起司和泰式酸甜辣醬，餡料滿滿超滿足。

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♡經典丹麥可頌(原味)40元♡

喜歡不加其他配料的經典丹麥可頌當然也有，外酥內軟單純原味充滿奶油香氣又清爽不油膩。



♡脆皮丹麥千層吐司(原味)119元♡

脆皮丹麥千層吐司也是超人氣商品！表面淋上閃亮亮的楓糖醬，千層層次分明，剝開內層柔軟香綿，帶回家給長輩吃他們也超喜歡！



♡宇治抹茶紅豆千層吐司189元♡

內層的宇治抹茶香味濃郁，還吃得到綿密的紅豆顆粒，抹茶的微苦韻味和紅豆甜味搭配得剛剛好，層層風味迷人，抹茶控必嚐！



♡抹茶爆漿千層吐司189元♡

喜歡生乳醬的更不能錯過剝開會爆漿的爆漿千層吐司，除了表面的抹茶粉和擠花點綴外，中間還灌入店家自製的抹茶生乳醬，超邪惡超迷人，沾著吃或大口咬都很過癮！



♡可可爆漿千層吐司189元♡

上層滿滿的可可粉和擠花，內餡100%純可可粉調配製成的可可生乳醬，剝開一樣大爆餡，鬆軟酥脆的千層和濃郁的可可香氣及奶香超迷人，驚人的好吃，巧克力控也不能錯過！



♡Gogopan誠品480早午餐菜單♡

早午餐品項多元，主要有捲餅、炒泡麵及氣墊漢堡，升級套餐+100就有細薯、雞塊和紅茶，更換飲料可補差額。另有沙拉拼盤和單點及飲料，選擇非常多，全日供應隨時想吃都能點。



♡4盎司經典牛肉起司蛋堡套餐209元♡

氣墊漢堡也是店家推薦的人氣商品，套餐都有附細薯、雞塊和紅茶。



嚴選口感鬆軟有彈性帶點淡雅蜂蜜香的漢堡包，包著份量十足4盎司的厚實牛肉，搭配起士片、新鮮番茄、生菜和煎蛋，爽脆清甜又肉香多汁好好吃。



♡有GO辣炒泡麵套餐185元♡

看似簡單的炒泡麵精華就在GOGOBUS的自製辣醬，香氣四溢入口不嗆，卻能辣得過癮又涮嘴，加入脆甜洋蔥和高麗菜，甜度辣度兼具，肉排香鹹好吃帶厚度不單薄，愛吃蛋的我覺得再加一顆荷包蛋更完美^^。



♡蘿蔔糕55元♡

用炸的蘿蔔糕切成一口大小好入口，脆脆的外皮和軟嫩的粿身，冷了也不覺得油膩，記得加上店家的特調辣醬，會涮嘴更好吃！



♡虎皮奶酥55元♡

自家私房奶酥醬每日製作，所以虎皮奶酥每日限量，售完為止！厚片吐司抹上有厚度的奶酥醬，烤得金黃酥脆帶出宛如虎皮般的紋路，口感香濃不甜膩，減糖配方吃起來也無負擔！



♡黃金蕎麥／赤蜜紅茶／赤蜜奶茶55元♡

套餐附的紅茶和蕎麥茶我們都選無糖，清爽好喝，也很適合直接買來搭配店家麵包一起吃。奶茶搭微甜，茶香奶香適中。GOGOBUS飲料的甜度冰塊都可以調整，這個超讚！



單點搭配飲料的餐點也很好變化，下午茶不想吃麵包改吃這種熟食當點心也可以。



除了以上人氣商品外，現場也販售多款麵包吐司及餅乾糕點等，部份商品買越多越划算，像是蔥粒麵包三個100元就比單買還便宜！還有法式午茶玻璃餅乾罐的手工餅乾也是熱賣商品，尤其在年末年初的萬聖節、感恩節、聖誕節、新年等等各種活動小朋友最愛，當伴手禮也非常受歡迎，玻璃瓶裝也能當收納瓶再利用。



♡優惠活動♡

不定期推出優惠活動，12/15(五)-12/17(日)三天，只要到GOGOPAN門市購買炙燒可頌就加送一份，每日限量30組，等於買一送一超划算，早點去買就有機會搶優惠喔！



♡位置／交通♡

Gogopan誠品480位於西屯區市政路上近河南路口，隔壁就是第六分局。商場附有汽機車付費停車場，門口就有公車站牌：第六分局（市政路）。

