浜江燒肉（濱江燒肉）這間以A5和牛為主打的日式燒肉店，是目前為止最推薦也是喜愛度榜首的和牛燒肉店，尤其首推的《和牛九宮格》不僅價格不用千元就能一次吃到九種不同部位的A5和牛，品嚐究極致上，一頭入魂的和牛美味，夢幻組合，極致奢華的私人饗宴，這次還點了超特別吃巧克力長大的《澳洲巧克力和牛翼板》那和牛的甜味至今無法忘懷，

【浜江燒肉】其厲害的地方就是他們家的A5和牛都是在日本競標後，整頭牛原肉分切空運來台，還有身分證及日本國際證書。也因此燒肉品項近乎有A5全牛部位，這也能讓老饕們一次品嚐到各式部位的和牛口感。尤其這九宮格的設計真的令人十分驚艷。



非常喜歡吃燒肉，也曾經吃過入口即化的頂級和牛，但通常點一份就僅能專屬一種口感，好的油花雖然香甜化口，但一吃多難免會少了初嚐的美味，如今【浜江燒肉】出了這種九宮格，一次能吃到九種部位，不同和牛部位口感的層次衝擊，讓這頓和牛燒肉變得價值翻倍，也更能讓自己分出最喜愛的部位，之後就可以有專屬的選擇。



【浜江日式燒肉店】-燒肉レストラン 就位在三重集賢路上，離家樂福相當近，其實路過就可以看到這棟高高又亮眼的三層樓建築，這裡也算是蘆洲、三重、台北的三個交接地帶，近鄰重陽橋，位置相當醒目及方便，



人來人往的集賢路，轉角明亮的獨棟街邊店，雖然被樹遮擋，但依舊擋不住那顯眼的招牌

【浜江燒肉-和牛九宮格】A5和牛一頭入魂 蘆洲/三重燒肉

地址：新北市三重集賢路150號2樓

預約：02-2857-5052

時間：11:00~21:30 (無店休)

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IG粉絲團：https://www.instagram.com/yakinik150



也因此【浜江日式燒肉】有〈被樹擋住的燒肉店〉這有趣的名稱，好可愛，而燒肉店位在二樓，一樓是日本進口的百貨商場，賣很多日本空運來的水果、零食、酒類，肉品，感覺相當好逛唷！文末再下來帶大家參觀參觀～



電梯直上二樓，一打開映入眼簾的就是一頭大大的牛兒解剖圖～環境也營造的很舒服，很有日本風情的味道，賣的雖是頂級的和牛燒肉，卻不會讓人有感壓力的氛圍。



看到這牛兒解剖圖，有好多好特別的部位名稱，如果把牛兒去頭、去尾、去四肢來分成前中後三等份的話，前後因為四肢運動量較高，油花少帶有口感，中段運動量低，油花多較嫩，再依照各部位細分下去，讓一頭牛擁有了逼近25種以上的分佈，也讓一頭牛的身體有了平價到高檔稀珍的等級之分。



【浜江日式燒肉】的用餐環境令人感到非常的輕鬆，沒有壓迫感，也沒有一般燒肉店的油膩味，反而相當清新日式~



入口旁的冰箱內就展示著浜將燒肉的王牌餐點《和牛九宮格》超美的~



以個人燒肉為主打，一人一爐，這樣就算不吃牛肉的朋友也可以自己享用豬、雞料理，不用沾到鍋邊牛~現在也愈來愈喜歡這樣的燒肉方式，自己吃自己喜歡的，慢慢烤，想吃幾分熟就幾分熟，自在又不忙碌~



桌面打造的跟日本好像，也有很多活動的展示貼得滿滿的好熱鬧~



目前的活動看起來是有限量的厚切牛舌10mm 199/50g



還有晚上19:00後所有點酒類，不管燒酒，啤酒，梅酒，+10元多一件，挖賽~這很可以耶~而且還有獺祭耶，要不是有騎車，一定給他喝起來，搭配燒肉細細品味~



前述有提到【浜江日式燒肉】厲害的地方就是這邊的和牛是在日本競標得標後，整頭牛原肉分切空運來台，



每一頭牛都還有履歷及身分證，由日本頒發的牛肉合格證明書，從等級(步留率)、BMS級別、BCM級別、品種、合格廠都寫得非常的清楚



每一塊原肉都好美啊! 這邊都不知道要多少價值了~滿滿的銀子在眼前~哈哈~



如果要買A5和牛生的部分【浜江燒肉】也可以賣唷，會幫消費者分切出售。



上頭還有「神戶肉流通推進協議會」的指定証，可想而知一頭和牛要進口到台灣是要通過多少的重重把關，再來就是【浜江燒肉】在牛肉的品質堅持有多要求。



除了大多數的個人燒肉桌位，也有類似這樣共桌燒烤的位子，適合親子~



還有隱密一點的座位，不知道裏頭能不能觀賞到師父的切牛秀~ 另外【浜江燒肉】也有提醒大家燒肉怎麼烤最好吃唷~先用大火把烤網預熱，之後再用小火慢慢烤~避免燒焦。都是針對個和牛，要慢慢烤不能浪費了~



【浜江日式燒肉】的菜單，但因為套餐項目很多，所以也放上線上菜單給大家參考(以官網為主)

浜江燒肉線上菜單 浜江燒肉線上影音菜單

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一頁翻開就是滿滿的和牛！這頁單品都是以宮崎和牛為主，天啊～真的是各部位都有，也簡單介紹了每個部位的大致部位及口感，份量也有分大小，



一頭入魂的《和牛九宮格》一次能吃到九種部位，而且還包含有橫膈膜及菲力、牛三角、這樣稀珍的部位也包含在裡面，這樣不用千元的A5和牛九宮格，真的是太划算了~

這邊也來跟大家分享~為何日本A5和牛會令老饕喜愛

和牛的分類方法，以A5和牛為例，

「A」指的就是 「步留率 」也就是可食用率，表示肉經處理後，可販賣的部分與原有全牛之比率。

等級A：步留率落在標準以上，基準值為72以上（A5的A代表等級最高）

等級B：步留率落在中間標準，基準值為69以上-未滿72

等級C：步留率落在標準以下，就是步留基準值未滿69

而A5和牛的「5」數字部分則是指「肉質等級」

其包含4個評分項目，包括：脂肪分佈、肉的色澤、肉的緊實纖維、脂肪色澤與質地；分數由1～5分來評分(1最低、5最高)，而和牛的油花越多等級也相對地越高。因此常聽到的-A5-就是達到「精肉率A級、四項數值的等級都是5」，A5雖然已經是最高等級，但對油花很追求的人，還會從A5和牛去強調「BMS」油花交雜程度，因為A5的「BMS」是 8~12，很多A5和牛會強調他們BMS是12，就是A5中的BMS油花的極品。



也因此在菜單上除了可以看到上頭寫了A5和牛 還會看到BMS11-12這樣的數字，也正意味著【浜江燒肉】的肉質等級有多高，綜觀這樣看下來【浜江日式燒肉】以日本、美國、澳洲的牛肉都有，且等級都是走最高等級的！來跟大家分簡單說明日本牛肉、澳洲牛肉、美國牛肉是怎麼做級別分的呢。



也有非牛肉的套餐，提供給不吃牛的族群，想看更多可以線上參考唷

浜江燒肉線上菜單 浜江燒肉線上影音菜單

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連筷子都有印上了【浜江燒肉】的字樣，好有質感



套餐的附餐上桌，有日本的味噌湯，沙拉、獨家小菜、日本高級水果、還有日本來的白米



白飯是日本新潟產的越光米，新潟縣有日本第一米之鄉之稱，種出來的米非常受到歡迎，甚至有日本「米中的皇者」的別稱，圓潤飽滿帶有獨特的甜味與黏性，愈吃愈香



小菜部分有日本泡菜、黑豆，還有一個超特別的是醃製果的青森紫蘇蘋果，



這可是 日本皇室御用 的紫蘇蘋果，是將深紅色的新鮮紫蘇葉以豐厚梅汁完美比例浸漬後，再包覆青森當地最頂級的蘋果，經過20天以上細緻工法製成，滋味酸甜適中並帶有濃郁花香氣息，味道非常特別，建議不要一口吃唷！些許些許的配著飯或肉吃，更能吃出那獨特的味道



黑豆，營養價值非常高的黑豆～～超級好吃，好甜甘，口感很好～超開胃的～



鹽蔥醬～真心也超級推薦這個，位到超級好，而且還可以無限加～光是這道就可以直接吃掉一碗白飯～太好吃了～



附餐的水果～日本麝香葡萄還有西瓜，真是太幸福了，麝香葡萄真的是葡萄界之王，那香甜的口感讓人喜愛到不行～



除了小菜、沙拉的搭配之外，還有日本的味噌醬及原汁的檸檬汁可以搭配燒肉吃唷～



倒入自己的沾醬區，檸檬、味噌醬、還有海鹽，燒肉提味及解膩三大法寶



《和牛九宮格》上桌拉！一頭入魂！這真的是太美了！華麗的視覺饗宴～無誤！能一次吃到九種部位的A5和牛，可是第一次這樣的吃法！也來先分別介紹九宮格的九種部位。（由左上至右下展開）



《日本鹿兒島和牛三角》

A5等級 BMS為最高11-12，三角為大腿肉的一部分，為三角形的橫截面，具有理想的肉味，同時帶有濃郁的瘦肉，口感帶脆，入口後會被濃郁的肉汁淹沒，專屬於A5牛肉等級的脂肪豐富度也會就此擴散開來，是牛肉界的夢幻逸品！



《日本宮崎和牛羽翼》

看著細緻的油花分布，就是最大特色，肉質厚且嫩，質地細緻，形狀有如羽翼，擁有美麗的大理石紋路，脂肪有絕佳的風味，



《日本宮崎和牛橫膈膜》

真的是靜最愛的部位，相當稀珍，位在短盤內肋骨的一部分，肉味濃郁且豐富，帶有些許脂肪及肉質纖維，外表雖有粗糙的紋理，但卻相當的嫩口，由於取之不易，是不少老饕無法抵抗的魅力，想到曾經到日本吃到飽店，整場我們都只吃橫膈膜～哈哈～很不易吃到的好吃部位～



《日本宮崎和牛卡路比》

卡路比也就是牛五花，位於肋骨周圍，相對之下口感較為韌性，質地軟嫩中帶肌肉性，肉香味十足，香甜濃郁。雖說是牛五花，但是取油花適中位置，口感相當均衡



《日本鹿兒島妞約克》

A5等級 BMS為最高11-12 極為細緻軟嫩，此部位因為運動量比較少，因此脂肪充足而且油花華麗，甚至有入口即化的風味，一入口肉味和脂肪的甜味合而為一，脂肪香氣四溢，這可是日本和牛最美麗的代表！



《日本宮崎頂刃板腱》

頂刃為間頰骨後方接連前腿的部分，也是相當罕見的部位，含有大量的肉及膠質，富含豐富的牛肉味，切成薄片除了口感好之為，軟筋融合肉質的風味極佳



《日本鹿兒島和牛豚肉》

A5等級 BMS為最高11-12 外觀質地雖帶粗糙，但肉質鮮嫩，脂肪含量低，據有輕盈的形象，由於脂肪含量低，入口鮮嫩，不油不膩的形象是健康的代表，也是怕油膩的選擇之一。



《日本宮崎和牛菲力》

oh~今日我最愛~超難忘的口感，嫩到不行，菲力又稱腰內肉，是所有牛肉中最嫩的部位，有肉中女王的美稱，肉質細緻，質地柔軟，味道鮮甜，最受是藉歡迎的牛肉部位，也是限量款的肉品唷！



《日本宮崎和牛無骨牛小排》

位在肋骨前面的部位，有三角形的形狀，特點是全身都是漂亮的油花，有如黑鮪魚般的美感，脂肪分布均勻，鮮甜口感，令人感到滿足



各有千秋的A5和牛九宮格，以自身最愛的程度來說，前提是比較喜歡帶有點肉感的，就是菲力、橫膈膜、板腱，但入口即化的驚艷感就真的非紐約客、羽翼、牛小排~都非常的有各自的特色~也因為一次能品嘗到九種部位，才知道自己最喜歡的是哪一類



除了和牛九宮格，另一份套餐點了第一次看到的《澳洲巧克力和牛翼板》光聽到這名，就覺得肯定是來頭也是不小，據了解，這可是每天吃巧克力長大的牛隻~美得像朵花一樣，



澳洲巧克力和牛翼板，位於澳洲的Mayura農場，培育正統神戶牛血統純正的巧克力和牛，用巧克力餵養的和牛，幾乎引爆全球瘋狂搶購。且巧克力和牛飼育到36個月時最佳美味，且在進入第30個月的肥育期時，開始被餵吃巧克力、小熊軟糖、草莓，吃了甜食的牛隻，肌紋開始生出油花，肉色偏紅，帶有特殊香氣，濃郁多汁。



每天餵食兩公斤的澳洲巧克力和牛，香氣特殊，濃郁多汁，甜味極高，完全無騷味，有機會一定要吃一次



看那肉質的紋理，又是翼板部位，能吃到那豐富的甜味，還有能帶有筋絡及油花的口感



帶的滿腔興奮的心情，準備來好好享受著極致奢華的私人饗宴~



順帶一提~紙巾都在桌位前的抽屜內唷~



擁有華麗油花的紐約客，絕對是A5和牛那想品嘗入口即化滋味的部位，雖然總說A5等級的和牛就是滿滿的脂肪熱量，是很罪惡的，但這時~~~體重就先拋在腦後了吧~



利用小火在烤網上滋滋作響的紐約客~看著在火焰中逐漸逼出油來~



在烤網上被炙燒的線條也顯得好可口~



烤出來的油汁是如此清透，也由於紐約客這個部位是不常運動到的部位，是相當嫩的。一入口~那肉味和脂肪的甜味合而為一，脂肪香氣在口腔中整個爆發，幾乎是融化般的口感。



牛三角，帶有點瘦肉的牛三角，粉嫩的好美，油花分布的非常均勻



牛三角算是具較為濃郁的牛肉味，



口感帶脆，別看到又如瘦肉，這入口後會被濃郁的肉汁給淹沒，完全能體驗到那專屬於A5牛肉等級的脂肪豐富度。



橫膈膜 是內心牛肉部位排行榜的前三名，是非常珍貴的部位~



別看到外表的紋理厚實粗糙，實際上可是非常軟嫩的肉感~



珍貴的肉要小心翼翼的呵護~在鐵盤上看起來還是那樣的優雅，也因為脂肪量不多，所以不會引起劈哩啪啦的大火焰



稍微烤熟後~天啊~好想一口接著一口，這肉味濃郁且豐富，同時帶有些許脂肪及肉質纖維，相當的嫩口



原本的原味就非常好吃~但因為稀珍~想來點不同的味覺饗宴，沾上味噌醬~別有風味~



位於運動量較佳的豚肉，看起來油花就是區塊性分布



烤過後外觀質地比較粗糙，有口感，但肉很鮮嫩，也因為脂肪含量低，據有輕盈的形象~



個人覺得比起來確實比較沒有暴衝的油花融口感，但肉質鮮嫩，不油不膩的形象是豚肉健康的代表，也是怕油膩的選擇之一。



A5和牛羽翼部位，正巧是穿插著吃，一開始油花較重，接著口感取勝，現在接著羽翼，位於中間，細緻的油花分布，就是最大特色，



肉質厚且嫩，質地細緻，形狀有如羽翼，烤的逼近全熟帶有點焦香，卻依舊軟嫩擁，有著絕佳的脂肪甜味，



等不及也要先來品嘗這吃巧克力長大的澳洲和牛翼板，這美到不知道該從何下手，肉色鮮紅但也明顯較深。



店家還附上巧克力和牛翼板的燒肉功略，基本上中火烤上15秒，每5秒翻面一次，三次就差不多了~，最適合搭配玫瑰鹽



切的大小也是一口大小~看著美麗艷紅的牛肉，感覺真是幸福感十足，連視覺都是滿滿的饗宴



烤了第一面也漸漸有了弧度，肌紋開始生出油花，帶有特殊香氣，濃郁多汁，



烤到第二面的新嫩粉色樣~~



教戰手冊烤後的完成品~這味到真是太特別了~好甜~全無騷味，吃起來的滋味至今難以忘懷~也因為是翼板部位，所以頗具口感，是很喜歡的雙重味覺刺激。



不知不覺也吃掉了快七宮格了~這部位是日本宮崎頂刃板腱



這是位在間頰骨後方接連前腿的部分，也是相當罕見的部位，含有大量的肉及膠質，



沒有過多的油花，也是不太喜歡太多油感的人會喜歡的部位~



放上烤盤~像極了台灣~



烤好的成品紋理好特別，除了富含豐富的牛肉味，口感真的很好，軟筋融合的肉質，風味極佳~非常推



絕對不會失望的日本宮崎和牛菲力，最受歡迎的牛肉部位



又稱腰內肉，是所有牛肉中最嫩的部位，



話說菲力可是有〈肉中女王〉的美稱，肉質細緻無比



細心的在慢火中烤著~



烤到大約五到六分熟是我最喜歡的熟度~ 裏頭還是粉嫩不帶血，這一口咬下，真的驚人，質地柔軟，味道鮮甜，爆好吃的



最後就是日本宮崎和牛無骨牛小排~看看這油花有多漂亮，像極了有黑鮪魚般的美感



先讓單面均勻受熱，這層次要多美有多美~



由於牛小排是位在肋骨前面的部位，脂肪分布均勻，鮮甜口感，吃起來油脂豐富味帶有些微Q彈，真是令人感到大大的滿足



慢慢的終結掉了和牛九宮格及巧克力和牛翼板~此時的魂都不知飛到哪裡去~說是一頭入魂，真是太精闢了



ありがとう、本当に美味しいです。あごが落ちそう~



環顧四週【浜江日式燒肉】可以看到非常多的獎牌~



不僅是鹿兒島、近江、還有被評價為相當高等級的岐阜縣飛驒牛



如此多的獎牌及證明，也特顯出【浜江燒肉】在肉品上的最佳保證



購買憑證比比皆是，也讓消費者能吃得更加安心及放心！



用完餐～走下了一樓賣場～對於熱愛日本產品的絕對不要錯過了～



淡雅的綠色店面，有非常多的日本進口貨～



這富士山流晶瓶的清酒～好美喔～很可以拿來送人～



還有這個櫻花金箔酒，超美的，這是白桃口味的～



還有很多日本進口的水果



美人糖蜜蘋果，這蘋果真的是有夠大，麝香葡萄想吃的到這邊買就好，日本直產進口的唷～



想買原塊現切的A5和牛這邊也可以直接採購



還有不少日本的調味品及酒款，



這整堆整堆的就是在台灣比較少見的日本零食唷~而且有特價~不貴唷~



用完餐後~此時夜已暗，在深夜中【浜江日式燒肉】的燈顯得格外耀眼



【浜江日式燒肉】是至今為止非常喜歡也是內心首推第一名的和牛燒肉店，品質好的沒話說，經營模式也非常親民，能用最高約千元的消費，就能讓人品嚐到九個A5等級的和牛稀珍部位，這在外頭可能都要上萬起跳了，尤其是日本競標整頭牛原肉切塊，經過多重的品質檢驗合格下空運來台的高品肉質。真的很佛心~

不僅推薦【浜江燒肉】的高品質A5和牛及消費CP值，這間燒肉店的給人的感覺也很舒服，沒有壓迫感，對於不論是約會、慶生，或是平日想來一飽口福的老饕，絕對都是有其內涵及價值，是間值得二訪的好店。

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【浜江燒肉-和牛九宮格】A5和牛一頭入魂 蘆洲/三重燒肉

地址：新北市三重集賢路150號2樓

預約：02-2857-5052

時間：11:00~21:30 (無店休)

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