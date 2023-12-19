桃園親子餐廳推薦「嗨Hi幸福親子空間」！

前陣子在網路上看到一間剛開幕的親子餐廳，紅豆姐一看人家粉絲團就一直吵著要去，找了一天假日，全家攜家帶眷、包含我媽都跟上了，想說好久沒帶她們去親子餐廳玩耍，不如就來去晃晃，當爸媽的也可以好好放鬆一下，而且很方便的是，餐廳的樓下就是停車場，跟本對開車的朋友超友善的啦！XD （馬上訂位）

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「嗨Hi幸福親子空間」座落於桃園永安路上，本來想說剛開幕人應該不多，沒想到幾乎每個時段都客滿，還好我們有先訂位，不然還不曉得要等到民國幾年呢！

「嗨Hi幸福親子空間」的樓下就是停車場，而且還有全聯，吃飽喝足、等小朋友玩玩之後，甚至還可以到全聯逛逛，地理位置真的有夠方便的。

「嗨Hi幸福親子空間」在二樓，不過有推推車的朋友、還是帶老人家來完全不用擔心，因為樓下就有電梯可以直達囉！

一上去就看到擺得整齊的鞋款，我們是二點這個時段來的，人當真有夠多的。

一旁店家還準備了花牆讓客人拍照，真的是很花心思阿！

推推車來也不用擔心，這裡的空間不小，還有固定放推車的地方呦！

特別提醒大家，因為這是室內，所以一律都要穿襪子才能進入，忘記帶也沒關係，現場也有襪子販售的服務。

店內並附有獨立式的洗手間，男女分開，順著樓梯走就可以看到囉！

鏡頭一轉，就看到會讓小朋友失心瘋的玩具區，各式各樣，甚至還有小孩最愛的溜滑梯跟球池，全部共分成四區，都有不同的功能與年紀區隔，我覺得做得蠻用心的。

更貼心的是，這堆起來的分隔區都是用保麗龍的樂高堆起來的，完全不用擔心小朋友撞到會受傷，而且裡面也有老師陪著小朋友一起玩，來這裡根本就是父母的天堂，小朋友直接扔進去，有人會看顧，難得有這樣可以自由滑手機休息的時間，難怪當爸媽的會這麼喜歡親子餐廳！XD

這區以女生最愛的廚具區為主，分成好幾種類型，道具也蠻多的。

各式各樣，讓我想起來我小時候也超愛玩這種扮家家酒的！：）

第二區就是球池加上溜滑梯，這區不管是男生、女生都超愛阿！

而且溜滑梯旁邊還有個籃球框可以投籃，更是男生的最愛。

溜滑梯不算大，但我覺得國小的大童來玩也還蠻合適的。

小小孩也很愛玩這個，而且還有老師會幫忙照顧，這點狂加分。

這區我覺得比較像玩具區，裡面玩具也不少，而且每區最少都有一個老師會留在裡面顧小朋友。

保麗龍做的樂高，這個也可以自己推起來玩呢！

男生最愛的賽車跑道。

各式各樣的玩具，真的讓小朋友玩得樂此不疲。

小蕃薯一進來就立馬衝進去，所以我才說小孩來到這根本會失心瘋嘛！XD

紅豆姐太概太久沒來這種親子餐廳了，一進去也是瘋狂玩。

裡面還有不少小車車可以騎，這可是男孩子的最愛阿！

就看小蕃薯一直輪流騎不同類型的，雖說想好好放鬆，但我也想拍一下他們玩的樣子！XD

紅豆姐向來是個外向的小孩，沒多久就交到好朋友陪著一起玩，還跟這個女生約定下一次什麼時候要來，是說媽媽有答應嗎？XD

玩了扮家家酒，紅豆姐也轉戰賽車跑道去玩玩具囉！

而這區就比較適合二樓以下的小朋友，一樣都有老師看顧呦！

「嗨Hi幸福親子空間」也有提供不少繪本，我覺得不管大童亦或小童都合適。（馬上訂位）

「嗨Hi幸福親子空間」有個很棒的地方就是，他們每個月都有專屬的課程，像我們這天來，早上還有用英文講故事給小朋友聽，甚至媽媽也有花藝課，我真的覺得這裡好用心，不是單純只有顧到小朋友，連家長的課程都顧到了。

嗨Hi幸福親子空間 | 活動DM & 菜單 Menu

這邊的門票是採用人頭方式，每個年紀都有屬於自己的價錢，而且門票錢還可以抵消費，這一點還不錯，而時段基本上假日是二小時一個時段，平日則有三小時的時間可以玩。

不過因為12月有聖誕節，目前是平日可以一票玩到底，意思就是讓你玩整天，而且如果你穿搭有聖誕相關的飾品或衣物，還會免費送你甜品一份。

消費滿500元就可以獲得一抽獎券，1000元就是二張，以此累推，都可以在這裡抽獎換禮品。

以餐點來說還算挺豐富的，除了甜點、飲料之外，還有炸物、烤物、義大利麵、千層麵、燉飯，當然最重要的親子餐也少不了囉！（馬上訂位）

這區就是抽獎區，只要兌換到抽獎券就可以來抽囉！

不管是大人亦或是小朋友的餐具，全都用紫外線消毒過，這一點大加分。

一旁就是洗手台，讓小朋友玩耍玩可以洗手準備吃東西。

這裡還備有哺乳房間，裡面也可以換尿布，而且尿布跟濕紙巾還是免費提供，真是太佛心啦！

親子餐廳必備的兒童座椅。

這裡採QRcode點餐，只要掃桌上的條碼就可以直接用手機點餐，省了還要服務人員過來，我覺得非常方便。

今天我們人數眾多，點餐也是點了滿滿一桌。

其實雖然很多爸媽對親子餐廳可是又愛又恨，其實對我而言也是這樣，好的地方是小朋友會自己跑去玩，完全可以讓爸媽好好放鬆一下，但親子餐廳好吃的真的很少，但我一定要跟你們說，在「嗨Hi幸福親子空間」你完全不用擔心這個問題，這家的餐點整個非常ok！

柚子茶、拿鐵咖啡

我還蠻喜歡我自己的柚子茶，喝起來濃淡適宜，洪先生的拿鐵奶味比較重一些些，我覺得也挺好喝的。

頑皮恐龍乖乖套餐

不得不說，這個恐龍餐盤真的超可愛的啦！小朋友光是看到餐盤就很願意大口吃飯啦！

主食以肉鬆粥為主，其它還有一些炸物、水果、另外也有附一杯飲料，像是牛奶、蘋果汁等等，都可以自由選擇。

聰明大象乖乖套餐

大象餐盤的部份是以義大利麵為主，我覺得味道足但又不會過膩，對小朋友而言比較不會有負擔，其它也有水果、炸物等等，飲料一樣也是附上一杯自己選擇的呦！

香酥豬排氣炸咖啡飯

我覺得他們家的豬排真的很好吃耶！外皮酥酥脆脆、內餡豬肉也不柴，而咖哩的部份算是比較偏日式咖啡，甜甜的味道讓人忍不住白飯一直扒。

氣炸豬排佐青醬義大利麵

豬排真的超好吃！看到這盤義大利麵忍不住又說了一次。

青醬義大利麵算是他們家的招牌，吃起來不膩、青醬的味道也蠻足夠的，重點是份量大、連男生來吃都保證一定吃得飽。

巧達海鮮千層麵

不過今天三個主餐中，我自己最愛的就是這個海鮮千層麵了，白醬的部份濃而不膩，海味滿滿不說，甚至千層麵中還可以吃到海鮮鮮明的存在感。

而且千層麵軟Q好咬有彈性，為了它我可是很願意再來這裡阿！因為真的好好吃。

豪華氣炸拚盤

他們家的炸物都是使用氣炸鍋，吃起來不會像一般油炸物一樣那麼油膩，當然熱量的攝取也少了很多，這一點很加分。

裡面有雞塊、薯條、雞米花及魷魚塊，簡單沾點蕃茄醬就好吃。

紐澳良氣炸雞翅

一樣是使用氣炸鍋，吃起來也比較不油膩，而且雞翅都好大支，每隻的味道都很足，肉嫩不說，也相當入味，這個非常推薦。

氣炸薯條

剛炸好的薯條真的好好吃，這盤幾乎是被我一個人包辦，不管是單吃亦或沾蕃茄醬都很可以。

小子玩累了，還懂得回來吃飯，看到這餐盤還直呼可愛可愛！媽媽覺得你更可愛！XD

嗨Hi幸福親子空間 | 沉浸式空間介紹

在這個空間裡面還有不少課程可以上課，平常時間是讓小朋友畫畫投影在牆壁上的。（馬上訂位）

嗨Hi幸福親子空間 | 抓周服務

本來以為「嗨Hi幸福親子空間」有提供不少親子、爸媽課程已經很棒了，沒想到這裡竟然還有抓周的服務！

這天來剛好有小朋友滿一歲抓周，爭求了對方父母的同意，我也進去拍了一些照片想說可以跟粉絲你們分享，甚至裡面還有一些佈置，看起來真的超溫馨的。

包場抓周是在一個特定的房間，跟外面是隔開來的，可以充份享受包場的樂趣與隱密性，而且還有提供餐點可以讓一同前來的親朋好友分享。

等人都到齊了，抓周時間正式開始囉！

今天的主角就是這位眼睛圓滾滾又可愛的宥宥，第一步驟當然是先幫他穿上虎衣、虎帽跟虎鞋。

忍不住想說，完裝之後真的超可愛的啦！

按照習俗還要摸摸老小老虎的頭、身體跟尾巴，以求平安順遂。

接著還要再敲鑼！

然後再來爬個聰明門！

等前面的儀式都完成了，就要開始抓周啦！瞧瞧宥宥第一個抓什麼？！竟然是毛筆耶！可見未來可是個大作家啦！：）

第二個抓的是包子，看來長大很愛吃呦！：）

第三個抓的是尺，老實說，可以一起參與，我也覺得好有樂趣阿！

第一次來到「嗨Hi幸福親子空間」，覺得這裡整個充滿了溫馨感，雖然空間沒有非常大，但保護措施都做得滴水不漏，重點是，餐點好吃，這可是非常重要，連我們家兩隻小朋友都把他們的兒童餐吃光光，如果平日有空的媽咪也可以趁著１２月過來，除了有抽獎之外，一票還可以玩到底，真的很划算。（馬上訂位）

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嗨Hi幸福親子空間 | 店家資訊

嗨Hi幸福親子空間 | IG FB

電話：03-2609996

店址：桃園市桃園區永安路350號2樓

營業時間：平日 10：00 ～ 19：30，假日 9：30 ～ 20：30

（馬上訂位）

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