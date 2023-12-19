全台最大可以和龍貓互動的咖啡廳！

好想大聲尖叫 超興奮：「龍貓」主角就在眼前重現〜

可愛的龍貓，啊〜尖叫〜

沒想到南港展覽館這邊也有這麼可愛的一家咖啡店，充滿童趣風格的裝潢完全我的菜呀！

【悠悠龍貓咖啡】位於捷運站南港展覽館5號出口，步行三分鐘內就到，交通方便

，開車來的朋友可以在嘟嘟房南港全聯站(台北市南港區富康街74巷)，停好車再悠閒散步過來

門口小小的，沒有突出的明顯招牌，路過很容易錯過，入口就是一個階梯上去，咖啡廳就開在2樓

上到2樓這間咖啡廳，有種別有洞天的驚喜感，門口看上去是走鄉村花草風，店內桌椅裝潢

又帶點金屬工業感，明亮的混搭風格頗為特別，店內空間寬敞而且採光明亮，整個讓人用餐超級放鬆

店內除了有超多植物包圍以外，還有一面超大的植物牆，還有最大型的龍貓公仔可愛指數爆表！！！

嘿嘿，先不說打卡牆，光是這店面就讓人瘋狂拍照打卡一波

超可愛的內部裝潢真的有夠萌的〜

首先先來跟大家介紹今天來悠悠龍貓咖啡的目的，這裡不僅能近距離跟龍貓互動，

重點是料理餐點都相當有水準，無論擺盤、餐點口味的細緻度都非常厲害

菜單圖文並茂，提供義大利麵、輕食、吐司、咖啡、紅酒等等，每道菜詳細食材標示

大家也可以先用餐完畢再跟龍貓互動，用餐含龍貓互動時間共90分鐘！

坐定位點完餐後，服務人員也會抱龍貓出場坐檯，玻璃桌可以近距離看龍貓玩耍賣萌

就是可愛，就是萌，就是可以讓客人們拍照上傳〜

餐具都是超可愛手繪圖案，特別又顯眼，龍貓的圖案都是他們自己手繪出來的

，因此在外面絕對找不到一樣的設計，每一款的設計都超級可愛

【龍貓老鷹抓小豬】

絞肉、咖哩、鷹嘴豆、番茄、義大利麵+特製濃湯

這裡的餐點都是現點現做，食材、調味、烹煮都很用心

第一次吃到鷹嘴豆，以前常在超市看到鷹嘴豆罐頭，可是從來沒有想過會與義大利麵一起料理呢

鷹嘴豆經過烹飪以後口感就像鬆軟的栗子一般十分可口，伴進義大利麵中有淡淡的甜味

，非常清爽，原來鷹嘴豆這麼好吃

麵條非常入味，每一口都吃得到肉的鮮美與番茄的酸甜，真的太好吃了！

酸酸甜甜的滋味、濃郁的肉香，越吃越涮嘴哩，吃完之後還是會讓人意猶未盡地舔一舔XD

【特製濃湯-媽媽的回憶】

蘑菇、玉米粒、玉米醬、鮮奶、椰漿、鮮奶油

每一口都吃得到玉米的香甜，蘑菇的香氣搭配濃郁奶香口感十足

喝得到玉米的天然甘甜與濃濃香醇口感，好好喝唷真是太幸福了〜

【龍貓一起去野餐】

番茄、生菜、烤豬里肌、起司、小黃瓜

吐司上還有可愛的龍貓圖案，這樣人家怎麼捨得吃下肚啦…….

豬里肌獨家醃料醃製，豬肉口感軟嫩好吃，里肌肉也很夠味

香酥的吐司內夾著烤豬肉里肌、還有爽脆的小黃瓜，口感滑順，讓三明治口味更豐富，清爽不油膩

實在是有夠好吃的啦！

【龍貓拿鐵】

拿鐵奶泡上還有龍貓3D奶泡，比起常見的平面拉花，這立體的圖案讓咖啡變得超可愛，看了都捨不得喝了

奶泡的口感綿細，喝起來的口感滑順，微苦風味帶出更豐富多元的風味層次

【暖胃暖心香料熱紅酒】

肉桂、丁香、肉豆蔻、薑、八角等香料，搭配水果熬煮

濕濕冷冷的冬天，好想要一杯熱呼呼的飲料暖暖胃，最適合的就是香料熱紅酒了

因為熱熱的喝起來很順口，加上一些香料和水果的點綴，酒感帶有淡淡的甜味，一不小心就會一口接著一口

跟一般紅酒喝起來的風味真的非常不一樣！

享受餐點後，可以由工作人員帶領去『龍貓的家』，龍貓和你近距離的溫暖互動

與龍貓互動守則

可以拍照，但不要開閃光燈，需由工作人員指導，龍貓可以摸、抱、餵零食

擁有70多隻龍貓寵物，來這裡不僅可以看到可愛的龍貓，還可以學到豐富的養龍貓知識呢

可愛到讓人想尖叫！眼睛閃閃發光的真是太可愛了〜〜〜

看到龍貓本人，內心已經在尖叫，這太可愛了！

龍貓有點像兔子又像松鼠，其實龍貓的原型是一種名為「Chinchilla」的絨毛絲鼠

，學名南美洲栗鼠，屬於哺乳綱齧齒目豪豬亞目美洲栗鼠科動物，夜行性動物

，平均壽命大約10~20年，最適合的生活環境是攝氏20~25度，所以他們的房間溫度都要一直保持在19度

牠們有5隻手指及4腳趾，而野生的龍貓是灰色

這裡的龍貓都超健康，每隻都活蹦亂跳很有活力，而且還有比賽冠軍的龍貓呢

每一隻龍貓都是獨一無二的，每一隻都超Q的

這裡做個簡單的示範，抱龍貓的時候，一定要一手托著龍貓的屁股下方，讓龍貓有地方可以站著，才不會緊張

龍貓的毛真的超好摸，好柔好軟好好嚕喔〜

這裡是可以讓客人直接抱龍貓的，所以想要跟龍貓合照就會由工作人員抱給跟你拍

實在是可愛到我都要融化了阿 〜〜〜可愛到真的超想養一隻XDD

待會還可以拿零食跟龍貓們互動喔！

龍貓洗澡超可愛！裹粉狂打滾萌翻〜

龍貓都是火山灰中洗澡去除身體的油脂和污垢，只要在盆子裡放好火山灰，龍貓進去滾一滾就洗完澡了

來這裡，感覺身心靈都被療癒了！

小珊珊碎碎念：

悠悠龍貓咖啡全台唯一龍貓咖啡廳，你來過了沒？

超可愛的龍貓陪你呷奔喔，最棒的是還可以幫龍貓互動，可愛到爆炸！

餐點部分超乎預期的好吃，我覺得超級值得來的，有來南港絕對不能錯過啦

【Info】

悠悠龍貓咖啡

地址：台北市南港區研究院路一段29號

營業時間：10:30~18:00

粉絲專頁：悠悠龍貓咖啡UUchinchilla Café

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