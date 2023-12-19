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雲林縣斗六市【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮老店魅力依然不減，綜合圓仔冰配上綜合麻糬簡直完美

2023-12-19 22:47:04 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：106
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：607篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：長興冰店
phone05-5339-445
place雲林縣斗六市中華路136號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮，綜合圓仔冰配

 

品嘗完著名的阿國獅魷魚羹後，如果胃裡的空間還夠的話，可以吃吃這家長興圓仔冰，這間也是斗六的人氣老店，已經傳承至第四代，當天假日造訪門口擠了滿滿的人類，他們家的圓仔芝麻花生麻糬都是必吃招牌，很適合當飯後甜點解解饞。

開車前往可停附近的城頂街公有平面停車場

【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮，綜合圓仔冰配

▲長興圓仔冰有個紅色醒目招牌，門口滿滿的排隊人潮證明了"此店必吃"，當天排隊排了約20分鐘才有座位坐。

 

【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮，綜合圓仔冰配

 

【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮，綜合圓仔冰配

 

【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮，綜合圓仔冰配

▲看著鍋內白白軟Q的麻糬，口水很不爭氣的偷跑XD。

 

【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮，綜合圓仔冰配

【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮，綜合圓仔冰配

▲長興圓仔冰菜單：冷飲系列幾乎均一價45元，麻糬有花生和芝麻兩種口味，如果兩種都想吃到可點綜合。

 

【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮，綜合圓仔冰配

▲店內假日人潮眾多，坐位稍微壅擠，後方有提供洗手間。

 

【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮，綜合圓仔冰配

綜合麻糬35元：麻糬是泡在熱水中不會黏在盤子上，麻糬口感極為水嫩不黏牙，用筷子輕輕一夾就夾開了，在嘴中也不需要嚼很久很容易吞嚥，跟平常吃到的麻糬口感有很大的不同。

 

【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮，綜合圓仔冰配

 

【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮，綜合圓仔冰配

▲花生和芝麻都非常香，但我更喜歡的花生的濃郁感，在嘴中久久都無法散去。

 

【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮，綜合圓仔冰配

綜合圓仔冰 45元：上面友一層厚厚的碎冰，碎冰是顆粒比較粗的類型，上面都是清冰沒有糖水。

 

【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮，綜合圓仔冰配

▲往下挖有大豆、紅豆、粉條、圓仔等配料，圓仔吃起來有Q度口感很不錯，嚼在嘴中有濃濃的糯米香氣，真的很不錯。

 

雞蛋糕短評：在地人氣老店，當天假日造訪人潮非常多要排隊入內，點了綜合圓仔冰和綜合麻糬，綜合圓仔冰上面有滿滿的碎冰，裡面的料總類很多，圓仔吃起來QQ的口感不錯，綜合麻糬有芝麻和花生兩種口味，麻糬口感極為軟爛味道非常香。


用餐環境★★★☆
餐點★★★★☆    
服務★★★☆
CP值★★★★


長興圓仔冰美食資訊：

地址：雲林縣斗六市中華路136號
電話：055339445
官網：無
營業時間：11:00–21:30(周二公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：有()


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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