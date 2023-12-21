這家是我遇過最瘋狂的一次，一po限動大家都問我在哪裡😂烤腸魅力無限大

如果有去過韓國、或是想要到韓國的人，想必口袋清單絕對有醬蟹和烤腸

到韓國，烤牛腸、烤豬腸、醬蟹各分不同餐廳或地區才有

但台灣就有韓國人開的正宗道地韓式餐廳，且一次可以吃到烤牛腸、烤豬腸、醬蟹

不用跑三趟韓國，也能吃到最正統的烤腸，想吃的快看這篇，不要再問我在哪裡了ＸＤ

Soban 소반 小班韓式烤腸 環境

從忠孝敦化過來約莫5分鐘左右，交通非常方便！店內明亮乾淨，以二人及四人桌為主

完整菜單👉https://www.facebook.com/sobantw2/menu/?id=100064139611237&sk

想去韓國、或是了解韓國的人，就會知道韓國多數都是烤牛腸、烤豬腸、醬蟹分開販售

幾乎沒有一家店一次擁有這三種特色料理，因此有許多人到韓國要分三趟才能吃到

但小班結合了這三種，在台灣也能輕易吃到！絕對是全台少數的烤腸與醬蟹專賣店

重點是台灣找不到烤牛腸！因為韓式烤牛腸是最難做的一道韓式料理

所有醃漬的醬料皆需從韓國進口，所以烤牛腸只能在小班吃到喔～

Soban 소반 小班韓式烤腸 餐點

韓式烤豬皮 NT.150 不客觀推薦★★★★★

剛上桌的烤豬皮一定要趁熱吃！放入口中，Q彈充滿嚼勁、保證大滿足

我真的很喜歡咬下去有點回彈的口感～

辣炒牛大腸 NT.1,300 不客觀推薦★★★★★

韓國有句俗話：「只有還沒吃過的人，沒有只會吃一次的人」

全台只能在小班吃到的烤牛腸，一定要點！有分成原味現烤的牛大腸＋牛小腸

或是廚房現做、微辣的辣炒牛大腸，實在太特別，兩種都介紹給大家～

辣炒牛大腸適合喜歡重口味、小小辣度提升味道層次的人

調味重、但其中仍有牛大腸豐富的咬勁與彈牙

韓式烤牛腸 NT.1,300 不客觀推薦★★★★★

原味現烤的牛大腸＋牛小腸上桌後，店員會在旁現烤

我個人是最愛原味，現烤的牛大腸比起豬腸，更富有脂肪的香氣

原味不僅有牛油香、吃進嘴裡就融化的脂肪，越是咀嚼香氣越是濃郁，果然吃一次就會吃第二次！

當小章魚遇見烤豬腸套餐 NT.1,120 不客觀推薦★★★★★

被五花肉包圍的辣炒小章魚

當小章魚遇見烤豬腸套餐裡面會有被五花肉包圍的辣炒小章魚、起司盤半半烤豬腸和奶油起司玉米

我沒有去過韓國，但五花肉、小章魚這個組合在台灣真的很少見

上桌後店員會協助拌炒，在大鍋拌炒下，每一隻Q彈的章魚都均勻裹上辣醬

充滿嚼勁的口感、完全不會很難咬，甜甜辣辣的好好吃！

吃完後，還有小班特製炒飯！記得留點肚子吃他們的炒飯

飯粒均勻上色，有小章魚的海鮮氣息、又有辣醬的香甜微辣，即使很飽還是一口接一口的吃

起司盤半半烤豬腸

裡頭有往十里園祖的大腸頭及大腸，兩種各可選擇一種口味

這次大腸頭我們是吃醬油，烤大腸則是雪花起司

上桌後店員會將年糕、起司等表面炙燒，香氣逼人

雪花起司烤大腸的組合滿不錯的！炙燒後起司融入大腸中，與滿滿油脂香氣結合

濃郁的起司提出大腸味，剛好的鹹度與勁道口感很讓人上癮

獨特的鹹香、不會乾柴依然充滿嚼感，醬油烤大腸頭比起雪花起司，鹹度偏高但非常搭酒！

奶油起司玉米 不客觀推薦★★★★★

當整桌都是烤腸時，奶油起司玉米很能調和一下味道，鮮甜和奶香混合，十分順口解膩

綜合蝦蟹 NT.680 不客觀推薦★★★★★

當天很多人表示除了想吃烤腸外，醬蟹也是萬眾矚目的焦點

想吃的人推薦直接點綜合蝦蟹，有醬油螃蟹、辣味螃蟹、醃醬蝦

也是台灣第一家販售醬油螃蟹～小班價格CP值滿高的，尤其是一盤就有三種口味

之前吃過其他家，貴桑桑外、也只有一種口味....

我個人韓式最愛的就是醬油螃蟹，有點像果凍的口感、醬油辣鹹香，好好吃

不用預訂，但數量有限，到店裡必點的菜色～

且近期還有推出定食！一人就能吃到以上三種口味！

我知道很多人看了韓劇、或是華莎MOOMOO粉，都會很想一嚐烤豬腸、烤牛腸的味道

不用特地飛韓國，小班就有～順便連醬油螃蟹都幫你準備好了

來一趟就能吃到三種韓國最具特色的料理，根本超值！

Soban 소반 小班韓式烤腸( 粉專 ) 地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄6號(捷運忠孝敦化站) 週一至週日 12:00~15:00 / 17:00~22:00(週五週六延長至23點) Line ID:@sobantw2(只接受Line預約)

文章標籤