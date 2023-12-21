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不用飛韓國三趟，烤牛腸、烤豬腸、醬油螃蟹一次吃，全台唯一正宗韓式烤牛腸，東區特色韓式餐廳推薦 | 【台北 大安區】Soban 소반 小班韓式烤腸

2023-12-21 19:46:14 安妮 Anny 人氣：103
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窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：535篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Soban 소반 小班韓式烤腸二店
place台北市大安區忠孝東路4段216巷11弄6號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 1.jpeg

這家是我遇過最瘋狂的一次，一po限動大家都問我在哪裡😂烤腸魅力無限大

如果有去過韓國、或是想要到韓國的人，想必口袋清單絕對有醬蟹和烤腸

到韓國，烤牛腸、烤豬腸、醬蟹各分不同餐廳或地區才有

但台灣就有韓國人開的正宗道地韓式餐廳，且一次可以吃到烤牛腸、烤豬腸、醬蟹

不用跑三趟韓國，也能吃到最正統的烤腸，想吃的快看這篇，不要再問我在哪裡了ＸＤ

 

 

Soban 소반 小班韓式烤腸 環境

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 15.jpg

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 2.jpg

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 3.jpg

從忠孝敦化過來約莫5分鐘左右，交通非常方便！店內明亮乾淨，以二人及四人桌為主

完整菜單👉https://www.facebook.com/sobantw2/menu/?id=100064139611237&sk 

 

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 14.jpg

想去韓國、或是了解韓國的人，就會知道韓國多數都是烤牛腸、烤豬腸、醬蟹分開販售

幾乎沒有一家店一次擁有這三種特色料理，因此有許多人到韓國要分三趟才能吃到

但小班結合了這三種，在台灣也能輕易吃到！絕對是全台少數的烤腸與醬蟹專賣店

重點是台灣找不到烤牛腸！因為韓式烤牛腸是最難做的一道韓式料理

所有醃漬的醬料皆需從韓國進口，所以烤牛腸只能在小班吃到喔～

 

 

Soban 소반 小班韓式烤腸 餐點

韓式烤豬皮 NT.150 不客觀推薦★★★★★

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 13.jpg

剛上桌的烤豬皮一定要趁熱吃！放入口中，Q彈充滿嚼勁、保證大滿足

我真的很喜歡咬下去有點回彈的口感～

 

 

辣炒牛大腸 NT.1,300 不客觀推薦★★★★★

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 12.jpg

韓國有句俗話：「只有還沒吃過的人，沒有只會吃一次的人」

全台只能在小班吃到的烤牛腸，一定要點！有分成原味現烤的牛大腸＋牛小腸

或是廚房現做、微辣的辣炒牛大腸，實在太特別，兩種都介紹給大家～

辣炒牛大腸適合喜歡重口味、小小辣度提升味道層次的人

調味重、但其中仍有牛大腸豐富的咬勁與彈牙

 

 

韓式烤牛腸 NT.1,300 不客觀推薦★★★★★

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 10.jpg

原味現烤的牛大腸＋牛小腸上桌後，店員會在旁現烤

我個人是最愛原味，現烤的牛大腸比起豬腸，更富有脂肪的香氣

原味不僅有牛油香、吃進嘴裡就融化的脂肪，越是咀嚼香氣越是濃郁，果然吃一次就會吃第二次！

 

 

當小章魚遇見烤豬腸套餐 NT.1,120 不客觀推薦★★★★★

被五花肉包圍的辣炒小章魚

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 4.jpg

當小章魚遇見烤豬腸套餐裡面會有被五花肉包圍的辣炒小章魚、起司盤半半烤豬腸和奶油起司玉米

我沒有去過韓國，但五花肉、小章魚這個組合在台灣真的很少見

上桌後店員會協助拌炒，在大鍋拌炒下，每一隻Q彈的章魚都均勻裹上辣醬

充滿嚼勁的口感、完全不會很難咬，甜甜辣辣的好好吃！

 

 

吃完後，還有小班特製炒飯！記得留點肚子吃他們的炒飯

飯粒均勻上色，有小章魚的海鮮氣息、又有辣醬的香甜微辣，即使很飽還是一口接一口的吃

 

 

起司盤半半烤豬腸

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 9.jpg

裡頭有往十里園祖的大腸頭及大腸，兩種各可選擇一種口味

這次大腸頭我們是吃醬油，烤大腸則是雪花起司

上桌後店員會將年糕、起司等表面炙燒，香氣逼人

 

 

雪花起司烤大腸的組合滿不錯的！炙燒後起司融入大腸中，與滿滿油脂香氣結合

濃郁的起司提出大腸味，剛好的鹹度與勁道口感很讓人上癮

獨特的鹹香、不會乾柴依然充滿嚼感，醬油烤大腸頭比起雪花起司，鹹度偏高但非常搭酒！

 

 

奶油起司玉米 不客觀推薦★★★★★

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 11.jpg

當整桌都是烤腸時，奶油起司玉米很能調和一下味道，鮮甜和奶香混合，十分順口解膩

 

 

綜合蝦蟹 NT.680 不客觀推薦★★★★★

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 6.jpg

當天很多人表示除了想吃烤腸外，醬蟹也是萬眾矚目的焦點

想吃的人推薦直接點綜合蝦蟹，有醬油螃蟹、辣味螃蟹、醃醬蝦

也是台灣第一家販售醬油螃蟹～小班價格CP值滿高的，尤其是一盤就有三種口味

之前吃過其他家，貴桑桑外、也只有一種口味....

 

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 7.jpg

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 8.jpg

我個人韓式最愛的就是醬油螃蟹，有點像果凍的口感、醬油辣鹹香，好好吃

不用預訂，但數量有限，到店裡必點的菜色～

且近期還有推出定食！一人就能吃到以上三種口味！

 

 

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式烤腸 東區 忠孝敦化 醬油螃蟹 牛腸 16.jpeg

我知道很多人看了韓劇、或是華莎MOOMOO粉，都會很想一嚐烤豬腸、烤牛腸的味道

不用特地飛韓國，小班就有～順便連醬油螃蟹都幫你準備好了

來一趟就能吃到三種韓國最具特色的料理，根本超值！

 

 

Soban 소반 小班韓式烤腸(粉專)

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄6號(捷運忠孝敦化站)

週一至週日 12:00~15:00 / 17:00~22:00(週五週六延長至23點)

Line ID:@sobantw2(只接受Line預約)

文章標籤

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