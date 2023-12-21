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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 道地的韓式料理！多樣的韓國國民美食都在這裡，鍋巴湯、五花烤肉，東區正統韓式餐廳 | 【台北 大安區】Soban 소반 小班韓式料理

道地的韓式料理！多樣的韓國國民美食都在這裡，鍋巴湯、五花烤肉，東區正統韓式餐廳 | 【台北 大安區】Soban 소반 小班韓式料理

2023-12-21 21:15:12 安妮 Anny 人氣：98
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窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：535篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Soban 소반 小班韓式料理
phone02-2721-8252
place台北市大安區延吉街131巷3號1F
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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台北 大安區 Soban 소반 小班韓式料理 烤肉 豆腐鍋 11.jpeg

上次吃小班的烤腸後，今天要來吃小班的韓式料理！

很愛他們的醃章魚和醃魷魚，鍋巴湯、燒肉也讓人印象深刻

如果是韓式料理愛好者，那東區道地韓式烤肉絕對要來嚐一嚐

 

 

喜歡烤腸的，看看小班的烤腸、醬蟹專門餐廳👉 https://helloann.me/blog/post/124896130

 

 

Soban 소반 小班韓式料理 環境

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式料理 烤肉 豆腐鍋 16.jpg

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式料理 烤肉 豆腐鍋 14.jpg

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式料理 烤肉 豆腐鍋 15.jpg

小班韓式料理和小班韓式烤腸其實都在東區附近

但小班韓式料理離國父紀念館近一些

店內頗有氣氛，平日的中午也好多人在店裡

完整菜單👉 https://www.facebook.com/sobantw/menu/?id=100063625998485&sk 

 

 

Soban 소반 小班韓式料理 餐點

韓式辣味去骨雞爪(小辣) NT.450 不客觀推薦★★★★★

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式料理 烤肉 豆腐鍋 7.jpg

平時我很少點雞爪，因為真的不愛吃有骨頭的...但小班很貼心的去骨

甜甜的辣香，軟、彈又帶脆，口感豐富，很下酒的小菜

 

 

韓式特色半拌醃章魚＆醃魷魚(附一包海苔) NT.420 不客觀推薦★★★★★

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式料理 烤肉 豆腐鍋 3.jpg

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式料理 烤肉 豆腐鍋 17.jpeg

醃章魚和醃魷魚是我的最愛，每到韓式餐廳必點！但小班和我以往吃得不太一樣

居然附上一盒海苔？！甜辣、彈牙的肉質，和有點麻油香氣的海苔好搭！

單吃會覺得有點重口味，但和海苔一起真的很絕配～

 

 

韓式海鮮鍋巴湯 NT.480 不客觀推薦★★★★★

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式料理 烤肉 豆腐鍋 9.jpg

鍋巴湯是我比較少喝到的韓式餐點，海鮮鮮甜、有點濃稠的香醇湯底

浸滿湯香的鍋巴，我喜歡稍微變軟、但咬起來仍有脆度的口感

其中蘊含米香氣息，多重層次堆疊、是道滿讓人驚喜的料理

 

 

泡菜起司拌飯 NT.250 不客觀推薦★★★★★

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台北 大安區 Soban 소반 小班韓式料理 烤肉 豆腐鍋 8.jpg

平常中午來吃，泡菜起司拌飯是份量剛剛好、價格又親民的餐點

上桌後立刻攪拌均勻，起司能好好地融入泡菜與飯中

粒粒分明的嚼勁，微辣帶甜中、又有點泡菜的酸感，整體多是微酸甜香、僅有少少辣提味

 

 

 

雙人套餐+特選松阪豬 NT.1,150+380 不客觀推薦★★★★★

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式料理 烤肉 豆腐鍋 1.jpg

雙人套餐會有小班最有名的五花肉和梅花肉，肉肉控推薦另加點松阪豬

會附上三種醬，從左邊開始是小班特調辣醬、韓國芝麻油+胡椒鹽、韓式大醬

台灣人普遍喜歡韓式大醬，但韓國人都是選韓國芝麻油+胡椒鹽

 

 

有桌邊代烤服務，當然也能選擇自己烤，聽著滋滋的烤肉聲音，隔著螢幕都飄出香氣

五花肉油花豐富，層層肥瘦相間、口感軟嫩，吃完也不會覺得膩口

梅花肉則是較有嚼勁，松阪豬是我私心很喜歡他帶有點脆口的口感

 

 

原味豆腐鍋 不客觀推薦★★★★★

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式料理 烤肉 豆腐鍋 6.jpg

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式料理 烤肉 豆腐鍋 10.jpg

雙人套餐會附小班人人必點的豆腐鍋！裡面料超多～超鮮甜的香氣、微微辣度，喝起來非常爽口

 

 

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式料理 烤肉 豆腐鍋 12.jpeg

台北 大安區 Soban 소반 小班韓式料理 烤肉 豆腐鍋 13.jpg

小班的韓式料理也好好吃！道地的正統韓式菜色、份量十足、餐點選擇豐富

這裡能吃到許多韓國的國民美食！不論是中午自己來用餐，還是晚餐和朋友小聚都很適合～

 

 

 

Soban 소반 小班韓式料理(粉專)

台北市大安區延吉街131巷3號(捷運國父紀念館站)

週一至週日 12:00~15:00 / 17:00~22:00(週五週六延長至23點)

Line ID:@sobantw1(只接受Line預約)

文章標籤

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