上次吃小班的烤腸後，今天要來吃小班的韓式料理！

很愛他們的醃章魚和醃魷魚，鍋巴湯、燒肉也讓人印象深刻

如果是韓式料理愛好者，那東區道地韓式烤肉絕對要來嚐一嚐

喜歡烤腸的，看看小班的烤腸、醬蟹專門餐廳👉 https://helloann.me/blog/post/124896130

Soban 소반 小班韓式料理 環境

小班韓式料理和小班韓式烤腸其實都在東區附近

但小班韓式料理離國父紀念館近一些

店內頗有氣氛，平日的中午也好多人在店裡

完整菜單👉 https://www.facebook.com/sobantw/menu/?id=100063625998485&sk

Soban 소반 小班韓式料理 餐點

韓式辣味去骨雞爪(小辣) NT.450 不客觀推薦★★★★★

平時我很少點雞爪，因為真的不愛吃有骨頭的...但小班很貼心的去骨

甜甜的辣香，軟、彈又帶脆，口感豐富，很下酒的小菜

韓式特色半拌醃章魚＆醃魷魚(附一包海苔) NT.420 不客觀推薦★★★★★

醃章魚和醃魷魚是我的最愛，每到韓式餐廳必點！但小班和我以往吃得不太一樣

居然附上一盒海苔？！甜辣、彈牙的肉質，和有點麻油香氣的海苔好搭！

單吃會覺得有點重口味，但和海苔一起真的很絕配～

韓式海鮮鍋巴湯 NT.480 不客觀推薦★★★★★

鍋巴湯是我比較少喝到的韓式餐點，海鮮鮮甜、有點濃稠的香醇湯底

浸滿湯香的鍋巴，我喜歡稍微變軟、但咬起來仍有脆度的口感

其中蘊含米香氣息，多重層次堆疊、是道滿讓人驚喜的料理

泡菜起司拌飯 NT.250 不客觀推薦★★★★★

平常中午來吃，泡菜起司拌飯是份量剛剛好、價格又親民的餐點

上桌後立刻攪拌均勻，起司能好好地融入泡菜與飯中

粒粒分明的嚼勁，微辣帶甜中、又有點泡菜的酸感，整體多是微酸甜香、僅有少少辣提味

雙人套餐+特選松阪豬 NT.1,150+380 不客觀推薦★★★★★

雙人套餐會有小班最有名的五花肉和梅花肉，肉肉控推薦另加點松阪豬

會附上三種醬，從左邊開始是小班特調辣醬、韓國芝麻油+胡椒鹽、韓式大醬

台灣人普遍喜歡韓式大醬，但韓國人都是選韓國芝麻油+胡椒鹽

有桌邊代烤服務，當然也能選擇自己烤，聽著滋滋的烤肉聲音，隔著螢幕都飄出香氣

五花肉油花豐富，層層肥瘦相間、口感軟嫩，吃完也不會覺得膩口

梅花肉則是較有嚼勁，松阪豬是我私心很喜歡他帶有點脆口的口感

原味豆腐鍋 不客觀推薦★★★★★

雙人套餐會附小班人人必點的豆腐鍋！裡面料超多～超鮮甜的香氣、微微辣度，喝起來非常爽口

小班的韓式料理也好好吃！道地的正統韓式菜色、份量十足、餐點選擇豐富

這裡能吃到許多韓國的國民美食！不論是中午自己來用餐，還是晚餐和朋友小聚都很適合～

Soban 소반 小班韓式料理( 粉專 ) 台北市大安區延吉街131巷3號(捷運國父紀念館站) 週一至週日 12:00~15:00 / 17:00~22:00(週五週六延長至23點) Line ID:@sobantw1(只接受Line預約)

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