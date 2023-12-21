隨著臺灣暖冬的涼爽海風吹上臉龐，鮮豔地秋冬指定色彩，躍入大地的畫紙之中，一場說走就走的桃園永續之旅，就此展開序幕。 從桃園「新屋綠色走廊自行車道」踩上自行車，帶著沒有目的的輕鬆心情，隨著台灣綿長的海岸線優雅前行，一路上，映入眼簾的是千年來，被海浪與海風侵蝕所雕塑出藝術作品，龐然巨大的石塊上，卻處處是俐落細緻的線條表現。大至海岸的山陵線、小至腳旁的一粒沙，這裡的一景一物，訴說著大自然的力量之美。 旅途中，讓旅人適時歇腳的，是居高望景的「觀海亭」，面對看不見彼岸的無敵美景，讓人們隨著海浪的波動旋律，深刻感受大自然的節奏。這裡，沒有城市的繁華聲響，沒有急促的壓力情緒，有的是海天一色的綿延遼闊，是讓⼈潛心閱讀自己的寧靜。

踩上⾃⾏⾞漫遊桃園『新屋綠⾊走廊⾃⾏⾞道』，以 輕鬆⼼情感受自然寧靜

漂流與歸屬，海的時光藝術

而真正取自於自然，用之於自然的，是桃園永安漁港旁，步行十分鐘即可抵達的「漂流木公園」，細緻的沙、蔚藍的海，隨著海岸線的鬱鬱綠意，這裡沒有多餘、刻意的人工造景與塑料污染，被海浪逗樂的人們、在沙灘上發揮繪畫創意的孩子、用漂流木搭建起的鮮豔高塔，就是這裡最美的裝置藝術。岸邊貼⼼的沖腳設備，精緻的公園綠地，是在地居民與旅⼈造訪桃園時，共享親子或情侶時光的最好去處。

「世界是⼀本書，不旅行的人只讀了一頁」——聖奧古斯丁，西方哲學家。

『石滬故事館』早期為警察宿舍，經重新改造後，以寓教於樂的方式傳承新屋百年石滬文化。

除了大自然的豐盛給予，⼈們在此百年的⽣活體驗，也為桃園帶來了獨一無二的海洋故事。同樣位於新屋的『石滬故事館』，原為被稱作為『新屋蚵⼀哨』的警察宿舍，建立於1990年。由於位處海岸防風林內的絕佳位置，所以擁有當地絕美的⼤海視野。在桃園市政府用心費時的整修與規劃下，如今以『石滬故事館』的全新⾯貌呈現世⼈眼前，也成為台灣海岸景點的造訪熱點之⼀。 純白色的兩層樓建築外觀，佇立於⼀片海洋蔚藍與茂林蔥綠之中，更顯得清爽可⼈，位於桃園新屋的『石滬故事館』，館內以結合AR科技的新穎展覽方式與仿真模型說明，介紹在地傳統的⿂滬與漁村⽂化，同時，也透過舉辦各種有趣、創意的海廢手作活動，在造訪的旅⼈與親子心中，種下⼀顆名為『永續』的種子，為臺灣的海洋保護教育，盡⼀份心力。 蔚藍與嫣紅，⼆維度的滂薄之美

桃園『草漯沙丘地質公園』 如撒哈拉沙漠，呈現千變萬化的荒漠美景。

然而，你是否曾想過，在臺灣也能見到如撒哈拉沙漠般，孤寂卻千變萬化的荒漠美景呢？與海岸線堅定矗立的巨岩截然不同，桃園市觀音區的『草漯沙丘地質公園』，是長達8.1公里沿海沙漠地形，北從大園區老街溪口為起點，南至觀音區大崛溪口，是難得尚未被人類行為影響的海岸線。也曾被評選為—臺灣九⼤最值得守護的海岸線之⼀。

桃園『觀音草漯沙丘』的三⾊壯闊美景讓人心曠神怡，留下美好回憶。

沙丘美景分分、秒秒隨著風向、風速與濕度與季節不斷改變地形，時而起伏蜿蜒，時而平坦悠長。隨侍在旁的，是具有珊瑚礁生態以及豐富的海岸林⽣態，從高處望去，雙⾊廊道並肩而行，配上清澈藍天，創造出難得一見的三色壯闊美景。桃園獨有的沙漠景觀，也讓此地成為多部電影、影視作品重要的取景地。走累了，就前往鄰近的『草漯沙丘地質展示館』歇歇腳，將⼀路的景色與回憶收集成冊，為這次美好的探索畫上完美句點。人們總說，『心之所向，身之所往』，桃園的⾃然永續之行，沒有規則、破除框架，只有⼀場場難忘的美麗。