Modism Café 摩德年代台中｜走入摩登年代。訴說著那年光陰與浪漫｜北區甜點下午茶｜一中景點咖啡廳 2023/12/18 咖啡好時光一中商圈美食下午茶點心台中北區美食台中景點台中美食台灣生活誌咖啡甜點老屋顏 Modism Café 摩德年代｜摩登年代。訴說著那年光陰與浪漫 Contents Modism Café 摩德年代｜店內環境 Modism Café 摩德年代｜菜單MENU Modism Café 摩德年代｜餐點介紹 ✿ 摩卡｜＄160 ✿ 西西里｜＄160 ✿ 提拉米蘇 ｜＄160 ✿ 檸檬塔｜＄130 Modism Café 摩德年代｜店家資訊 Modism Café 摩德年代｜店家地圖 Modism Café 摩德年代｜店內環境 踩空很多次的米，今日終於成功登入Modism Café 摩德年代台中店了，開心到轉圈撒花～有幾次到門口了遇到不定期公休，終於讓我解鎖成功了好感動。 漫走一中街小巷，即會遇見這處浪漫歐洲街景，由格子木門、透明老窗與攀爬綠植交錯出迷人的情調。 滿懷期待的踏上未知的二樓領域，宛如身臨異國鄉村， 大量運用溫潤木質、花藝、花布與白淨元素，當暖陽灑入，在手中這杯咖啡時光裡，將南歐的樸實自然輕鬆寫意，這空間也太棒了吧～ 解鎖台中咖啡廳，就像一場未知的歡樂旅程。 採QR Code掃碼方式，入門先點餐結帳完畢後，再上二樓入座，對了對了，Modism Café 摩德年代一樓吧檯禁止拍攝喲。 Modism Café 摩德年代｜菜單MENU 🔍 MENU：點我 (取自 Modism Café 摩德年代 官方) Modism Café 摩德年代｜餐點介紹 ✿ 摩卡｜＄160 綿細奶泡交織著淡雅可可韻味，一杯柔香柔甜，喝著輕盈順口的摩卡 ✿ 西西里｜＄160 盈爽咖啡結合恰如其分的酸與甜，這清新明亮的滋味，與唯美的窗邊坐區，合拍極了！ ✿ 提拉米蘇 ｜＄160 浸潤酒氣的提拉米蘇，就像愛情一樣浪漫勾人， 充斥於嘴內濃醇威士忌香，與柔滑馬斯卡彭起司結合極好，成熟大人就愛這一味。 ✿ 檸檬塔｜＄130 雖說是檸檬塔但入口似雪糕的口感， 檸檬餡嚐著冰心，酸度也不錯，塔皮屬於鬆柔系。 Modism Café 摩德年代｜店家資訊 Modism Café 摩德年代 臺中店 評分： / 4.6 地址：404台灣台中市北區大誠街138號( 地圖 ) 電話：04 2225 2422 營業時間 星期一: 13:30 – 18:30, 星期二: 13:30 – 18:30, 星期三: 13:30 – 18:30, 星期四: 13:30 – 18:30, 星期五: 13:30 – 18:30, 星期六: 13:30 – 18:30, 星期日: 13:30 – 18:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。 ▎Facebook｜Instagram ▎不定期公休 ┺ 低消｜一樣品項 🅿️ 鄰近收費停車場：CITY PARKING第一、CITY PARKING第二 Modism Café 摩德年代｜店家地圖 此文同步發表於：Modism Café 摩德年代台中｜走入摩登年代。訴說著那年光陰與浪漫｜北區甜點下午茶｜一中景點咖啡廳 - 小米食