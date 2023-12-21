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Modism Café 摩德年代台中｜走入摩登年代。訴說著那年光陰與浪漫｜北區甜點下午茶｜一中景點咖啡廳 - 小米食

2023-12-21 23:00:10 小米食 人氣：101
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窩客好文

小米食

發表篇數：218篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Modism Café 摩德年代
phone04-2225-2422
place台中市北區大誠街138號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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Modism Café 摩德年代台中｜走入摩登年代。訴說著那年光陰與浪漫｜北區甜點下午茶｜一中景點咖啡廳

Modism Café 摩德年代｜摩登年代。訴說著那年光陰與浪漫

Modism Café 摩德年代｜店內環境

踩空很多次的米，今日終於成功登入Modism Café 摩德年代台中店了，開心到轉圈撒花～有幾次到門口了遇到不定期公休，終於讓我解鎖成功了好感動。

漫走一中街小巷，即會遇見這處浪漫歐洲街景，由格子木門、透明老窗與攀爬綠植交錯出迷人的情調。

滿懷期待的踏上未知的二樓領域，宛如身臨異國鄉村，

大量運用溫潤木質、花藝、花布與白淨元素，當暖陽灑入，在手中這杯咖啡時光裡，將南歐的樸實自然輕鬆寫意，這空間也太棒了吧～

解鎖台中咖啡廳，就像一場未知的歡樂旅程。

採QR Code掃碼方式，入門先點餐結帳完畢後，再上二樓入座，對了對了，Modism Café 摩德年代一樓吧檯禁止拍攝喲。

Modism Café 摩德年代｜菜單MENU

🔍 MENU：點我

(取自 Modism Café 摩德年代 官方)

Modism Café 摩德年代｜餐點介紹

 ✿ 摩卡｜＄160

綿細奶泡交織著淡雅可可韻味，一杯柔香柔甜，喝著輕盈順口的摩卡

 ✿ 西西里｜＄160

盈爽咖啡結合恰如其分的酸與甜，這清新明亮的滋味，與唯美的窗邊坐區，合拍極了！

 ✿ 提拉米蘇 ｜＄160

浸潤酒氣的提拉米蘇，就像愛情一樣浪漫勾人，

充斥於嘴內濃醇威士忌香，與柔滑馬斯卡彭起司結合極好，成熟大人就愛這一味。

 ✿ 檸檬塔｜＄130

雖說是檸檬塔但入口似雪糕的口感，

檸檬餡嚐著冰心，酸度也不錯，塔皮屬於鬆柔系。

Modism Café 摩德年代｜店家資訊

  • Modism Café 摩德年代 臺中店
  • 評分： / 4.6
  • 地址：404台灣台中市北區大誠街138號( 地圖 )
  • 電話：04 2225 2422
  • 營業時間 
    星期一: 13:30 – 18:30,
    星期二: 13:30 – 18:30,
    星期三: 13:30 – 18:30,
    星期四: 13:30 – 18:30,
    星期五: 13:30 – 18:30,
    星期六: 13:30 – 18:30,
    星期日: 13:30 – 18:30
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

 ▎FacebookInstagram

 ▎不定期公休

┺ 低消｜一樣品項

🅿️ 鄰近收費停車場：CITY PARKING第一CITY PARKING第二

Modism Café 摩德年代｜店家地圖




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