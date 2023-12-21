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台中市南屯區銅錵鍋日式涮涮鍋 台中火鍋推薦

2023-12-21 23:07:04 xiai 人氣：105
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窩客好文

xiai

發表篇數：1篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：銅錵和牛海鮮鍋物
phone04-2258-1135
place台中市南屯區公益路二段830號
作者本次評價：
4.55
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.00
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「銅錵鍋日式涮涮鍋」，的確讓人留連忘返，成為聚餐首選的不二之選。這家火鍋餐廳不僅在菜品上下足功夫，更在用餐環境和服務上提供了一個極致的饗宴體驗。

首先，餐廳的門面和內部裝潢都展現了低調奢華的設計風格，營造出一種高雅的氛圍。全包廂式用餐空間的設計讓每組用餐的客人都能夠獨享一片寧靜的空間，免受他人打擾，讓用餐環境更加幽雅。這樣的設計不僅提升了餐廳的品味，也為聚餐提供了更加私密和舒適的場所。

專人桌邊服務更是讓整個用餐體驗更為貼心。服務人員在整個用餐過程中都能夠提供專業、周到的服務，隨時關心客人的需求，使整個用餐體驗更加順暢和愉悅。

菜品方面，「銅錵鍋日式涮涮鍋」以清爽無負擔的飲食理念為主，使用天然食材熬煮而成的日式昆布湯，讓湯底保持清爽而不油膩。涮煮日本 A5 和牛、活海鮮、蝦滑等新鮮食材，保留了食材的自然原味，讓每一口都是一場美味的享受。

而最令人驚豔的，是在享受完鍋物後，服務人員會利用湯底烹煮雜炊粥。這一道看似簡單的料理，卻蘊含了廚師的用心和功夫。即使已經飽到不行，但看到香氣四溢的雜炊粥，總是讓人不禁再次動了食指。

總的來說，「銅錵鍋日式涮涮鍋」不僅是火鍋界的 LV，更是一場集低調奢華、尊榮享受、美味饗宴於一身的用餐體驗。這裡的一切都讓我深刻感受到火鍋的另一層境界，讓聚餐不僅僅是填飽肚子，更是一場美好的享受之旅。

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