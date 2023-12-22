



台南平價鼎泰豐竟然就在台南火車站附近！而且少油少鹽超健康~這天住在藏風民宿，晚餐想說附近吃就好，沒想到被我發現這家上海味香小吃店。



一看菜單立刻被吸引！毫不猶豫和家人一起進去用餐~



上海味香小吃店菜單



好久沒吃中式料理，一看到就失心瘋心花怒放想亂點一通，最後選擇CP值很高的2套餐



2號餐裡面內容是



小籠包湯包/排骨蛋炒飯2選1



宮保雞丁/蔥爆牛肉/糖醋里肌/滑蛋蝦仁/五更腸旺/水晶雞腿6選2



酸辣湯和冬菇筍片湯2選1



這個價格也太佛心了吧！



我們選排骨蛋炒飯再加點小籠包湯包和水蓮，



老孩子則是點了碗大滷麵！



上桌時才知道滿額再送一盤高麗菜！



三個人這麼多肯定吃超飽的阿！



小籠包湯包

皮的厚度適中，湯包的湯汁鮮甜和皮適當的融合，配上薑絲和醬油很可以，家人們一致認可。



排骨蛋炒飯



粒粒分明的蛋炒飯，和驚人份量的排骨一起上桌，男生一盤肯定吃的飽，炒飯的特色是少油少鹽，所以很適合長輩吃，如果擔心不夠鹹桌上有胡椒鹽可以自己調整口味，吃重鹹的我就不推薦了。



蔥爆牛肉

炒法就像中式餐館的手法，有點小可惜是勾芡太多，破壞肉的美味，但是鹹度剛好，十分下飯。



滑蛋蝦仁



很舒服的一道菜，適合牙口不好的長輩，玩了一天很需要吃點療癒的食物，滑蛋的入口即化和蝦仁的Q彈是我們理想中的滑蛋蝦仁，只是可惜了調味偏淡。



水蓮



我最喜歡的一道菜，是裡面調味我最滿意的，一盤不貴又超下飯，每根菜都有均勻的沾到醬汁，只吃菜配飯我也很可以。



高麗菜



清爽的一盤菜，和比較重口味的蔥爆牛肉一起剛好均衡一下，也是很容易讓人想一盤掃光的美味。



冬菇筍片湯



料超級多的湯，清爽的口味，在秋天之中可以喝到香菇和筍片的鮮甜，是不過度調味的那種鮮甜。



大滷麵



麵體很可以，整體很不行，這是今天晚上最不OK的一道，讓老孩子失望了，嗚嗚嗚。



整體而言，我覺得上海味香小吃店是很適合清淡口味又同時想要有平民版鼎泰豐的感受的你，可以吃的很飽又相對健康，喜歡重口味的來吃會森氣氣喔~





上海味香小吃店

電話：06-2241587

地址：台南市中西區民權路一段273號



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