「任何⼀種愛，都比不上對美食的熱愛真切。」—英國文豪蕭伯納（George Bernard Shaw）。而在桃園大溪，這份對美食的熱愛，不僅僅是食慾、香氣、口感的滿足，更帶著對家鄉的思念之愛。

大溪橋採用與大溪老街相仿的巴洛克建築，過橋就可品嘗老街上的美食小吃，來場文化美食輕旅行。 最早在臺灣出現的豆干料理，是從中國福建漳州流傳而來的五香黑豆干，以大量紅糖為基底，將原本雪白的豆腐，久煮釀香成⼀道特色美味佳餚。桃園大溪，在清末年間與民國初年之時，曾因水運便利貿易發達，成為桃園重要的木材輸出門戶，如今在部分地區，依舊可看到當時保存下來的渡船頭。到了日據時代，為了有效管理水資源，防止地方出現季節性旱災，日裔的設計師—張令紀，在大溪上游建造了著名的『桃園大圳』水利工程，大漢溪的水位湊然下降，船隻因此無法停靠，大溪也失去了內陸河港的價值，城鎮迅速由繁華轉為沒落，壯年人口也為求生計離家遠行。

濃郁醬香，名為家鄉的味道 大溪豆干一解遠遊之子的鄉愁。 ... 等，無論什麼口味，都徹底地征服了旅人的味蕾。⼀塊小巧玲瓏的『大溪豆干』，以彈嫩又帶有咬勁的獨特口感，醬香四溢、彈牙嚼香的味覺，記載著城鎮沒落與重⽣的故事，並用這番美味，將大溪重新帶回了繁榮的舞台。 這時，能夠長時間防腐、又方便攜帶的『大溪豆干』，就成了這些遠遊之子，在外能⼀解鄉愁的食物。隨著時間推移，『大溪豆干』的種類越來越多，有傳承古早的黑豆干，加入蒜香、辣椒等辛香料的豆丁、拌入沙茶的豆乾絲，或是專為素食者研發的素豆干等，無論什麼口味，都徹底地征服了旅人的味蕾。⼀塊小巧玲瓏的『大溪豆干』，以彈嫩又帶有咬勁的獨特口感，醬香四溢、彈牙嚼香的味覺，記載著城鎮沒落與重⽣的故事，並用這番美味，將大溪重新帶回了繁榮的舞台。

活魚，熱鬧又新鮮的台灣美食

除了豆干，桃園還有一項獨一無二的美食選項，那就是石門水庫的『活魚饗宴』！石門水庫區域跨越桃園多個鄉鎮與新竹縣關西鎮，庫內水質清淨、較少雜質，因此悠遊在此的魚，肉質鮮美，不易有土味。在桃園石門水庫旁，現撈現煮的快意臨場感，親朋好友一起共享美食的熱鬧，和美味彈牙的新鮮口感，是旅人到此一遊的有趣體驗。

石門水庫的活魚料理運用刀工讓魚肉呈現塊狀，口感更加升級、入口香脆，搭配特製糖醋醬汁，成為石門水庫地區的代表性美食。 石門水庫中孕育多種魚類，其中以：草魚、青魚、鯰魚、鯽魚與鰱魚為主，草魚肉質厚實，較有嚼勁 ; 青魚油脂含量高，魚肉細嫩，是⼩孩與長輩最喜歡的料理，石門水庫的活魚料理，大多以糖醋、紅燒與清蒸作法為主，其中，又以能自選料理口味的『活魚三吃』最受歡迎。在秋冬暖陽之時，不妨與家人朋友一同漫步石門水庫，搭上遊湖船艇，感受蜿蜒的水道、兩岸的峽谷之美，再到湖畔香味四溢的餐廳中，用美味的料理，為這趟旅程劃下滿足的句點。