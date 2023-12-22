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用味蕾感知土地故事，桃園的歷史美食廊道

2023-12-22 17:10:19 Lucien 人氣：108
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窩客好文

Lucien

發表篇數：16篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 大溪區

「任何⼀種愛，都比不上對美食的熱愛真切。」英國文豪蕭伯納（George Bernard Shaw）。而在桃園大溪，這份對美食的熱愛，不僅僅是食慾、香氣、口感的滿足，更帶著對家鄉的思念之愛。

大溪橋採用與大溪老街相仿的巴洛克建築，過橋就可品嘗老街上的美食小吃，來場文化美食輕旅行。

最早在臺灣出現的豆干料理，是從中國福建漳州流傳而來的五香黑豆干，以大量紅糖為基底，將原本雪白的豆腐，久煮釀香成⼀道特色美味佳餚。桃園大溪，在清末年間與民國初年之時，曾因水運便利貿易發達，成為桃園重要的木材輸出門戶，如今在部分地區，依舊可看到當時保存下來的渡船頭。到了日據時代，為了有效管理水資源，防止地方出現季節性旱災，日裔的設計師張令紀，在大溪上游建造了著名的『桃園大圳』水利工程，大漢溪的水位湊然下降，船隻因此無法停靠，大溪也失去了內陸河港的價值，城鎮迅速由繁華轉為沒落，壯年人口也為求生計離家遠行。

濃郁醬香，名為家鄉的味道

大溪豆干一解遠遊之子的鄉愁。
這時，能夠長時間防腐、又方便攜帶的『大溪豆干』，就成了這些遠遊之子，在外能⼀解鄉愁的食物。隨著時間推移，『大溪豆干』的種類越來越多，有傳承古早的黑豆干，加入蒜香、辣椒等辛香料的豆丁、拌入沙茶的豆乾絲，或是專為素食者研發的素豆干...等，無論什麼口味，都徹底地征服了旅人的味蕾。⼀塊小巧玲瓏的『大溪豆干』，以彈嫩又帶有咬勁的獨特口感，醬香四溢、彈牙嚼香的味覺，記載著城鎮沒落與重⽣的故事，並用這番美味，將大溪重新帶回了繁榮的舞台。

活魚，熱鬧又新鮮的台灣美食

除了豆干，桃園還有一項獨一無二的美食選項，那就是石門水庫的『活魚饗宴』！石門水庫區域跨越桃園多個鄉鎮與新竹縣關西鎮，庫內水質清淨、較少雜質，因此悠遊在此的魚，肉質鮮美，不易有土味。在桃園石門水庫旁，現撈現煮的快意臨場感，親朋好友一起共享美食的熱鬧，和美味彈牙的新鮮口感，是旅人到此一遊的有趣體驗。
石門水庫的活魚料理運用刀工讓魚肉呈現塊狀，口感更加升級、入口香脆，搭配特製糖醋醬汁，成為石門水庫地區的代表性美食。

石門水庫中孕育多種魚類，其中以：草魚、青魚、鯰魚、鯽魚與鰱魚為主，草魚肉質厚實，較有嚼勁 ; 青魚油脂含量高，魚肉細嫩，是⼩孩與長輩最喜歡的料理，石門水庫的活魚料理，大多以糖醋、紅燒與清蒸作法為主，其中，又以能自選料理口味的『活魚三吃』最受歡迎。在秋冬暖陽之時，不妨與家人朋友一同漫步石門水庫，搭上遊湖船艇，感受蜿蜒的水道、兩岸的峽谷之美，再到湖畔香味四溢的餐廳中，用美味的料理，為這趟旅程劃下滿足的句點。

搭乘石門水庫的遊艇，沿途感受蜿蜒的水道、兩岸的峽谷之美。

根據數據調查，桃園地區居住著近四成的客家族群，是臺灣前五大客家人口比例最高的地區，因此，造訪桃園，絕對不能錯過的庶民美食，非客家小吃莫屬。黏糊糊、軟綿綿、甜滋滋，沾滿糖粉與花生粉的客家麻糬，是許多人心中排名第一的好滋味！

客家麻糬柔軟彈嫩，豐富口味及絕妙口感能滿足旅人到訪桃園的點心選擇。

與日式和果子略顯結實的口感不同，客家麻糬擁有柔軟彈嫩的絕妙口感，老少皆宜，若想一飽口福，桃園八德的『康家客家手工麻糬』，就有多種口味的傳統麻糬，能滿足味蕾。然而，提到在地庶民美食，那就絕對不能不去嚐嚐2023年底，剛由在地名人、美食部落客與產業達人等10位評審，以多元視角評選出的『桃園100碗』美味名單！

其中榮獲冠軍的，就是得獎碗數高達三碗的『胡同彭家老舖新疆拉麵』，大塊鮮美的久燉羊肉，搭配有勁道的彈牙麵體，搭配熱騰騰的高湯，一碗讓人聞香下馬的『羊肉饊子麵』，是寒冷冬季最令人滿足的享受。位居第二位，得到兩碗肯定的，則是牛家莊的『蔥爆牛肉』，新鮮辛香的蔥段，搭配嫩滑充滿鍋氣的牛肉，配上一碗白飯，小孩大人都喜歡 ; 同樣得到兩碗高分的，還有『俏東北廣東粥蚵仔煎』的小吃料理，外酥內軟的臭豆腐，新鮮滿點的蚵仔煎，都是造訪桃園不可錯過的美食佳餚。

人們常說，秋天是食慾的季節，無論秋高氣爽，或是寒風瑟瑟，就讓桃園的美味，細新溫補你的胃吧。




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