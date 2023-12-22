「任何⼀種愛，都比不上對美食的熱愛真切。」—英國文豪蕭伯納（George Bernard Shaw）。而在桃園大溪，這份對美食的熱愛，不僅僅是食慾、香氣、口感的滿足，更帶著對家鄉的思念之愛。
最早在臺灣出現的豆干料理，是從中國福建漳州流傳而來的五香黑豆干，以大量紅糖為基底，將原本雪白的豆腐，久煮釀香成⼀道特色美味佳餚。桃園大溪，在清末年間與民國初年之時，曾因水運便利貿易發達，成為桃園重要的木材輸出門戶，如今在部分地區，依舊可看到當時保存下來的渡船頭。到了日據時代，為了有效管理水資源，防止地方出現季節性旱災，日裔的設計師—張令紀，在大溪上游建造了著名的『桃園大圳』水利工程，大漢溪的水位湊然下降，船隻因此無法停靠，大溪也失去了內陸河港的價值，城鎮迅速由繁華轉為沒落，壯年人口也為求生計離家遠行。
濃郁醬香，名為家鄉的味道
活魚，熱鬧又新鮮的台灣美食
石門水庫中孕育多種魚類，其中以：草魚、青魚、鯰魚、鯽魚與鰱魚為主，草魚肉質厚實，較有嚼勁 ; 青魚油脂含量高，魚肉細嫩，是⼩孩與長輩最喜歡的料理，石門水庫的活魚料理，大多以糖醋、紅燒與清蒸作法為主，其中，又以能自選料理口味的『活魚三吃』最受歡迎。在秋冬暖陽之時，不妨與家人朋友一同漫步石門水庫，搭上遊湖船艇，感受蜿蜒的水道、兩岸的峽谷之美，再到湖畔香味四溢的餐廳中，用美味的料理，為這趟旅程劃下滿足的句點。
根據數據調查，桃園地區居住著近四成的客家族群，是臺灣前五大客家人口比例最高的地區，因此，造訪桃園，絕對不能錯過的庶民美食，非客家小吃莫屬。黏糊糊、軟綿綿、甜滋滋，沾滿糖粉與花生粉的客家麻糬，是許多人心中排名第一的好滋味！
與日式和果子略顯結實的口感不同，客家麻糬擁有柔軟彈嫩的絕妙口感，老少皆宜，若想一飽口福，桃園八德的『康家客家手工麻糬』，就有多種口味的傳統麻糬，能滿足味蕾。然而，提到在地庶民美食，那就絕對不能不去嚐嚐2023年底，剛由在地名人、美食部落客與產業達人等10位評審，以多元視角評選出的『桃園100碗』美味名單！
其中榮獲冠軍的，就是得獎碗數高達三碗的『胡同彭家老舖新疆拉麵』，大塊鮮美的久燉羊肉，搭配有勁道的彈牙麵體，搭配熱騰騰的高湯，一碗讓人聞香下馬的『羊肉饊子麵』，是寒冷冬季最令人滿足的享受。位居第二位，得到兩碗肯定的，則是牛家莊的『蔥爆牛肉』，新鮮辛香的蔥段，搭配嫩滑充滿鍋氣的牛肉，配上一碗白飯，小孩大人都喜歡 ; 同樣得到兩碗高分的，還有『俏東北廣東粥蚵仔煎』的小吃料理，外酥內軟的臭豆腐，新鮮滿點的蚵仔煎，都是造訪桃園不可錯過的美食佳餚。
人們常說，秋天是食慾的季節，無論秋高氣爽，或是寒風瑟瑟，就讓桃園的美味，細新溫補你的胃吧。