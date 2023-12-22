匠極緻鍋物，台中頂級火鍋推薦。新天地集團創立的最新高檔鍋物品牌-匠極緻鍋物，算是台中頂級火鍋，間間皆為獨立包廂、專人桌邊服務，除了聚餐約會、一個人也可以來用餐，不只有日本A5和牛、伊比利豚等頂級食材可選擇，還能像在吃日式料理般一次品嚐到活體龍蝦4吃。

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !

版權所有©Nini and Blue玩樂食記

食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

匠極緻鍋物 菜單

➤完整菜單

下圖的價格是”單人”套餐價格，皆包含龍蝦四食，依照選擇不同的肉，有不同價格。點兩份套餐會有一隻完整活龍蝦，一個人也可以來吃，但龍蝦會是半隻。

匠極緻鍋物 開幕優惠活動

活動規則：即日起加入官方Line會員https://lin.ee/7Zv0tne即可以298元超值加購價品嚐「雙人土瓶蒸海鮮盤」，限量300份兌換至2024年1月31日止，限平日使用。

雙人土瓶蒸海鮮盤中包含生食級紋甲花枝、日本真鯛、藍鑽蝦及大蛤，仔細一瞧，那藍鑽蝦是已經先剝好殼的，真的太貼心了！

日本真鯛魚片就是高級的嘉鱲魚，相當大片有厚度，肉質緊實又鮮嫩，相當好吃～

大蛤相當飽滿，不會因為我們顧著聊天而煮過頭；紋甲花枝Ｑ彈好咀嚼、海味十足！能夠以開幕活動298元就能吃到這些海鮮真的非常超值~一定要把握機會使用！

匠極緻鍋物 餐點介紹

匠極緻鍋物處理龍蝦會全程專人桌邊服務，消費者只需專心吃飯、好好聊天，都不用擔心自己把高級食材煮差了；肉片部分則依照個人喜好自己涮，保留吃火鍋的樂趣。

前菜

這天提供的是充滿海味又鮮滑的鮭魚卵山藥細麵、另外還有鹹香的豆腐細麵讓人二選一。豆腐細麵上的酸甜漬番茄讓整體超開胃，而且上面都有用金箔點綴，低調又奢華。

活體龍蝦4食

因為我們點了兩份套餐，所以有一整隻的活體龍蝦，準備料理前還會讓客人驗看一下待會要料理的活龍蝦

將活體龍蝦拆解後，並以不同料理手法烹煮成四道招牌餐點，包含：北海道生食干貝龍蝦御碗、龍蝦明太子天婦羅、龍蝦松露八寸盛合、龍蝦膏食事雜炊，讓人來吃火鍋也能像是去吃日式料理享受龍蝦四食

龍蝦第一食：北海道生食干貝龍蝦御碗

以龍蝦肉搭配日本北海道生食級干貝、時蔬、柴魚旨味高湯

第一吃以龍蝦身為主角，搭配鮮嫩多汁又大顆的北海道生食級干貝，第一吃就讓你嚐到奢華海味~

侍食師會依照搭配的蔬菜依序下鍋

侍食師掌握時間燙煮出恰恰好的熟度，並幫你剝蝦殼

龍蝦肉超鮮彈，一大塊在口中咀嚼真的大大滿足~札實飽滿又彈牙。

愛喝湯的人，也可以趁一開始多喝幾碗熱湯，這時湯頭清爽甘甜，後面會因為熬煮完海鮮、肉品、蔬菜的湯頭要用來煮雜炊，鹹度會較高一些。

龍蝦第二食：龍蝦明太子天婦羅

以日式揚物技法料理龍蝦大螯，酥脆日本麵衣包覆飽滿蟹肉，不吸油而且更脆口，一旁搭配炙燒明太子洋芋泥、清爽生菜絲豐富並平衡風味，還有酸甜冰沙一同解膩

大部分的龍蝦殼皆以去除，能大口吃龍蝦螯肉超過癮！

龍蝦第三食：龍蝦松露八寸盛合

將龍蝦關節肉與花枝漿用千張皮手工包成扁食，裡面還巧妙地加了松露醬，入口時會被松露的香氣驚艷了一下~

搭配日本鱈魚寶豆腐、高棉豆腐、杏鮑菇一起食用，素雅的食材搭襯香氣十足的龍蝦肉松露扁食，更凸顯風味！

龍蝦第四食：龍蝦膏食事雜炊

集所有精華的高湯在最後會以越光米加紅藜麥，輔以濃郁龍蝦膏、豐富葉黃素雞蛋增添濃順綿密口感

盛碗後加入主廚酥炸的吻仔魚、海苔、蒜苗末，以及龍蝦頭一起食用，熬成粥糜狀的米粒吸滿濃郁鮮味，讓人很滿足！

套餐中搭配的蔬菜盤會配合不同階段的料理燙煮，沒有搭配到的則會最後一次一起料理

日本A5和牛霜降

大片又完整的日本A5和牛霜降，圈圈點點的油花分布極美

妮妮布魯選擇5分熟左右的熟度，帶點粉嫩柔滑，入口後柔軟的很舒服~

布魯非常滿意這日本A5和牛霜降油脂比例與口感，好好吃

西班牙伊比利梅花豚

吃橡果長大的伊比利豬油花鮮甜，好吃程度其實也不輸普通牛肉~

燙至全熟西班牙伊比利梅花豚，因為油脂滋潤了口腔，肉質Q彈又柔軟、飽嘴又有咀嚼感，很有吃肉的滿足感

妮妮很喜歡將西班牙伊比利梅花豚肉片沾芝麻醬一起吃，好吃好吃、再來一盤我也可以吃光光～哈！

甜點

有哈根達斯冰淇淋或是千層蛋糕可選。千層蛋糕上灑上抹茶粉與細細金箔，在小細節中處處透露著奢華感，抹茶香氣淡淡的清香調和千層中抹醬甜膩，讓人可以一口接一口吃完的甜點。

聯名款日本酒

台中頂級火鍋匠極緻鍋物與日本四國百年「有光酒造」契釀聯名安藝虎純米大吟釀，以當地赤野川的伏流水與百年釀造技術，調配出獨特乳酸香氣以及果香，最能呼應龍蝦四食料理與日本和牛本質，相互襯托各自的好味道。【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

酒香溫和內斂，入口滑順不辛辣還會有甜甜的回甘感，相當好喝順口 【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

匠極緻鍋物 位置與停車

匠極緻鍋物 台中頂級火鍋位在文心路上，靠近台中捷運市政府站，搭捷運者可以從市府站2號出口往大墩十九街方向走；而對面的台中市政府旁有收費停車場。

因為匠極緻鍋物店面有點內縮，所以再加上低調的招牌，路過時很容易錯過，你可以記得隔壁是台灣土地銀行就比較好找。

一進門後櫃檯前的塌塌米候位區很典雅又美拍，感覺很適合在這大合照~

有一、二樓的用餐區，全部皆以日式禪風木格柵打造，而且是間間獨立包廂，具隱私感又自在，相當適合情侶約會，或是公眾人物不想被打擾的用餐環境

雖然只是到2樓，但在後方備有電梯可前往2樓，對推嬰兒車或腿腳不便者很貼心

包廂大多為4人，但也有6～10人大包廂，每間配有專屬侍食師提供專業的桌邊服務

桌下除了置物籃，還有三孔插座、Typ-C、USB插孔，一旁小格可置放手機，方便隨時使用又不怕被湯湯水水噴濺到。

沾醬除了基本的辣椒、蒜末、玫瑰鹽之外，主廚每日特調的柚子大根醬相當清爽有果香、妮妮個人相當喜歡芝麻醬，因為芝麻的香氣都相當的濃郁厚實。

整體感想：

匠極緻鍋物 台中頂級火鍋地點位在精華區，樸素的外觀有著優雅又低調奢華的內裝，間間獨立包廂最適合需有隱私感的顧客；食材高級、料理精緻又運用許多金箔點綴，隨餐備有侍食師桌邊服務，喜歡頂級食材、高檔服務的人快趁現在有超值的限時優惠活動，趕緊來嘗鮮。

匠極緻鍋物 店家資訊

➤線上訂位

➤官方FB粉絲頁

➤官方LINE@ https://lin.ee/7Zv0tne

➤完整菜單

地址：台中市西屯區文心路二段610號

電話：04-3603 5222

營業時間：平日：17:30~01:00、假日：11:30~14:30、17:30~22:00

更多火鍋介紹

➤醉地府鐵鍋燉

➤777沙茶火鍋

➤台中羊肉爐吃到飽

➤蜀酒品麻辣火鍋

妮妮布魯IG

妮妮布魯LINE@ : @nini.blue

妮妮布魯Telegram: https://t.me/twtour

美食餐廳分類懶人包快速連結，請點下列選項

台中西屯區 |台中西區 |台中北區|台中北屯區|台中南屯區| 霧峰區｜公益路｜勤美誠品.草悟道.廣三sogo｜大雅學府路｜東海中科｜一中街｜台中火車站｜新光大遠百｜秋紅谷｜日式料理、居酒屋｜早午餐、下午茶、咖啡蛋糕甜點鬆餅｜海鮮吃到飽百匯｜牛排｜鍋物。麻辣鍋｜泰式料理｜韓式料理｜不限時、有插座、WIFI ｜約會餐廳｜聚會餐廳

交通資訊

延伸閱讀