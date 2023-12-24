宜蘭的窯烤雞餐廳很多，但是一再得獎的只此一家，「百匯窯烤雞餐廳」連續兩屆在「宜蘭勁好 TOP10 好食・好物・好所在」比賽的＂餐廳(館)組＂中，以「窯烤雞」和「五更腸旺」創下二連霸的佳績！硬底子的廚藝當然不只在得獎的兩道大菜，菜單上洋洋灑灑 60 道佳餚，道道膾炙人口，難怪能在 GOOGLE 超過 4000 則的評論中，得到 4. 5 的高分。更難得的是餐廳經營者不像一些業者，在得獎後就自抬身價，反而堅持平價經營的策略，來回饋眾多支持的消費者。每道菜的價格都平易近人，得獎招牌菜「窯烤雞」，一整隻才賣 750 元，堪稱物美價廉。

交通方面也極方便，我們從台北內湖出發，走國道 5 號，在羅東出口下交流道，再開 3 分鐘即可抵達，在平日不塞車的情況下，全程不用一個小時。餐廳後方有自設停車場，不管開車或騎車都不用煩惱停車問題。不過，要提醒各位朋友，因為餐廳的口碑甚佳，因此假日一位難求，如果不想久候，最好預先訂位，才不會壞了遊興。

停車場位於餐廳正後方，面積頗大，據我推估，停 30 輛小車應該不成問題；即使是租遊覽車組團來吃，也不用擔心。

停好車往前走，餐廳側面的巨幅布招上，焦糖色澤的窯烤雞引人垂涎。我趨近仔細看，發現左側獎牌上竟然有「米其林二星主廚」江振誠的親筆簽名！這個簽名可謂意義重大，因為有「全球最佳新銳主廚」之稱，享譽國際的傳奇名廚-江振誠先生，正是 2023 年「宜蘭勁好 TOP10 好食·好物·好所在」徵選活動的評審委員召集人。

「百匯窯烤雞餐廳」占地頗大，門面看起來相當氣派，大紅招牌下一整排紅燈籠，喜氣洋洋，老婆說來這裡吃年夜飯應該很適合，我有同感。「二連霸 榮獲十大好食餐廳」的布招迎風招展，吸引力十足。

餐廳外面堆滿了龍眼木，這是「窯烤雞」得獎的秘密武器之一。因為龍眼木質地堅硬、耐燒，出煙量少，燃燒時帶有果香及濃郁煙燻味，可以讓燒烤的食物除了有煙燻味之外，更多了果香，所以非常適合拿來當窯烤雞的燃料。

進入餐廳來到櫃台前，宜蘭縣長、縣議會議長的大紅賀匾閃閃發光，木作獎牌也展示在旁，佐證得獎是貨真價實，絕非虛構。

我們週二下午來訪，錯過用餐尖峰時刻，仍有幾桌客人正在大快朵頤，歡笑聲不絕於耳，吃得十分暢快。

「百匯窯烤雞餐廳」不收服務費，所以餐具、打包得自理，合情合理。飲料櫃裡的飲料種類頗多，無酒精的果汁、茶飲、礦泉水，有酒精的啤酒，大人小孩都可以找到適合的飲料。飲料的價格明碼貼在冷凍櫃玻璃上，需要時可自取，就是結帳時別忘了告訴老闆。

《⛔特別提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

這是另一個飲料櫃，裡面的飲料種類大同小異，旁邊多了一個金色三麥專用櫃。

「百匯窯烤雞餐廳」雖以＂雞＂聞名，不過不吃雞的朋友也別擔心，因為海鮮快炒就有將近 30 道，海、陸珍饈齊備，再大的胃、再刁的嘴都能滿足。

窯烤雞，750 元。

「窯烤雞」是「百匯窯烤雞餐廳」得獎的傑作，當然非吃不可。一整隻烤得金黃耀眼的窯烤雞，一端上桌就讓我口水狂流，剛出爐熱騰騰的濃郁香氣，瘋狂的往我的鼻子裡鑽，味蕾也被勾引得蠢蠢欲動。

「窯烤雞」的大小超乎我的想像，也許是我太久沒有看到一整隻完整的雞，所以有點震撼。我把盤子轉了一圈，360 度仔細觀賞，發現每個地方的色澤都一樣是漂亮的焦糖色，可見廚師的火候掌控得極好，受熱非常均勻。

吃「窯烤雞」之前，要先拆解雞隻，這是一個非常有趣的體驗，不管對親自動手的人，或是在旁邊吃瓜看戲的人來說都是。尤其是將第一隻雞腿撕扯下來時，雞汁狂噴的壯觀場面，總會引得一眾人等，尖叫狂笑不止，超級療癒！

剛出爐的「窯烤雞」溫度甚高，必須戴上貼心店家提供的綿布手套隔熱，以免燙傷。綿布手套外面還得套上一層塑膠手套，因為窯烤雞多汁的程度超乎想像，所以旁觀者可別靠得太近，以免嘴巴還沒吃到雞肉，衣服就先喝了雞油。

對於第一次親自動手拆解雞隻的我來說，過程有點辛苦，不過憑著手感就能體會雞肉的軟嫩，想到馬上就能吃到鮮美的雞肉，辛苦一點也是應該的。

夾一塊雞肉，浸入窯烤時滴下來的雞油，再沾點胡椒鹽一起入口，慢慢咀嚼。鮮美的雞肉在軟嫩中，帶著迷人的彈性，還有一股煙燻的龍眼香氣，加上豐沛的雞汁，隨著咀嚼在口中滲入每一個味蕾細胞，這種豐腴嫩滑的口感，細細品味，簡直是妙不可言！

我更喜歡窯烤雞的脆皮，香氣和油潤的程度，比起雞肉尤有過之，不過僧多粥少，想吃到手腳要快才行。這隻「窯烤雞」，皮脆、肉嫩、脂腴，難怪能得到評審的青睞，得獎實至名歸。

五更腸旺，260 元。

「五更財旺」是今年甫得獎的作品，說什麼也得嚐嚐，才算不虛此行。五更腸旺上桌時熱氣騰騰，因為下面還有酒精膏在持續燃燒之中，沸騰的氣泡破裂時，釋放出濃濃的辣椒香氣，讓人口水直流。滿滿的肥腸和豬血，浸在紅通通的辣油中，看起來辣度驚人，入口後卻發現辣口不辣喉，連不善吃辣的我都能接受，就連吸滿湯汁的蒜苗，吃起來都津津有味。

對我來說，肥腸一直是很可怕的東西，滿滿的脂肪，令人望而卻步，更不用說還有那揮之不去的腥臊味；所以以往我始終提不起勇氣，把這道無數老饕趨之若鶩的美食吃下肚。但是今天不一樣，我一反常態連吃了好幾塊，連老婆都覺得不可思議，因為這是我人生中，第一次真正把肥腸吃下肚，而且還一發不可收拾，吃到欲罷不能！實在是「百匯窯烤雞餐廳」的肥腸太厲害，吃起來軟中帶 Q，辛香滑嫩，一點油膩感都沒有，一點腥味也不留。吸飽的湯汁的豬血也很好吃，在口中爆漿的效果，帶給味蕾愉悅的刺激感，很迷人。

這道「五更腸旺」不愧是得獎之作，不敢吃肥腸的人，建議放膽一試，保證能顛覆你以往的既定印象。

蒜泥鮮蚵，220 元。

蒜泥鮮蚵是我極愛的一道菜，不過用這麼肥碩的鮮蚵，我還是第一次見到。超大的鮮蚵，簡直可以媲美生蠔的等級，視覺效果極為震撼。除此之外，以往我吃過的蒜泥鮮蚵，多是以冷菜的方式呈現，很少看到這種作法。

淋滿蒜味醬的鮮蚵之下，有滿滿的豆芽菜，上桌後用火持續煨著。夾起一顆沾滿蒜泥的鮮蚵，用上下顎輕輕一抿，飽滿的漿汁在口中瞬間炸裂，大海的氣息立刻瀰漫整個口腔，沒有絲毫腥味，美味的程度，非筆墨所能形容，只能親身體驗，才能領略牠的滋味。

墊在鮮蚵下面的豆芽菜份量頗多，本來以為只是用來裝飾，吃完鮮蚵之後，抱著姑且吃看看的念頭夾了一筷子。誰想試吃之後，便一發不可收拾，吃到停不下筷子。豆芽菜爽脆的口感固然討喜，但鹹甜有度的醬汁才是關鍵，它將滋味平淡的豆芽菜，升格成甘美異常的佳餚。如果你也來到「百匯窯烤雞餐廳」用餐，絕對不要錯過這道令人刮目相看的「蒜泥鮮蚵」。

鐵板豆腐，220 元。

冷冷的天吃什麼最好？當然是吱吱作響的鐵板料理，看著蒸騰的熱氣，整個人都暖了起來。鐵板豆腐就是一道好吃又平價的菜色，看著豆腐在鐵皮上跳舞，再聞到爆香的醬味，視覺、嗅覺、聽覺都滿足了，接下來就該味覺享受了。

我夾起一塊熱呼呼的豆腐，顧不得燙不燙嘴，立刻送入嘴巴，濃郁的醬汁帶著胡椒香，滿口馨香，外焦內嫩的口感，美味至極。鐵板上的雞蛋特別美味，下面被高溫煎到焦香撲鼻，上面卻是呈果凍狀的半熟狀態，把它和醬汁和一和，澆在飯上一起吃，就是人間美味，稱之為白飯小偷毫不為過。

口說無憑，送上一段影片，讓大家感受鐵板豆腐的魅力。

地瓜葉，120 元。

「食魚食肉，也著菜佮。」地瓜葉營養高、熱量低，又有豐富的膳食纖維，吃過大魚大肉之後，來上一盤，清清味蕾，也均衡一下營養。

我喜歡吃地瓜葉，但有時難免會吃到難以下嚥的粗纖維，尤其是梗的部分。但這盤地瓜菜卻深得我心，軟而不爛，連菜梗的部分吃起來都毫不費力。細緻的口感，蒜香迷人，超美味。

清燉西魯肉，380 元。

西魯肉是宜蘭的經典手路菜，跟我們在台南常吃的白菜滷有點像，差別在多了蛋酥和勾芡。不過，這碗西魯肉的勾芡很薄，正合我的胃口。

看看這碗西魯肉份量多驚人！料多到幾乎看不到湯，十個人吃都夠，這樣一份才 380 元，真是便宜得不像話。重點是不僅便宜，還非常好吃！用蝦米、蔥、蒜爆炒後，和大白菜熬煮的高湯，鮮美得不得了，裡面的好料吸滿湯汁，怎麼可能不好吃？尤其是炸得金黃的蛋酥，更是畫龍點睛，第一時間就被我們吃光光，美味的程度可見一斑。

椒鹽扁鱈，280 元。

扁鱈是我們家人很愛吃的魚，前幾天才在台北的時 X 香吃了一道豆酥鱈魚，要價將近五百元，份量還不到這盤的一半。所以服務生端上桌時，著實讓我嚇了一大跳！在那瞬間，我似乎有點理解，為什麼台北人一到假日，就一窩蜂往宜蘭跑，實在是這裡的美食真的太超值了。

炸得金黃的扁鱈，加入辣椒、青蔥和花生一起爆炒，將所有的香氣逼出來，遠在 3 公尺外，就能聞到撲鼻的香味。一口咬下，酥脆無比的炸粉下是鬆軟綿密、水嫩油香的魚肉。恰到好處的辛辣味，將鱈魚的鮮甜再往上提升，配上花生一起吃，口感豐富多元。因為扁鱈是直接切塊酥炸，所以並沒有去刺，這是唯一美中不足的地方，吃的時候要小心一點，尤其是小孩和老人更要注意。

月亮蝦餅，200 元。

同樣是月亮蝦餅，但是各個餐廳的作法，巧妙各有不同。有的厚實軟糯 ，有的薄脆香 Q ，不知道大家喜歡哪一種？

我比較貪心，喜歡一口就能吃到兩種口感，這份月亮蝦餅正好可以滿足我的需求，咬下去「卡滋！卡滋！」的響，咀嚼時卻變得 Q 勁十足。沾點餐廳特製的甜辣醬一起吃，蝦漿的鮮甜漸漸轉濃，耐人尋味。

三星蔥炒蛋，220元。

宜蘭縣的三星蔥名聞遐邇，沒有吃到就好像沒來過宜蘭一樣，所以看到這道菜，我便毫不猶豫的點下去了。

三星蔥之所以有名，在於香氣足、口感嫩，而且少了許多辛辣味。用它來炒蛋，提味的效果很明顯，廚師捨蔥花而用蔥段，更能顥現三星蔥多汁觧甜的特性，讓平凡的炒蛋，有了不凡的美味。

塔香蛤蜊，220 元。

塔香蛤蜊是很受歡迎的熱炒菜，濃郁的鍋氣、薑絲的辣勁和九層塔的香氣，嗆出鹹香鮮美的滋味，不僅非常下飯，搭配啤酒也很可以。

《⛔特別提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

高麗菜，120元。

高麗菜是老少咸宜的蔬菜，大火快炒出來的鮮脆，不是家裡可以複製的美味。來吃熱炒，不點一盤來吃，就太對不起自己了。

金沙南瓜，招待。

這道隱藏版菜色，在菜單上找不到，是老闆專門用來招待客人的拿手菜。南瓜去籽不去皮，直接切塊裹上地瓜粉後酥炸，炸好後再和鹹蛋黃拌炒。鮮甜的南瓜，裹上鹹香的蛋黃，讓人忍不住一口接一口，吃得欲罷不能。這麼好吃又有飽足感的菜色，建議老闆把它列入菜單，讓更多人可以享受幸福的滋味。

「百匯窯烤雞餐廳」能夠創下二連霸的佳績，絕非倖致，廚房的精湛手藝，在美味的菜色中彰顯無遺。今天我們叫了一整桌的菜色，每一道都滋味豐富，難怪即使沒有祭出＂給好評送菜＂的大絕招，在 GOOGLE 評論仍能得到超高分數。再者，12 道菜擺滿桌，十人吃綽綽有餘，花費竟然不過 3000 元，這樣高的 C/P 值，這麼美味的菜色，值得大家專程前來品嚐。

🍽️百匯窯烤雞餐廳

🏡地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段171號

☎️電話：03-950-1386

🕐營業時間：週一至週五 11:00~15:00/17:00~21:00

週六至週日 11:00~15:00/16:30~21:00

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