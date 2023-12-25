最熱門的溪頭住宿、溪頭民宿、溪頭飯店，搭配溪頭森林園區內的熱門景點，通通彙整在上方溪頭住宿地圖裡囉。
「妖怪村」是溪頭最熱鬧的商圈，離溪頭森林園區入口又近，喜歡生活機能好的朋友選這附近的住宿就對了。
想遠離塵囂的話，則可以選擇稍遠的溪頭飯店，不僅環境清幽、到溪頭森林園區也都在10分鐘內很方便～
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最後溫馨提醒：
✔ 溪頭住宿價格，平常飯店約3,000-4,500元、民宿2,000-3,000元，暑假旺季會貴不少喔。
✔ 除了7-8月暑假，每年2-3月櫻花季、4月螢火蟲季時溪頭飯店也很熱門，提早預約準沒錯！
✔ 溪頭交通以開車為主，不會開車的朋友也可以從台中高鐵站搭乘台灣好行接駁公車前往。
✔ 建議先上網買好，免費贈送茶葉禮盒超划算。
▌溪頭住宿：3間溪頭飯店民宿推薦
溪頭住宿1：妖怪森林渡假村
- 交通：✅溪頭森林遊樂區走路5分鐘✅免費停車場
- 參考價格：雙人房淡季 NT$3,000元
- 最新房價：Booking訂房
- 評價：Google 4.0分、Agoda 7.9分
妖怪森林渡假村位於溪頭森林園區旁邊，樓下有全家超商，位置極佳的溪頭住宿。園區內到處充滿日式妖怪主題，還有抓妖怪活動、親子DIY、表演秀、特色商店街等好玩又好逛。飯店具歷史感，房間很大隔音偏弱，各種主題房小孩很愛，早晚餐菜色豐富，全家玩得好開心。
溪頭住宿2：溪頭福華渡假飯店
- 交通：✅溪頭森林遊樂區內✅收費停車場 (每次住宿120元)
- 參考價格：雙人房淡季 NT$3,530元
- 最新房價：Booking訂房
- 評價：Google 3.7分、Agoda 8.0分
溪頭福華渡假飯店在溪頭森林遊樂區內住宿好強大！門禁時間晚上10點～早上7點要留意。飯店整修過房間很大，窗外就是森林令人放鬆，有除濕機和電熱毯不怕濕冷，沒有電梯可備註要低樓層。提供夜間生態導覽、DIY活動，走路10分鐘到妖怪村，小朋友也愛的溪頭飯店。
溪頭住宿3：溪頭米堤大飯店
- 交通：✅溪頭森林遊樂區車程3分鐘✅免費停車場
- 參考價格：雙人房淡季 NT$4,600元
- 最新房價：Booking訂房
- 評價：Google 4.2分、Agoda 8.2分
- 備註：附游泳池
溪頭米堤大飯店環境清幽，提供高鐵烏日站預約接駁車很便利。飯店有年代但保養得宜，房間寬敞窗外山景優美，附設嬰兒澡盆床圍、盥洗用品超貼心。早餐豐富好吃，免費山泉水三溫暖和游泳池、親子遊戲室、星空電影院、桌球撞球室等，溪頭五星級飯店超級滿意！
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