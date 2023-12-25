最夯的南投清境住宿、清境民宿、清境飯店，搭配熱門景點，通通彙整在清境農場住宿地圖了，規劃行程好簡單。

除了到清境農場餵綿羊外，清境高空觀景步道、小瑞士花園、紙箱王創意園區，或更高的合歡山都很值得一訪喔！



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最後溫馨提醒：

✔ 位於山上清境民宿，多數是純樸木造建築，隔音較普通要留意。

✔ 山區較冷，清境住宿多會提供電熱毯，天冷也能睡得好可以放心。

▌清境農場住宿：3間清境民宿推薦

1. 清境英格曼花園民宿

清境英格曼花園民宿走路可以到餐廳超商，景觀台能看雲海日出。房間寬大有溜滑梯，小孩玩翻天了，窗外看出去景色一覽無遺超美。床上有電熱毯，洗澡水強又舒服，早餐不錯吃，歐風裝潢超推薦的清境住宿！



2. 愛薰閣會館

愛薰閣會館沿途的路較陡峻，建議天黑前抵達。房裡有膠囊咖啡機、零食，還能到櫃檯借免費DVD，提供澡盆、消毒鍋。浴室免治馬桶、床墊有電熱毯睡得非常暖和，早餐豐盛無可挑剔的清境民宿，激推。



3. 事外桃源渡假山莊民宿

事外桃源渡假山莊提供清境客運站、青青草原免費接駁車。員工超親切，房間寬敞，天氣好能看雲海星空，還有電暖毯讓我們一夜好眠。小缺點隔音普通，早餐好吃，戶外庭園漂亮，價格便宜如世外桃源般的清境農場住宿。

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