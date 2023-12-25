最夯的南投清境住宿、清境民宿、清境飯店，搭配熱門景點，通通彙整在清境農場住宿地圖了，規劃行程好簡單。
除了到清境農場餵綿羊外，清境高空觀景步道、小瑞士花園、紙箱王創意園區，或更高的合歡山都很值得一訪喔！
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最後溫馨提醒：
✔ 位於山上清境民宿，多數是純樸木造建築，隔音較普通要留意。
✔ 山區較冷，清境住宿多會提供電熱毯，天冷也能睡得好可以放心。
▌清境農場住宿：3間清境民宿推薦
1. 清境英格曼花園民宿
- 交通：✅青青草原開車5分鐘✅免費停車場
- 參考價格：雙人房淡季 NT$1,840元
- 查房價：Booking訂房
- 評價：Google 4.0分、Agoda 8.1分
- 備註：可包棟55人
清境英格曼花園民宿走路可以到餐廳超商，景觀台能看雲海日出。房間寬大有溜滑梯，小孩玩翻天了，窗外看出去景色一覽無遺超美。床上有電熱毯，洗澡水強又舒服，早餐不錯吃，歐風裝潢超推薦的清境住宿！
2. 愛薰閣會館
- 交通：✅青青草原開車8分鐘✅免費停車場
- 參考價格：雙人房淡季 NT$1,790元
- 查房價：Booking訂房
- 評價：Google 4.5分、Agoda 8.8分
- 備註：可包棟36人
愛薰閣會館沿途的路較陡峻，建議天黑前抵達。房裡有膠囊咖啡機、零食，還能到櫃檯借免費DVD，提供澡盆、消毒鍋。浴室免治馬桶、床墊有電熱毯睡得非常暖和，早餐豐盛無可挑剔的清境民宿，激推。
3. 事外桃源渡假山莊民宿
- 交通：✅小瑞士花園開車5分鐘✅免費停車場
- 參考價格：雙人房淡季 NT$1,940元
- 查房價：Booking訂房
- 評價：Google 4.4分、Agoda 8.3分
- 備註：可包棟25人、可烤肉
事外桃源渡假山莊提供清境客運站、青青草原免費接駁車。員工超親切，房間寬敞，天氣好能看雲海星空，還有電暖毯讓我們一夜好眠。小缺點隔音普通，早餐好吃，戶外庭園漂亮，價格便宜如世外桃源般的清境農場住宿。
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