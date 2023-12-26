來到市府捷運站，如果不知道要吃什麼，可以來《珍品九如湖州粽專賣店》看看

餐點品項相當多，光是飯類就有15種口味可以選，麵類口味更是高達17種，湯的、乾的通通有，除之此外還有年糕、粽子、湯圓、冰品、小點、湯品...等，相信可以滿足各種喜好，套餐組合價格位於120~160之間，以信義區來說，這個價位還算划算。

喜歡店家對於單人用餐的友善設計，單人座位區皆有隔板並提供置物籃，防疫和便利都為客人考量到，個人覺得很棒~

【珍品九如湖州粽專賣店 店家資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路五段141號

電話：2765-9816

營業時間：1100~2130 星期六店休

從市府捷運站4號出口走過來，約1分鐘



【珍品九如湖州粽專賣店 環境介紹】

服務人員領引入座後，會立刻確認點餐，相當有效率

餐具、醬料和小菜皆自取

小菜有許多口味，一盤40元

【珍品九如湖州粽專賣店 菜單】

餐點種類非常多，蠻推薦套餐組合的

套餐價格落在120~160元之間，就能有飯或麵的主餐，加一個湯品

一個人來吃，份量相當足

【珍品九如湖州粽專賣店 餐點介紹】

《套餐：古早味炒飯+苦瓜排骨湯 150元》

如果是單點

古早味炒飯 110元

苦瓜排骨湯 60元

《古早味炒飯》

他們的飯是我喜歡的類型，粒粒分明、不黏也不會太乾

配料為肉絲、蘿蔔干和蛋，相當簡單

但不曉得是古早味炒飯本身就這味道？還是料理這道飯時廚師失手？

吃起來還蠻鹹的

原本想喝個湯解渴，結果湯也很鹹…

《苦瓜排骨湯》

湯料滿滿，有四塊苦瓜、三塊排骨

苦瓜燉的很嫩，有苦瓜的甘甜，而沒有苦瓜的苦味

排骨也很鮮嫩，肉吃起來不柴

湯頭很清，可是味道對我來說偏鹹

【珍品九如湖州粽專賣店 食用小結】

珍品九如已經說了它是湖州粽專賣店，或許我應該乖乖點粽子

這次吃的古早味炒飯和苦瓜排骨湯，對我來說都偏鹹

下次再來吃吃看粽子，希望味道能滿意

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

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