為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，食材豐富到絕對飽｜九九蒙古烤肉火鍋吃到飽

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，食材豐富到絕對飽｜九九蒙古烤肉火鍋吃到飽

2023-12-26 17:46:22 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：102
share
邀約
窩客好文

貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：184篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：九九蒙古烤肉火鍋吃到飽
phone04-2462-5577
place台中市西屯區西屯路三段149-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

 

冬天除了單純吃鍋，還有蒙古烤肉+火鍋吃到飽的選擇！位在台中西屯的「九九蒙古烤肉」，平日最低只要298元起，除了蒙古烤肉吃到飽，店內自助吧還有魯肉飯、打拋豬、咖哩、麻辣鴨血豆腐、炸物、飲品、冰淇淋讓你盡情享用！

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

店外斗大的招牌非常好找~店面寬，機車非常好停~

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

店內也非常寬敞，而且座位區走一個紅金色系精緻裝潢~完全不像平價吃到飽！

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

九九蒙古烤肉價位

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

平日最低$298元，加價$100即可享用火鍋吃到飽，平日晚餐及假日都只有加火鍋的價位！

 

蒙古烤肉自助吧區

有各種蔬菜也有油麵

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

可自行搭配喜好的份量

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

肉品自助吧區

有牛肉、牛五花、雞肉、豬五花及羊肉共五種肉品，蒙古烤肉及火鍋都是共用這一區的肉品

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

個人比較喜歡油花較少的牛肉~夾多一點XD

 

蒙古烤肉調味區

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

有搭配好的調料教學，一目瞭然

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

我覺得經典和沙茶都還蠻好吃的！

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

淋上適當的調味就可以去排隊交給師傅炒了！

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

記得夾上座位桌上的號碼牌，才有辦法認領喔~

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

一整排待炒的蒙古烤肉看起來莫名療癒！

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

九九蒙古烤肉是傳統的大石板，光是看師傅炒就很好吃的樣子！

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

火鍋自助吧區

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

有各式火鍋料和蔬菜~品項真的蠻多的！而且看起來都很新鮮

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

也有豆皮、麵食類可以拿

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

飯食自助區

有咖哩飯、打拋豬、滷肉飯，搭配蒙古烤肉一起吃也很不錯！

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

炸物自助區

有可愛的地瓜球、薯條、雞塊，還有麻辣鴨血豆腐，都很入味~

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

飲料、冰沙、冰淇淋區

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

應有盡有真不錯！

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

再來回到座位上享用啦，滿滿一桌超澎湃！

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

火鍋是採鴛鴦鍋，可以選兩種湯頭，有和風昆布燒鍋、東北酸白菜鍋、九九麻辣燒鍋、蒜香老火燒鍋及和風壽喜燒鍋，我們選了昆布和麻辣，昆布清澈甘醇、麻辣勁辣夠味！

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

肉品除了加進蒙古烤肉外，加入火鍋涮也很不錯~雖然是冷凍肉，但吃起來還是符合價值期待的！

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

蒙古烤肉滿滿香氣、鹹香入味，蔬菜又不會炒太爛、還保有清脆~果然還是大石板炒最夠味！

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

來點炸物也很不錯~都沒有炸過頭的問題！

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

最後來點霜淇淋結尾！

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

整體來說，非常推薦~這樣的豐富度絕對對得起價格！自助吧各種食材超豐富，而且蒙古烤肉的炒功也有在水準上，在這想吃幾碗就吃幾碗~不怕吃不飽~只怕你吃太飽XD

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

九九蒙古烤肉火鍋吃到飽 西屯店

線上訂位 ｜ 訂位點這裡
店家FB 九九蒙古烤肉火鍋吃到飽西屯店粉絲專頁
店家IG https://www.instagram.com/nine.nice99/
地址｜台中市西屯區西屯路三段149-1
電話｜04-24625577
營業時間｜11:30-14:3017:30-21:30
僅提供現金結帳
同組客人須點用相同價位之餐點

▸ 平日午餐
蒙古烤肉吃到飽298/
蒙古烤肉+火鍋398/
兒童一律110140cm : 158/

▸ 平日晚餐、假日全日
蒙古烤肉+烤肉：438/
兒童一律168元（110cm~140cm)98元（90cm~110cm)


檢視較大的地圖

想看更多好吃好玩記得追蹤我
貪食瑞秋IG @rachel_eat_play
貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist
美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com

台中西屯｜蒙古烤肉吃到飽最低298元起！還有鴦鴛火鍋可加購，

文章標籤

九九蒙古烤肉火鍋吃到飽西屯店 九九蒙古烤肉火鍋吃到飽 九九蒙古烤肉 九九蒙古烤肉火鍋 九九蒙古烤肉吃到飽 九九蒙古烤肉火鍋吃到飽推薦 九九蒙古烤肉火鍋吃到飽評價 台中必吃 台中美食 台中美食推薦 台中西屯吃到飽 台中西屯美食 吃到飽 台中火鍋 西屯美食 台中吃到飽 台中蒙古烤肉吃到飽 台中蒙古烤肉 台中火鍋吃到飽 台中平價吃到飽
創作者介紹
創作者 貪食瑞秋 的頭像
貪食瑞秋

貪食瑞秋a口袋名單




#台中必吃
morechevron_right
文章關鍵字
九九蒙古烤肉火鍋吃到飽西屯店 九九蒙古烤肉火鍋吃到飽 九九蒙古烤肉 九九蒙古烤肉火鍋 more
檢舉
share
chevron_left

台南中西｜巷內北歐純白風格建築，藏著最美味的
延伸閱讀
台中美食 禧珍家鍋物｜台中七期高CP「宮廷風中式鍋物專賣」　肉肉控必吃「手工現切冷藏肉品」多人聚會一定
 算命的說我很愛吃
台中平價蒙古烤肉吃到飽-炙肉高手
 Hayli Ann
九九蒙古烤肉火鍋｜台中蒙古烤肉吃到飽，最低只要298元起，還有打拋豬、咖哩飯、麻辣豆腐鴨血吃到飽～
 糖糖's 享食生活
 九九蒙古烤肉火鍋｜高CP值爆紅蒙古烤肉吃到飽，平日中午298元起百款食材無限吃！ - 肉依小姐吃什麼
 肉依小姐吃什麼
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up