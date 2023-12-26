冬天除了單純吃鍋，還有蒙古烤肉+火鍋吃到飽的選擇！位在台中西屯的「九九蒙古烤肉」，平日最低只要298元起，除了蒙古烤肉吃到飽，店內自助吧還有魯肉飯、打拋豬、咖哩、麻辣鴨血豆腐、炸物、飲品、冰淇淋讓你盡情享用！

店外斗大的招牌非常好找~店面寬，機車非常好停~

店內也非常寬敞，而且座位區走一個紅金色系精緻裝潢~完全不像平價吃到飽！

九九蒙古烤肉價位

平日最低$298元，加價$100即可享用火鍋吃到飽，平日晚餐及假日都只有加火鍋的價位！

▼蒙古烤肉自助吧區

有各種蔬菜也有油麵

可自行搭配喜好的份量

▼肉品自助吧區

有牛肉、牛五花、雞肉、豬五花及羊肉共五種肉品，蒙古烤肉及火鍋都是共用這一區的肉品

個人比較喜歡油花較少的牛肉~夾多一點XD

▼蒙古烤肉調味區

有搭配好的調料教學，一目瞭然

我覺得經典和沙茶都還蠻好吃的！

淋上適當的調味就可以去排隊交給師傅炒了！

記得夾上座位桌上的號碼牌，才有辦法認領喔~

一整排待炒的蒙古烤肉看起來莫名療癒！

九九蒙古烤肉是傳統的大石板，光是看師傅炒就很好吃的樣子！

▼火鍋自助吧區

有各式火鍋料和蔬菜~品項真的蠻多的！而且看起來都很新鮮

也有豆皮、麵食類可以拿

▼飯食自助區

有咖哩飯、打拋豬、滷肉飯，搭配蒙古烤肉一起吃也很不錯！

▼炸物自助區

有可愛的地瓜球、薯條、雞塊，還有麻辣鴨血豆腐，都很入味~

▼飲料、冰沙、冰淇淋區

應有盡有真不錯！

再來回到座位上享用啦，滿滿一桌超澎湃！

火鍋是採鴛鴦鍋，可以選兩種湯頭，有和風昆布燒鍋、東北酸白菜鍋、九九麻辣燒鍋、蒜香老火燒鍋及和風壽喜燒鍋，我們選了昆布和麻辣，昆布清澈甘醇、麻辣勁辣夠味！

肉品除了加進蒙古烤肉外，加入火鍋涮也很不錯~雖然是冷凍肉，但吃起來還是符合價值期待的！

蒙古烤肉滿滿香氣、鹹香入味，蔬菜又不會炒太爛、還保有清脆~果然還是大石板炒最夠味！

來點炸物也很不錯~都沒有炸過頭的問題！

最後來點霜淇淋結尾！

整體來說，非常推薦~這樣的豐富度絕對對得起價格！自助吧各種食材超豐富，而且蒙古烤肉的炒功也有在水準上，在這想吃幾碗就吃幾碗~不怕吃不飽~只怕你吃太飽XD

【 九九蒙古烤肉火鍋吃到飽 西屯店 】

▸ 線上訂位 ｜ 訂位點這裡

▸ 店家FB ｜ 九九蒙古烤肉火鍋吃到飽西屯店粉絲專頁

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/nine.nice99/

▸ 地址｜台中市西屯區西屯路三段149-1號

▸ 電話｜04-24625577

▸ 營業時間｜11:30-14:30。17:30-21:30

▸ 僅提供現金結帳

▸ 同組客人須點用相同價位之餐點

▸ 平日午餐

蒙古烤肉吃到飽298元/人

蒙古烤肉+火鍋398元/人

兒童一律110～140cm : 158元/人

▸ 平日晚餐、假日全日

蒙古烤肉+烤肉：438元/人

兒童一律168元（110cm~140cm)、98元（90cm~110cm)



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